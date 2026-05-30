Muere Kelly Curtis, actriz y hermana de Jamie Lee Curtis, a los 69 años

Fue hija de Tony Curtis y Janet Leigh, y trabajó en cine, TV y documental

La actriz Kelly Curtis, hermana mayor de Jamie Lee Curtis e hija de dos figuras centrales del Hollywood clásico, murió a los 69 años. La noticia fue dada a conocer por la propia Jamie Lee Curtis, quien compartió un mensaje de despedida en redes sociales para recordar a quien describió como su primera amiga y confidente de toda la vida.

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¿Quién fue Kelly Curtis?

Kelly Lee Curtis nació el 17 de junio de 1956 en Santa Mónica, California. Era hija de Tony Curtis y Janet Leigh, dos nombres ligados de manera directa a la historia del cine estadounidense. Su primera aparición en pantalla llegó cuando era apenas una niña, en ‘The Vikings’ (1958), película de aventuras protagonizada por sus padres.

Kelly Curtis durante el estreno de ‘It Runs In The Family’, en el Teatro Mann Bruin en Westwood, California, Estados Unidos. (Foto de SGranitz/WireImage)

De acuerdo con The Hollywood Reporter, Kelly Curtis murió el sábado por la mañana en Bellevue, Idaho. Jamie Lee Curtis informó que su hermana falleció en total tranquilidad. En su publicación de Instagram, la actriz escribió: “Un cálido aloha a mi hermana mayor, Kelly Lee Curtis. Falleció esta mañana. En su casa. En la naturaleza. En paz.”

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Antes de dedicarse de lleno a la actuación, Kelly Curtis estudió negocios en Skidmore College, en Saratoga Springs, Nueva York, y trabajó como corredora de bolsa. Más tarde estudió actuación en el Lee Strasberg Theatre Institute y formó parte de The Actors Studio. En 1982 apareció en teatro con ‘Say Goodnight, Gracie’.

Una carrera entre cine, televisión y documental

Aunque su carrera no tuvo la exposición masiva de la de su hermana, Kelly Curtis construyó una trayectoria propia en cine y televisión. En 1983 apareció con Jamie Lee Curtis en ‘Trading Places’, comedia protagonizada por Eddie Murphy y Dan Aykroyd.

Después encabezó la comedia alemana ‘Magic Sticks’ (1987) y la película italiana de terror ‘The Devil’s Daughter’ (1991), coescrita y producida por Dario Argento. En televisión tuvo un papel recurrente como la teniente Carolyn Plummer durante la primera temporada de ‘The Sentinel’, serie emitida entre 1996 y 1999 por UPN.

También apareció en episodios de ‘The Equalizer’, ‘Hunter’, ‘Silk Stalkings’, ‘Star Trek: Deep Space Nine’ y ‘Judging Amy’. Fuera de la actuación, dirigió en 2018 el documental ‘Marby Jets Are Go’, centrado en un equipo australiano de atletismo de secundaria. Además, trabajó como asistente de su hermana en ‘Freaky Friday’ (2003), ‘Christmas With the Kranks’ (2004) y ‘You Again’ (2010).

La despedida de Jamie Lee Curtis

En su mensaje, Jamie Lee Curtis recordó a su hermana desde un lugar íntimo, lejos del tono habitual de los comunicados familiares. “Fue mi primera amiga y confidente de toda la vida. Era increíblemente hermosa y una actriz talentosa”, escribió.

Jamie Lee Curtis y Kelly Curtis (imagen: Getty)

La actriz también mencionó algunos rasgos personales de Kelly Curtis: su gusto por la naturaleza, la música, los viajes, las compras de segunda mano, Facebook y Pokémon Go. También señaló que se sentía orgullosa de sus raíces danesas y de su ascendencia judía húngara.

Kelly Curtis y su padre ayudaron a recaudar fondos para restaurar la histórica sinagoga de la calle Dohány, en Budapest, a través de la Emanuel Foundation, nombrada en honor a Emanuel Schwartz, padre de Tony Curtis.

La sobreviven su hermana Jamie Lee Curtis; su segundo esposo, John Marsh, cineasta, productor y profesor emérito del College of Southern Nevada; su cuñado Christopher Guest; y sus medios hermanos Alexandra, Allegra, Ben y Nicholas. En su despedida, Jamie Lee Curtis cerró con una bendición húngara que, según contó, su hermana usaba con frecuencia: “Isten Veled, Dios está contigo.” Después añadió: “Isten Veled a mi hermana del sol y la luna, mi Tai. Nos vemos en el camino.”

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