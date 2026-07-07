Boda de Taylor Swift y Travis Kelce: Por qué están criticando a la compositora de ‘Blank Space’

Taylor Swift y Travis Kelce sellaron su historia sentimental de años con una boda que, por su tamaño y ambición, parecía pensada para entrar de inmediato al álbum más comentado de la cultura pop. La compositora de ‘August’ y ‘The Lakes’, ya muy acostumbrada a ser el centro de atención cuando lo desea, ahora mismo es blanco de críticas por la celebración de su matrimonio.

La ceremonia, realizada el 3 de julio en el Madison Square Garden de Nueva York, reunió a una lista gigante de invitados y necesitó de un operativo de seguridad que pronto desató comentarios mixtos. La boda fue presentada por varias fuentes como una fiesta cuidada hasta el secreto, aunque una parte de la prensa y de las redes sociales comenzó la vio con ojos de escrutinio.

¿Un espectáculo narcisista?

Maureen Callahan, de Daily Mail, calificó la boda como un “espectáculo narcisista de pura basura”, y señaló el modo en que una ceremonia privada terminó siendo un acontecimiento de la ciudad. Callahan también describió la celebración como “vulgar” e “infantil”. Swift y Kelce habían pedido discreción para su boda —imposible de ocultar—, pero para la periodista, elegir un recinto como el Madison Square Garden parece un intento muy distinto a un evento que busque privacidad.

Taylor Swift y Travis Kelce (Foto: Getty)

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¿El Madison Square como símbolo de exceso?

En los reportes posteriores a la boda, el recinto apareció como el símbolo de una celebración que quería desbordar el formato tradicional y acercarse a una producción de alto presupuesto, con seguridad, invitados célebres, ningún teléfono celular a la vista y calles bajo vigilancia. El problema para algunos detractores no fue la boda enorme de Taylor, algo esperable en una figura de su tamaño mediático; la críticas se decantaron hacia el hecho de que el evento interviniera una zona compleja de Nueva York. Medios estadounidenses señalaron que los cierres y la presencia de la policía cuestionaron quién debía pagar el costo logístico.

Page Six reportó que más de 130 elementos de la policía de Nueva York habrían sido asignados a las actividades vinculadas con el enlace, con horas extra que podían elevar la factura por encima de los 160 mil dólares. Si una boda privada necesita un despliegue público de ese calibre, la pregunta sobre los recursos pasa del mero chisme al terreno cívico.

¿La boda del año con filas y falta de asientos?

Esa fotografía de una boda de cuento se volvió menos brillante cuando algunos reportes hablaron de filas, comida servida por estaciones, invitados de pie y en general poca comodidad para los asistentes. People publicó que la recepción no tuvo una cena formal sentada, ya que los invitados encontraron distintas opciones de comida, incluidas propuestas italianas y bocados de lujo.

Muchas bodas del siglo XXI prescinden de la cena tradicional y prefieren recorridos gastronómicos. En esta ocasión, news.com.au retomó versiones de invitados que calificaron la dinámica como caótica, con filas para comer o beber y espacios insuficientes para sentarse dentro del área habilitada.

Foto: Getty

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¿Costó millones?

El costo exacto de la boda no fue confirmado por la pareja, aun así, varios medios hicieron estimaciones elevadas por la renta del lugar, el montaje, la decoración, la seguridad, el catering y la logística necesaria para transformar el Madison Square Garden en un espacio nupcial. People recogió la opinión de especialistas en eventos que hablaron de una producción de enorme dificultad. La boda implicó adaptar un recinto deportivo y musical para una ceremonia privada, con diseño floral, iluminación, estructuras temporales y una organización que blindó el acceso de celulares y filtraciones.

Aunque no hay un número fijo, People se aventura a especular que la boda entre Taylor Swift y Travis Kelce habría costado hasta 50 millones de dólares.

La lista de invitados, ¿amistad o espectáculo social?

¿Qué tan íntima puede ser una boda con cerca de mil personas? The Guardian y otros medios reportaron una asistencia enorme, con celebridades de la música, el cine, la televisión y el deporte. Algunos invitados fueron Adam Sandler, Brad Pitt, Jennifer Lopez, Tom Hanks, Paul McCartney, Dakota Johnson, Camila Cabello, Zoë Kravitz, Emma Stone, Millie Bobby Brown, Julianne Moore, Lena Dunham, Jennifer Lawrence, Liam Hemsworth, Reese Witherspoon, Tate McRae, Paul McCartney y Ben Stiller.

En marzo se anunció que el patrimonio neto de Taylor Swift superó los 2 mil millones de dólares. Ahora mismo, es la artista musical femenina más acaudalada de la historia.