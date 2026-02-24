Muere Héctor Zamorano, exalumno de ‘La Academia Primera Generación’, a los 47 años

En 2024 había hablado públicamente sobre su lucha contra la depresión

La primera generación de ‘La Academia’ fue un gran éxito de la TV mexicana, y hoy vuelve a ocupar los titulares, aunque esta vez por una noticia que ha sacudido a los fans y a la industria del entretenimiento. Este martes 24 de febrero se confirmó el fallecimiento de Héctor Zamorano, cantante veracruzano que formó parte de la edición inaugural del programa en 2002. Tenía 47 años.

También te puede interesar: El Chapulín vuelve a casa: ‘Los Colorado’ reinventan al héroe más noble de la TV mexicana

La noticia fue confirmada a través de las redes sociales de TV Azteca y posteriormente retomada por distintos medios. Zamorano fue recordado como el primer eliminado de aquella generación, una edición que marcó un antes y un después en la televisión mexicana por sus altos niveles de audiencia y el impacto cultural que tuvo en su momento.

¿De qué murió Héctor Zamorano?

Hasta ahora no existe una causa oficial confirmada sobre el fallecimiento del cantante. Familiares y autoridades no han emitido un comunicado detallando el motivo de su muerte.

Héctor Zamorano (imagen: X)

En entrevista para ‘Ventaneando’, Estrella, exalumna de la primera generación y compañera de Zamorano, declaró: “No lo sabemos, no te he tenido contacto con su familia”.

También lee: ‘El Mochaorejas’: ¿Cuáles son los hechos reales del caso que inspiraron la serie de ViX?

Por su parte, Pati Chapoy señaló en el mismo programa que el cantante se encontraba en Veracruz al momento de su muerte y que será despedido en su estado natal. “Sabemos que está en Veracruz, porque lo van a velar ahí”, dijo la conductora.

Wendolee, también integrante de la primera generación, compartió que el cantante enfrentaba un problema de salud previo. “Mira, con mucho respeto puedo solo platicar que el estuvo sufriendo una enfermedad crónica que la final lo venció, estuvo rodeado de sus papás…estuvieron con él acompañando”, comentó para ‘Ventaneando’. No se precisó cuál era el padecimiento.

Su paso por la primera generación

En 2002, México conoció a Héctor Zamorano durante la temporada debut de ‘La Academia’, transmitida por TV Azteca. En su única presentación interpretó junto a Toñita el tema “La vida es un carnaval”. Al final de esa emisión fue anunciado como el primer eliminado del programa.

Aunque su salida ocurrió en las primeras semanas, su nombre quedó ligado a la historia del reality, considerado uno de los formatos musicales más influyentes en la televisión mexicana. A diferencia de otros participantes que desaparecieron del panorama artístico tras su eliminación, Zamorano logró lanzar un álbum debut un año después, un logro que no todos los concursantes consiguieron.

Posteriormente, su carrera continuó entre presentaciones musicales y trabajos en locución, aunque sin consolidar una trayectoria constante dentro de la industria.

La lucha pública contra la depresión

En 2024, Héctor Zamorano habló abiertamente sobre su salud mental a través de su cuenta en X, donde publicó mensajes que generaron preocupación entre sus seguidores. Entre ellos escribió: “Cada día es una pesadilla de la que me despierto cuando duermo”.

En otra publicación reconoció las dificultades que enfrentaba: “quizás no se note, pero la verdad me estoy esforzando mucho para no rendirme”. El 1 de junio de ese año compartió otra frase que llamó la atención: “lo único que tenemos seguro es el ahora y la muerte”.

Héctor Zamorano (Imagen: Instagram, @hectorzamoranomusica)

Compañeros de generación como Wendolee Ayala y Myriam Montemayor reaccionaron en su momento a esos mensajes y promovieron una red de apoyo para él.

Tras ese periodo, el cantante se mantuvo alejado del foco público. En su cuenta de Instagram, una de sus últimas publicaciones recordaba una etapa distinta de su carrera: “De cuando disfrutaba al 100% cantar… Espero volver a disfrutarlo así”.

Hasta el momento, no se han dado a conocer más detalles oficiales sobre su fallecimiento.

Con información de Infobae y El Heraldo de México.

No te vayas sin leer: Muere Willie Colón, leyenda de la salsa neoyorkina, a los 75 años