Muere Willie Colón, leyenda de la salsa neoyorkina, a los 75 años

El trombonista y productor nacido en el Bronx fue una figura clave de la salsa neoyorquina

La música latina despide a una de sus figuras más influyentes. Este sábado 21 de febrero se confirmó el fallecimiento de Willie Colón, trombonista, compositor y productor nacido en el Bronx, a los 75 años de edad. La noticia fue dada a conocer a través de sus redes sociales oficiales mediante un comunicado firmado por su familia, en el que se informó que murió por la mañana, rodeado de sus seres queridos.

En el mensaje difundido públicamente se lee:

“Es con profunda tristeza que anunciamos el fallecimiento de nuestro amado esposo, padre y renombrado músico, Willie Colón. Partió en paz esta mañana, rodeado de su amada familia.”

“Aunque lloramos su ausencia, también nos regocijamos con el regalo eterno de su música y los recuerdos queridos que creó los cuales vivirán por siempre. Nuestra familia está profundamente agradecida por sus oraciones y apoyo durante este tiempo de duelo Pedimos amablemente privacidad mientras navegamos por nuestro duelo”.

Hasta el momento, las causas oficiales del fallecimiento no han sido detalladas por la familia, aunque en días previos trascendió que había sido hospitalizado por problemas respiratorios.

¿Por qué Willie Colón fue una figura clave de la salsa?

Nacido el 28 de abril de 1950 en el South Bronx, hijo de padres puertorriqueños, Colón comenzó su carrera siendo adolescente. A los 15 años firmó con Fania Records, sello que impulsó el movimiento salsero en Nueva York, y a los 17 grabó su primer álbum, El Malo (1967), que superó las 300 mil copias vendidas.

Más información en breve…