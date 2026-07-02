Millie Bobby Brown revela que casi no ve películas pese a ser actriz y amar el cine

Millie Bobby Brown participó en una nueva entrega de “Off the Cuff”, de Vogue, como parte de la promoción de 'Enola Holmes 3'

Millie Bobby Brown y Louis Partridge volvieron a hablar de ‘Enola Holmes‘ fuera de la ficción. Los actores participaron en una entrega de “Off the Cuff”, de Vogue, donde se hicieron preguntas sobre música, libros, cine, personajes históricos y la evolución de Tewkesbury en la franquicia de Netflix. Durante la conversación, Brown llamó la atención al admitir que, aunque ama el cine, no siempre disfruta sentarse a ver películas, una confesión curiosa viniendo de una de las actrices jóvenes más reconocidas de la plataforma.

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¿Qué dijo Millie Bobby Brown sobre ver películas?

En la charla, Brown reconoció que tiene una relación particular con el cine. De acuerdo con Vogue, la actriz admitió que ama las películas, pero no siempre disfruta el acto de ver una. El último título que vio fue ‘Sing‘, la cinta animada de Illumination estrenada en 2016.

Millie Bobby Brown (imagen: Getty)

El comentario es llamativo porque Brown ha construido buena parte de su carrera en producciones de alto alcance para Netflix. Además de su papel como Eleven en ‘Stranger Things‘, la actriz protagoniza la franquicia de ‘Enola Holmes’, donde interpreta a la hermana menor de Sherlock Holmes y lidera una historia de misterio, aventura y época.

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La conversación también mostró una faceta más cotidiana de Brown. La actriz contó que está leyendo una guía para ayudar a su hijo durante la etapa de los berrinches. En otro momento, cuando Partridge le preguntó qué material artístico sería, respondió: “El lienzo… Siento que soy el lienzo todos los días, de todos modos”.

Louis Partridge habla de Tewkesbury y Sherlock Holmes

La entrevista también permitió a Louis Partridge hablar sobre su personaje en ‘Enola Holmes‘. El actor interpreta a Lord Tewkesbury, interés romántico de Enola y figura clave en la tercera película de la saga, ya disponible en Netflix.

Partridge dijo que siente que Tewkesbury ha cambiado con el paso de las películas. Según el actor, el personaje se ha vuelto “Más sensato, un poco menos bobo”. Así evidencia la evolución de un joven aristócrata que empezó como una figura más torpe e ingenua, pero que ha ganado mayor peso dentro de la historia.

El actor también reveló que le gustaría viajar al pasado para resolver el misterio de Jack el Destripador. Además, mencionó que su caso favorito de Sherlock Holmes es ‘The Case of the Missing Marquess’, título que también corresponde al primer libro de la serie literaria de ‘Enola Holmes‘, escrita por Nancy Springer.

‘Enola Holmes 3’ ya está disponible en Netflix

Millie Bobby Brown en ‘Enola Holmes 3’ (imagen: Netflix)

Estas declaraciones llegan como parte de la promoción de ‘Enola Holmes 3‘, tercera entrega de la franquicia protagonizada por Brown. En la nueva película, Enola se prepara para casarse con Tewkesbury en Malta, pero sus planes cambian cuando Sherlock Holmes desaparece. A partir de ese momento, Enola debe investigar el caso junto con Tewkesbury y el Dr. Watson.

La saga ha funcionado como una extensión juvenil del universo de Sherlock Holmes, con Brown al centro de una historia que combina misterio, comedia, romance y aventura. En esta tercera entrega, Henry Cavill regresa como Sherlock Holmes, mientras que Himesh Patel se suma como Dr. Watson.

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