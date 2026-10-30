‘Mosquito’: Todo sobre la nueva serie de Nicholas Hoult y Daisy Edgar-Jones

Después de los superhéroes de Superman y los tornados de Twisters, Nicholas Hoult y Daisy Edgar-Jones tienen otro proyecto en marcha, hablamos de Mosquito. Los actores protagonizan esta comedia de Tony McNamara, cuyo rodaje ya comenzó. La producción propone una historia de pareja con el humor mordaz del guionista de The Great. ¿De qué trata […]

Después de los superhéroes de Superman y los tornados de Twisters, Nicholas Hoult y Daisy Edgar-Jones tienen otro proyecto en marcha, hablamos de Mosquito. Los actores protagonizan esta comedia de Tony McNamara, cuyo rodaje ya comenzó. La producción propone una historia de pareja con el humor mordaz del guionista de The Great.

¿De qué trata Mosquito?

Estamos ante una comedia interesada en las dificultades de la convivencia y en las diferencias entre lo que una persona muestra y lo que prefiere esconder. Con Hoult y Edgar-Jones al frente, McNamara explorará una relación sentimental mediante situaciones absurdas. Edgar-Jones interpreta a Kate y Hoult a Ed, una pareja de recién casada cuyos secretos comienzan a salir a la luz cuando la rutina desgasta las versiones de sí mismos que presentan ante los demás. El detonante es un mosquito entrometido.

Mosquito tendrá seis episodios y forma parte de las producciones originales británicas encargadas para Disney+. De su distribución se hará cargo Hulu en Estados Unidos y Disney+ en los mercados internacionales. Las grabaciones ya están activas ahora mismo, aunque todavía no hay una fecha de estreno anunciada.

Daisy Edgar-Jones para British Vogue

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Tony McNamara vuelve a trabajar con Nicholas Hoult

McNamara escribe la serie y participa como productor ejecutivo. Al presentar el proyecto, expresó su entusiasmo por los protagonistas: “Estoy encantado y emocionado de trabajar con dos de los mejores actores que hay y ponerlos a trabajar juntos. No puedo esperar a hacer comedia absurda con ellos”. Mosquito representa, para Hoult, otra colaboración con el creador de The Great. En aquella serie interpretó al emperador Pedro junto a Elle Fanning como Catalina; el programa tuvo tres temporadas y alcanzó nominaciones a los Emmy y los Globos de Oro.

Entre los créditos del guionista se encuentran Pobres criaturas, dirigida por Yorgos Lanthimos, donde escribió una historia que aborda el deseo y las normas sociales mediante situaciones deliberadamente extrañas. Su nombre al frente de Mosquito es una continuidad creativa, aunque tendremos que esperar un tiempo para valorar el resultado de la nueva serie.

Hoult y Edgar-Jones también trabajan en Mosquito como productores ejecutivos, junto con McNamara, Marian Macgowan, Tracy Underwood y Daniel Pipski. Ambos protagonistas tendrán una participación acreditada en la producción, además de interpretar a la pareja sobre la que descansa la historia.

Lo más top de Nicholas Hoult y Daisy Edgar-Jones

Nicholas Hoult (Foto: Getty)

La carrera de Hoult sí que ofrece varios puntos de entrada para quienes quieran conocer su trabajo antes de Mosquito. Un gran chico, junto a Hugh Grant, fue uno de sus primeros trabajos destacados. Años después brilló en A Single Man, de Tom Ford, y en Mad Max: Furia en el camino, donde interpretó a Nux, un personaje muy distinto del muchacho de aquella comedia. De igual manera lo vimos en La favorita, El menú, Tolkien, Renfield y Nosferatu, además de Superman.

En el caso de Edgar-Jones, Normal People es una referencia indispensable. La adaptación de la novela de Sally Rooney la convirtió en una estrella reconocida internacionalmente por su interpretación de Marianne, junto a Paul Mescal como Connell. La serie desarrolla una relación atravesada por la intimidad y las diferencias sociales, con buena parte de su fuerza colocada en el trabajo de ambos actores. Otros créditos en su trayectoria son Tornados y Fresh.

Con información de The Hollywood Reporter.

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