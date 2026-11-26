Una columna de opinión publicada este 25 de noviembre por The Hollywood Reporter ha provocado debate y controversia en redes sociales: el periodista James Kirchick acusa a la industria fílmica de tolerar prejuicios contra los judíos y cuestiona las declaraciones de Mark Ruffalo, Bowen Yang, Hannah Einbinder y otros famosos sobre Israel y Palestina. La polémica es que el texto fue publicado apenas unas semanas después de que el propio autor dejara de colaborar con The Atlantic por publicaciones suyas señaladas como islamofóbicas.

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¿Por qué James Kirchick acusa a Mark Ruffalo y Bowen Yang?

Kirchick parte de un fragmento del podcast ‘Las Culturistas’ en el que Yang utilizó el término «Zio» al hablar de la cantante judía Regina Spektor. El comediante se disculpó posteriormente en Instagram: “Quiero pedir disculpas sinceramente por haber utilizado una palabra en el podcast sin conocer su trasfondo antisemita”.

Bowen Yang (Fotografía: Frazer Harrison/WireImage)

Aunque Kirchick dice creer que Yang desconocía esa historia, utiliza el episodio para acusar a los espacios culturales progresistas de normalizar expresiones antisemitas. También cuestiona que el comediante terminara su disculpa con “Free Palestine”, consigna que el columnista vincula con un movimiento que, según su interpretación, busca eliminar a Israel del mapa.

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En el caso de Ruffalo, Kirchick cita su respaldo al senador Chris Van Hollen frente a Chuck Schumer para liderar a los demócratas en el Senado. El actor escribió: “Necesitamos justicia; necesitamos un liderazgo que siga la voluntad del pueblo, no creencias religiosas ni lealtades profundamente arraigadas”. Kirchick interpreta esa referencia a las creencias y lealtades como una insiinuación de que Schumer no es confiable por ser judío y apoyar a Israel.

Las afirmaciones más polémicas de la columna

Kirchick amplía sus señalamientos a la industria y afirma que el antisemitismo recibe un trato menos serio que otras formas de discriminación. Para presentar sus casos, subraya que Yang debe su carrera a Lorne Michaels y que Ruffalo se enriqueció interpretando a un personaje creado por Stan Lee, ambos judíos.

El autor también critica a Jonathan Glazer por su discurso al recibir el Oscar por ‘The Zone of Interest’ en 2024. Tras citar al director, Kirchick introduce una frase sarcástica sobre judíos que explotarían el Holocausto para cometer un genocidio. Esa frase, una caracterización del columnista, es representativa del tono general de su texto. Asimismo, reprocha a Steven Spielberg no haber respondido al discurso cuando apareció después en la ceremonia.

¿Quién es James Kirchick y qué controversia enfrenta?

Kirchick es periodista y autor de Secret City: The Hidden History of Gay Washington. A principios de noviembre terminó su colaboración con The Atlantic, luego de que publicaciones suyas provocaran críticas por prejuicios antimusulmanes. Entre las publicaciones que le valieron acusaciones de islamofobia estuvo una respuesta al periodista musulmán Wajahat Ali, quen había compartido un análisis sobre las consecuencias políticas de una posible derrota electoral de Abdul El-Sayed, también musulmán.

James Kirchick (Foto: Stephan Röhl)

Kirchick respondió que a Ali solo le faltaba terminar su comentario con “Allahu Akbar”, expresión árabe que significa «Dios es el más grande». La respuesta fue cuestionada por introducir la religión de Ali en una discusión electoral que no trataba sobre el islam ni sobre violencia. Kirchick también había defendido que se retirara la ciudadanía estadounidense al periodista musulmán Mehdi Hasan por sus opiniones y asociaciones.

Reportes periodísticos vincularon su salida con el malestar interno por esos comentarios, aunque un portavoz de The Atlantic sostuvo que Kirchick decidió terminar la colaboración. No está confirmado que fuera despedido.

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