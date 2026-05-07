Mark Ruffalo revela que muchas estrellas no se opusieron a la fusión Paramount-WB por miedo a ser vetadas

Mark Ruffalo publicó un artículo de opinión en The New York Times junto a Matt Stoller, director de investigación de American Economic Liberties Project, en el que revela que numerosos actores de Hollywood decidieron no firmar una carta abierta contra la fusión entre Paramount y Warner Bros. Discovery no porque estuvieran en desacuerdo, sino por temor a represalias. La carta, que ya cuenta con más de 4,000 firmas de figuras como Florence Pugh, Pedro Pascal y Denis Villeneuve, busca frenar una operación que reduciría los grandes estudios de cine en Estados Unidos a solo cuatro.

También te puede interesar: Paramount pide al gobierno de Estados Unidos aprobar inversión de Medio Oriente para adquirir Warner Bros. Discovery

¿Qué dijo Mark Ruffalo sobre el miedo en Hollywood?

“Lo más revelador de esa carta no fueron las personas que la firmaron, sino las que no lo hicieron. No porque estuvieran en desacuerdo, sino porque tenían miedo”, escribieron Ruffalo y Stoller en su artículo. Y añadieron: “Hay muchas razones para bloquear este acuerdo, pero ahora creemos que la más fundamental es la que encontramos al pedirles a los artistas que usaran sus voces: el miedo. Un miedo profundo, feo y generalizado a hablar”.

Mark Ruffalo (Imagen: Getty)

El actor, famoso por su activismo y por su papel en el cine independiente, relató que al intentar sumar firmas a la carta, muchos artistas expresaron su apoyo pero se negaron a dejar constancia pública de ello. “Una y otra vez, al pedirles a los artistas que firmaran esta carta, nos dijeron que la apoyaban, pero que temían represalias. Su temor no es infundado”, señala el texto.

También lee: Pedro Pascal, Mark Ruffalo y más exigen a Donald Trump el cierre de un centro de detención de ICE en Texas: ‘Los niños está sufriendo’

¿Qué ejemplos concretos de represalias menciona Ruffalo?

El artículo de opinión cita dos casos recientes vinculados a la fusión. El primero involucra a The Ankler, una de las últimas publicaciones independientes del sector. “Cuando el director editorial de The Ankler… fue visto en un evento llevando una bolsa de botones con el lema “Bloqueen la fusión”, Paramount supuestamente retiró su publicidad en respuesta”, escribieron Ruffalo y Stoller.

El segundo caso tiene que ver directamente con Mark Ruffalo. Según el artículo, lo sugirieron como invitado para un debate sobre la fusión en CNN, pero un productor le informó que el segmento había sido cancelado. La razón: “La cadena había decidido no emitir el segmento y, según se informa, comunicó a los organizadores de la carta: «Es un tema delicado para nosotros en CNN, dado que Warner Bros. Discovery es nuestra empresa matriz, y existen consideraciones legales sobre lo que podemos y no podemos cubrir o decir mientras la fusión esté en curso»’”.

¿Qué busca la carta abierta y cuál es su impacto?

La carta, alojada en BlockTheMerger.com, fue firmada por más de 4,000 profesionales de la industria, incluyendo 75 ganadores del Oscar. Entre los nombres destacados aparecen Florence Pugh, Pedro Pascal, Edward Norton, los directores Yorgos Lanthimos, Sofia Coppola y Denis Villeneuve, entre muchos otros.

Florence Pugh (Fotografía: Jordan Strauss/Invision/AP)

El texto de la carta advierte: “Esta transacción consolidaría aún más un panorama mediático ya concentrado, reduciendo la competencia en un momento en que nuestras industrias —y las audiencias a las que servimos— menos pueden permitírselo. El resultado será menos oportunidades para los creadores, menos empleos en todo el ecosistema de producción, mayores costos y menos opciones para las audiencias en Estados Unidos y en todo el mundo”.

Ruffalo y Stoller concluyeron su artículo con un llamado a la acción: “Hemos visto lo que sucede cuando las empresas con tendencias monopolísticas se benefician de un miedo que silencia la disidencia. Pero nuestra creciente coalición está demostrando que cuando no nos quedamos al margen, no nos rendimos ante lo inevitable y nos unimos para luchar, podemos ganar”. La fusión aún espera la aprobación de reguladores en Estados Unidos y Europa, y podría enfrentar demandas por parte de fiscales generales estatales.

Con información de Variety.

No te vayas sin leer: Stanley Tucci habla de su regreso en ‘El diablo viste a la moda 2’ y critica el impacto de la IA en los medios