Los actores Mark Ruffalo y Tilda Swinton se sumaron a una movilización internacional en defensa del cineasta iraní Jafar Panahi, quien enfrenta nuevas sanciones judiciales en su país. La iniciativa, difundida este miércoles por Variety, cuenta con el respaldo de directores, productores y representantes de importantes festivales cinematográficos. Mediante un comunicado conjunto, los participantes manifestaron su preocupación por la situación del realizador y solicitaron a las autoridades iraníes que respeten sus derechos fundamentales.

Mark Ruffalo y Tilda Swinton defienden a Jafar Panahi

La iniciativa cuenta con aproximadamente 200 firmantes, entre personas e instituciones relacionadas con la industria cinematográfica. Fue impulsada por la Coalición Internacional para Cineastas en Riesgo (ICFR), en colaboración con profesionales del cine de Estados Unidos y Europa. La organización busca proteger a los realizadores que enfrentan persecución o restricciones por su actividad artística, especialmente en territorios donde la libertad de expresión está comprometida.

El comunicado expresa que sus integrantes están “profundamente preocupados” por los reportes relacionados con la situación judicial de Panahi. El documento denuncia medidas que afectan tanto su libertad personal como sus recursos económicos y su posibilidad de continuar trabajando. Ruffalo y Swinton se encuentran entre los actores que respaldaron la petición, aunque el posicionamiento fue presentado de manera colectiva y no mediante declaraciones individuales.

‘Fue solo un accidente’ de Jafar Panahi (Foto: IMDb)

“Nos solidarizamos con el señor Panahi y con todos los iraníes que enfrentan persecución por su trabajo a manos de su propio gobierno”, señala el comunicado. Los firmantes también solicitaron al Tribunal Revolucionario de Teherán que retire las sanciones contra el director y cumpla con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, tratado del que Irán forma parte.

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Para los participantes, la importancia de Panahi supera sus reconocimientos cinematográficos. Sus producciones han permitido conocer distintas experiencias de la sociedad iraní, sobre todo aquellas relacionadas con la desigualdad, las restricciones políticas y los conflictos de la vida cotidiana. El documento sostiene que su trabajo ha contribuido al entendimiento entre los espectadores internacionales y la población de Irán a lo largo de tres décadas.

“Sus películas han ayudado a superar importantes barreras de comprensión entre el mundo y el pueblo iraní durante los últimos 30 años”, expresa otro fragmento de la petición.

Las condenas del gobierno de Irán a Jafar Panahi

El cineasta de 66 años fue sentenciado por el Tribunal Revolucionario de Teherán a cinco años y un mes de prisión a finales de octubre. La resolución también contempla la confiscación de sus bienes, el bloqueo de sus cuentas bancarias, prohibiciones de dos años para viajar fuera de Irán y el uso de redes sociales. El fallo se emitió en ausencia del acusado. Su abogado, Mostafa Nili, explicó que el expediente judicial señalaba que Panahi no estaba en Irán y no había manera de localizado. No obstante, el director había regresado a su país el pasado 30 de marzo y compareció ante una instancia judicial en agosto por otro procedimiento.

Esta sentencia se une a otros de los conflictos del realizador con las autoridades iraníes. En diciembre de 2025 recibió una condena de un año de prisión y dos años de prohibición para abandonar el país por actividades consideradas propaganda contra el Estado. Panahi se encontraba en el extranjero promocionando ‘Fue solo un accidente’, película que obtuvo la Palma de Oro en el Festival de Cannes de ese mismo año.

‘Taxi’ de Jafar Panahi (Foto: IMDb)

Pese a los riesgos, Panahi decidió regresar a Irán después de participar en la temporada internacional de premios. Su película consiguió dos nominaciones al Óscar de 2026, incluidas mejor película internacional y mejor guion original. El realizador ha expresado en distintas ocasiones su deseo de permanecer en su país y continuar trabajando allí, aun frente a las restricciones impuestas por las autoridades.

Entre las producciones de Panahi se encuentran ‘El globo blanco’, ganadora de la Cámara de Oro en Cannes; ‘El círculo’, premiada con el León de Oro en Venecia; y ‘Taxi’ de 2015, que obtuvo el Oso de Oro de Berlín. El Festival de Cannes también condenó la sentencia mediante un comunicado publicado el 17 de noviembre. La organización recordó que, en 2010, Panahi fungió como invitado integrante del jurado, pero su encarcelamiento le impidió asistir y su asiento permaneció vacío. “Ningún artista debería ser encarcelado por su trabajo, sus ideas o su expresión, en Irán ni en ningún otro lugar”, declaró el festival.

Otras celebridades que firmaron el comunicado

Además de Ruffalo y Swinton, la petición cuenta con el respaldo de Michael Moore, Barry Jenkins y Alex Gibney, tres cineastas famosos por sus trabajos en Hollywood y el cine documental. También encontraremos a Laura Poitras, Kleber Mendonça Filho, Lucrecia Martel y Jacques Audiard, quienes se incorporaron a una iniciativa que continúa recibiendo adhesiones de profesionales de diferentes países.Entre los firmantes también se encuentran Alice Braga, Catherine Breillat, Olivier Assayas, Asif Kapadia, Rithy Panh, Liz Garbus y Abigail Disney.

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