Muere Anne Schedeen, actriz de ‘Alf’, a los 77 años

Anne Schedeen, actriz estadounidense recordada por interpretar a Kate Tanner en Alf, murió a los 77 años. Su familia confirmó la noticia en Facebook, espacio donde la despidió con un mensaje lleno de cariño y referencias a esa personalidad fuerte que quienes la conocieron identificaron en ella.

¿Qué le pasó a Anne Schedeen?

La familia de Anne Schedeen informó que la actriz falleció, aunque no reveló una causa específica de muerte. La noticia fue compartida el domingo mediante una publicación en la mencionada red social:

“Deja un legado extraordinario de energía creativa, humor agudísimo, alegría por su familia, adoración por los perros pequeños, odio ardiente por Trump, pasión por las compras de segunda mano y amor por una buena historia. Estamos devastados sin ella. La amamos muchísimo, como la amaron todos los que la conocieron”.

Alf

Schedeen nació en 1949 en Portland, Oregón. Creció en una granja cercana a Gresham y fue una niña tímida a quien su madre llevó a clases de teatro para ayudarla a relacionarse con los demás. Esa decisión terminó abriendo una ruta profesional. Estudió y actuó con el Portland Civic Theatr y pasó por la Portland State University; más tarde encontró sus primeras oportunidades profesionales en Hawái.

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Poco tiempo después se mudó a Nueva York para hacer todavía más real su carrera actoral y, después de algunos trabajos, firmó con Universal Pictures, lo que la llevó a Los Ángeles, donde empezó a aparecer con frecuencia en series de televisión.

Su papel en Alf

Schedeen alcanzó el estrellate mundial como Kate Tanner en Alf, la comedia de NBC emitida entre 1986 y 1990. La serie nos presentó a una familia común de California que termina escondiendo a Gordon Shumway, un alienígena del planeta Melmac, dentro de su casa. Kate era la madre de la familia Tanner. Frente al caos que provocaba Alf, ella debía mantener la casa en pie y evitar que el gobierno descubriera al extraterrestre.

Schedeen apareció en 102 episodios de la serie y trabajó con Max Wright como Willie Tanner, Andrea Elson como Lynn, Benji Gregory como Brian y Paul Fusco como la voz de Alf. La comedia se convirtió en un éxito sin igual para NBC, aunque su producción era compleja debido al uso de la marioneta.

Alf terminó tras cuatro temporadas, luego de cambios de horario y caída de audiencia. De todas formas se mantuvo como una de las sitcoms más queridas de los años ochenta y a Schedeen la inmortalizó en la pantalla chica.

Películas y series de Anne Schedeen

Anne Schedeen en Alf

En 1974, Schedeen apareció en las series Get Christie Love!, Ironside, Lucas Tanner y The Six Million Dollar Man. Entre 1974 y 1976 tuvo un papel recurrente como Carol en Emergency!, con seis episodios. En la misma época interpretó a Sandy Porter en Marcus Welby, M.D., donde apareció en 12 episodios como hija del personaje principal.

También pasó por McCloud, Three for the Road, The Bionic Woman, Switch, Family, Kingston: Confidential, Lanigan’s Rabbi, Baretta, Project U.F.O. y The Incredible Hulk. En Three’s Company apareció entre 1978 y 1982 con personajes como Linda, Louise Prescott y Lisa Page. En 1984 interpretó a Emily Phillips en Cheers, dentro del episodio Norman’s Conquest, y ese mismo año apareció en la famosísima ER como Karen Sheridan. También participó en Paper Dolls, drama de ABC donde interpretó a Sara Frank durante 13 episodios.

En cine, Schedeen actuó en Embryo, película de horror y ciencia ficción de 1976 con Rock Hudson y Diane Ladd. Más tarde apareció en Little Darlings, Second Thoughts, Heaven’s Prisoners, Praying Mantis y otros títulos de televisión como Aloha Means Goodbye, Flight to Holocaust, Exo-Man, Almost Heaven y Champions: A Love Story.

Después de Alf, su carrera bajó el ritmo. En 1991 participó en Perry Mason: The Case of the Maligned Mobster, en 1996 apareció en Heaven’s Prisoners, con Alec Baldwin, y en 2001 tuvo un papel recurrente en Judging Amy como la detective Peggy Fraser. Su último crédito fue en 2014 con Tiny Nuts.

Descanse en paz.

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