Muere Hayden Panettiere, estrella de ‘Malcolm el de en medio’ y ‘Héroes’, a los 36 años

Hayden Panettiere, actriz que comenzó a trabajar cuando todavía era una bebé y terminó convirtiéndose en uno de los rostros televisivos más queridos de su generación, murió a los 36 años. Su carrera pasó por Malcolm el de en medio, alcanzó fama internacional gracias a Héroes y encontró una nueva oportunidad en el terror con Scream, además de darle uno de sus trabajos más celebrados en televisión con Nashville.

¿Qué le pasó a Hayden Panettiere?

La noticia comenzó a circular esta noche del 16 de agosto, después de que un representante de la actriz confirmara su fallecimiento. ABC News fue el primer medio en reportarlo: “Con profunda tristeza compartimos el trágico fallecimiento de nuestra querida Hayden”, señaló su representante. En ese primer comunicado, la familia y el equipo de la intérprete prefirieron limitarse a confirmar la muerte y recordar el afecto que despertó entre quienes trabajaron con ella.

“Era una luz increíble y una fuerza de la naturaleza que llevó un amor y una alegría inconmensurables a todos los que la conocieron, y a los millones que la vieron en pantalla”, añadió el representante. Al momento de publicarse la confirmación de muerte, no había una causa de muerte divulgada.

Hayden Panettiere en Malcolm el de en medio

En mayo publicó sus memorias This Is Me: A Reckoning, donde abordó su alcoholismo, depresión posparto y el proceso de rehabilitación que atravesó años atrás. En ese libro contó que un médico llegó a advertirle que podía morir en cinco años si continuaba bebiendo; la actriz describió una recuperación difícil y un tratamiento residencial de ocho meses, pero también habló de la sobriedad como una etapa que le permitió recuperar estabilidad emocional.

Hayden perdió a su hermano unos años antes

Panettiere también atravesó el dolor por la muerte de su hermano menor, Jansen Panettiere, fallecido en febrero de 2023 a los 28 años por complicaciones relacionadas con cardiomegalia y una afección de la válvula aórtica. Ella habló en varias ocasiones sobre el impacto que aquella pérdida tuvo en su vida.

Apenas unos meses antes de morir, la actriz había ganado atención pública gracias a sus memorias. En mayo habló incluso sobre las presiones que experimentó como estrella infantil y aseguró que había crecido bajo una disciplina profesional en la que negarse a trabajar no era una opción.

Vida y obra de Hayden Panettiere

Panettiere comenzó a actuar antes de cumplir un año y pasó buena parte de su infancia frente a las cámaras. Trabajó primero en comerciales y después apareció en telenovelas estadounidenses como One Life to Live y Guiding Light. Uno de sus trabajos juveniles más recordados fue Jessica en Malcolm el de en medio. No perteneció al reparto principal, pero apareció como personaje invitado recurrente y entró a la serie en el episodio Stereo Store, cuando Hal contrata a Jessica para cuidar de Malcolm y sus hermanos

Su gran salto llegó en 2006 con Héroes, serie en la que interpretó a Claire Bennet, una estudiante de preparatoria que descubre que su cuerpo puede regenerarse después de sufrir heridas aparentemente mortales. La serie de NBC se convirtió en un fenómeno internacional y permaneció cuatro temporadas al aire.

Labor en cine

En Nashville interpretó a Juliette Barnes, una joven cantante country cuya ambición profesional se cruza con conflictos familiares y problemas personales. El papel la acompañó durante seis temporadas y terminó produciendo el reconocimiento crítico más importante de su carrera televisiva. Los Globos de Oro nominaron a Panettiere como actriz de reparto en 2013 y nuevamente en 2014 por Nashville.

Entre sus trabajos tempranos de aparece Duelo de Titanes, drama deportivo de 2000 protagonizado por Denzel Washington, donde interpretó a Sheryl Yoast. Posteriormente apareció en Raising Helen, junto con Kate Hudson, y protagonizó Ice Princess para Disney en 2005, película cuya protagonista, Michelle Trachtenberg, murió en febrero del año pasado a los 39 años. Panettiere también actuó en Triunfos Robados 3: Todo o Nada.

Descanse en paz.

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