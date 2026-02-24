Muere Katherine Hartley Short, hija del actor Martin Short, a los 42 años

Katherine era trabajadora social clínica y la hija mayor de Short con su esposa Nancy, fallecida en 2010

La familia del actor Martin Short confirmó este martes el fallecimiento de su hija mayor, Katherine Hartley Short, a los 42 años. La noticia fue difundida a través de un comunicado enviado a distintos medios en el que se pidió respeto a la privacidad en este momento. Hasta ahora, los representantes no han compartido detalles adicionales sobre las circunstancias de la muerte.

“Con profundo pesar confirmamos el fallecimiento de Katherine Hartley Short. La familia Short está devastada por esta pérdida y solicita privacidad en este momento,” señaló el portavoz en el mensaje difundido a la prensa. “Katherine era querida por todos y será recordada por la luz y la alegría que trajo al mundo.”

Katherine Short y Martin Short (WireImage)

¿Qué se sabe sobre su fallecimiento?

El comunicado oficial no especifica la causa de muerte. De acuerdo con el portal TMZ, que cita fuentes policiales, Katherine habría fallecido a causa de una herida de bala autoinfligida. Según ese mismo medio, el Departamento de Policía de Los Ángeles y los servicios de emergencia acudieron a su domicilio en Hollywood Hills la tarde del lunes, poco después de las 6:40 p.m. No obstante, las autoridades no han emitido un informe público detallado, y la familia ha optado por no ampliar la información.

Ante la difusión de versiones extraoficiales, los representantes del actor reiteraron su solicitud de privacidad.

¿Quién era Katherine Hartley Short?

Katherine era la hija mayor de Martin Short y de su esposa, la actriz Nancy Dolman, con quien el actor estuvo casado durante 30 años. La pareja adoptó a Katherine junto con sus hijos Oliver y Henry. Dolman falleció en agosto de 2010 tras padecer cáncer de ovario.

Graduada de la Universidad de Nueva York en 2006, Katherine desarrolló su carrera como trabajadora social clínica con licencia en Los Ángeles. Posteriormente obtuvo una maestría en trabajo social por la Universidad del Sur de California. Diversos reportes señalan que colaboraba con iniciativas enfocadas en la salud mental, entre ellas la organización Bring Change To Mind, dedicada a combatir el estigma asociado a los trastornos mentales.

A diferencia de su padre, figura reconocida por su trayectoria en cine, televisión y comedia, Katherine mantuvo un perfil discreto y rara vez apareció en eventos públicos, aunque en ocasiones acompañó a su familia en alfombras rojas y celebraciones de la industria.

Un nuevo golpe para la familia Short

La muerte de Katherine ocurre más de una década después del fallecimiento de Nancy Dolman, una pérdida que el propio Martin Short ha descrito en entrevistas pasadas como uno de los momentos más difíciles de su vida. En su libro de memorias publicado en 2014, el actor calificó la muerte de su esposa como “De lejos la cosa más horrible por la que he pasado” (vía Daily Mail).

Martin y Katherine en 1998 (imagen: Getty)

En distintas conversaciones públicas también ha hablado sobre el proceso de duelo y la manera en que acompañó a sus hijos tras la enfermedad de su madre.

En 2019, al recordar su matrimonio, Short afirmó que fue un “triunfo” y señaló que todavía siente la presencia de Dolman en su vida cotidiana. En otra entrevista expresó su actitud frente a la pérdida con una frase breve: “Seguir adelante.”

Hasta el momento, no se ha informado si los compromisos profesionales del actor previstos para los próximos días sufrirán modificaciones. La familia, por ahora, se mantiene en silencio mientras enfrenta esta nueva tragedia en el ámbito privado.

