¿Margaret Qualley y Jack Antonoff se separaron? ‘People’ reporta que la pareja pone fin a su matrimonio

La actriz de ‘La Sustancia’, y el músico y productor detrás de Bleachers, comenzaron su relación en 2021

Margaret Qualley y Jack Antonoff se separaron casi tres años después de su boda en Nueva Jersey. La actriz de ‘La Sustancia’ y el músico y productor, líder de Bleachers, habían construido una de las relaciones más comentadas entre el cine independiente y la escena musical estadounidense. La información fue confirmada por People este miércoles 8 de julio, en medio de compromisos profesionales para ambos y después de que el productor asistiera sin ella a un evento público reciente.

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¿Qué se sabe de la separación de Margaret Qualley y Jack Antonoff?

De acuerdo con People, Margaret Qualley, de 31 años, y Jack Antonoff, de 42, se separaron a pocos meses de cumplir su tercer aniversario de bodas. Una fuente cercana dijo que la relación de la pareja ha sido “inestable”, mientras que otra persona consultada por el medio afirmó que ambos están “tratando de arreglar las cosas”.

Margaret Qualley y Jack Antonoff (imagen: Gtres)

Hasta ahora, los representantes de la actriz y del músico no han respondido a la solicitud de comentarios hecha por la publicación. La noticia llega mientras Jack Antonoff se encuentra en la gira Bleachers Forever, y Margaret Qualley está en preproducción de la próxima película de terror ‘Possession’.

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El reporte también señala que Jack Antonoff asistió recientemente a la boda de Taylor Swift y Travis Kelce en Nueva York sin Margaret Qualley. En su lugar, acudió acompañado por su hermana, la diseñadora Rachel Antonoff. Ese detalle cobró relevancia tras la confirmación de la separación, aunque la nota no indica que ese evento haya sido la causa del distanciamiento.

De los rumores de romance a una boda con invitados famosos

La relación entre Margaret Qualley y Jack Antonoff comenzó a llamar la atención pública en agosto de 2021, cuando fueron vistos besándose durante una cita en Brooklyn. En 2022 asistieron juntos al almuerzo de los AFI Awards, donde la actriz acudió en apoyo de la serie de Netflix ‘Maid’, uno de los trabajos más reconocidos de su carrera.

Ese mismo año hicieron oficial su relación en Instagram, y People confirmó su compromiso en mayo de 2022. La boda llegó en agosto de 2023, en Nueva Jersey, con una lista de invitados que incluyó a Taylor Swift, Channing Tatum, Zoë Kravitz, Cara Delevingne y Lana Del Rey.

En abril, durante una entrevista en ‘The Howard Stern Show’, Jack Antonoff habló sobre el inicio de su relación y dijo que supo que quería casarse con Margaret Qualley desde el “segundo” en que la conoció. “La vi y fue como una maldita película de Hallmark que parece increíble”, declaró. “Cuando la conocí, empecé a imaginar cosas que ni siquiera había imaginado antes, como el matrimonio.”

En esa misma conversación, el productor contó que le propuso matrimonio mientras vivían en París, y que llamó a Rainey Qualley, hermana de la actriz, para pedirle su bendición antes de hacer la pregunta.

Margaret Qualley y Jack Antonoff el 19 de agosto de 2023 (Imagen: TheImageDirect.com)

Las declaraciones románticas que antecedieron al reporte

Antes de la boda, Margaret Qualley habló de su relación con Harper’s Bazaar y describió a Jack Antonoff como “mi persona”. “Estoy tan feliz de haber encontrado a mi persona. Y es real. Es increíble. Es la mejor sensación del mundo,” dijo entonces. “Me siento tan emocionada y tan tranquila a la vez.”

La actriz también explicó que su relación había cambiado la forma en que pensaba su vida fuera del trabajo. “Hasta más o menos un mes antes de conocer a Jack, nunca tuve muebles,” dijo en esa entrevista, al recordar que antes solía vivir en departamentos temporales y sin invertir en hacer un hogar.

El vínculo entre ambos incluso quedó registrado en la música. En 2023, Lana Del Rey lanzó la canción “Margaret”, inspirada en Margaret Qualley y con participación de Bleachers. La letra incluye versos como: “Conoció a Margaret en una azotea; ella vestía de blanco / Y él pensó: ‘Creo que estoy en un apuro’ / Le vinieron destellos de la buena vida, y se preguntó: / ‘¿Debería saltar de este edificio ahora o hacerlo de inmediato?’.

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