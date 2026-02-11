‘Melania’ podría perder decenas de millones en salas de cine: Por qué el documental de la Primera Dama no resultó como Amazon esperaba

El documental sobre la Primera Dama de Estados Unidos, Melania, podría perder varios millones de dólares gracias a su recorrido por cartelera. Amazon MGM invirtió una gran cantidad de dinero en su producción, no obstante, la retribución se encuentra lejos de ser la esperada. ¿Cuáles son los motivos detrás de este relativo tropiezo cinematográfico?

Dirigido por Brett Ratner, el polémico cineasta acusado de acoso sexual por un grupo de mujeres en 2017 y director de películas como Una Pareja Explosiva y Dragón Rojo, el documental es un acercamiento a la vida de Melania Trump. Sus imágenes se exploran, a manera de crónica, los veinte días previos a la segunda investidura de su esposo, Donald Trump, como presidente de Estados Unidos.

De acuerdo con Amazon MGM, el desarrollo de Melania tuvo un costo de 75 millones de dólares, más o menos lo mismo que películas como Otro día para matar, Deadpool, Sector 9 y Ex Machina. La recaudación en cartelera es ahora mismo de 13 millones a nivel global y, de acuerdo con las proyección, podría quedarse en tan solo 20 millones.

¿Amazon MGM realmente perderá dinero?

Donald Trump y Melania en el estreno del documental (Foto: Getty)

Pese al alto costo que Melania tuvo para Amazon, las mieles de la taquilla podrían no ser su objeto. Hablamos de una de las multinacionales más poderosas de Estados Unidos y de todo el mundo, cuyos fondos pueden sortear sin problemas los obstáculos financieros del documental.

Entérate: Paul Thomas Anderson se va contra ‘Melania’ y exige que retiren la música de ‘El Hilo Fantasma’ del documental

En cuanto a datos puros y duros, sí, Amazon no recuperará la inversión hecha con Melania. Sin embargo, Rebecca Rubin de Variety afirma que el objetivo de los directivos de la empresa podría ir más allá, pues “se ha especulado mucho sobre si el documental es un intento de la cadena por congraciarse con la actual administración.”

Ahora mismo ninguna empresa del mundo del entretenimiento estadounidense parece interesada en tener problemas con Donald Trump y provocarle algunos de sus accesos de rabia. Ahí tenemos el ejemplo de Paramount, que firmó un cheque de 16 millones de dólares a nombre de Trump para silenciar una demanda. O el de The Walt Disney Company, que entregó 15 millones también para que no procediera otra demanda por parte del presidente.

El mismísimo Ted Sarandos, CEO de Netflix, habló hace unos días sobre Trump, y lo hizo con toda la diplomacia al momento de abordar el tema de la compra de Warner Bros Discovery:

“Él conoce el negocio del entretenimiento y realmente le importa la salud de la industria, de la industria estadounidense en general, pero creo que en particular la del entretenimiento. No ha dado ninguna señal de que vaya a hacer algo o a involucrarse de alguna manera indebida. Este es un asunto del Departamento de Justicia.”

Melania Trump se convirtió en Primera Dama el año pasado (Foto: X)

En este sentido, el documental de Melania actuaría como un carta de paz entre Amazon y Donald Trump, superando cualquier interés por la taquilla del documental.

Lo que salió mal con Melania

Son varios factores los que contribuyeron al fracaso de Melania, un fracaso relativo en realidad, porque después de todo es un documental que ya se ubica entre los más “taquilleros” de su tipo gracias a esos 13 millones en el bolsillo.

En este contexto, algunos de los hechos que jugaron en su contra fue la presencia de Brett Ratner como director; su corta estancia en salas de cine de todo el mundo; la liberación de más archivos del caso Epstein en la misma fecha de estreno; la burla colectiva impulsada por presentadores como Jimmy Kimmel; y la mala reputación que el Partido Republicano, la familia Trump y la administración de Estados Unidos tienen a nivel mundial.

Tal vez el documental de Melania no resultó en taquilla como Amazon esperaba, pero esa inversión de 75 millones de dólares habría comprado algo más grande y poderoso: la buena voluntad del gobierno en turno, uno que ahora mismo se distingue por ser impredecible e implacable contra cualquiera que no se halle en su línea de pensamiento.

Con información de Variety.

No te pierdas: Jimmy Kimmel se vuelve a burlar del documental de ‘Melania’ y dice que Donald Trump compró a los críticos