Boda de Taylor Swift y Travis Kelce: Cómo el anillo nupcial de la cantante se convirtió en una de las mayores tendencias de 2026

Taylor Swift y Travis Kelce ya se dieron el sí y con ello cerraron uno de los capítulos más comentados de la cultura pop reciente con una boda en Nueva York. Sin embargo, hay otro detalle que empezó a imponer mucha moda (!) y que venía brillando desde antes. Hablamos del anillo de la cantante, una pieza de aire antiguo y diamante poco común, que terminó como brújula inspiracional para novias que buscan algo más personal y con historia propia.

¿Por qué el anillo de Taylor Swift se volvió la tendencia de 2026?

Vamos directamente a los detalles más jugosos. De acuerdo con ELLE Australia, el anillo de compromiso de Taylor Swift tiene como centro un diamante Old Mine, un tipo de corte antiguo hecho a mano con piezas anteriores a la década de 1930. La piedra tendría entre 8 y 10 quilates; Travis Kelce trabajó con Kindred Lubeck, de Artifex Fine Jewelry, para crear una pieza a la medida del gusto romántico y vintage de la cantante.

El corte Old Mine suele tener forma de cojín, corona alta, facetas amplias y un brillo más suave que el de los diamantes modernos. Anna Whiting, de Cushla Whiting, explicó a ELLE Australia: “Estas piedras fueron cortadas por artesanos expertos con técnicas transmitidas por generaciones, métodos que ahora se han perdido con el tiempo”.

Toya Worsley, fundadora de la marca de joyería Lindelli, dijo que estos diamantes se distinguen por “irregularidades hechas a mano”, con una luminosidad más cercana a la vela que al destello frío de las piedras contemporáneas. El anillo va con la personalidad y estilo de Swift, quien ha usado la memoria y los símbolos amorosos como parte de su imaginario musical.

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El medio citó aumentos de 20% en búsquedas online de diamantes Old Mine, con subidas mayores para variantes específicas como los cortes cojín alargados.

¿Cuánto costó el anillo de Taylor Swift?

El precio exacto no ha sido confirmado por ni por Swift, ni por Kelce ni por Artifex Fine Jewelry. Muchos reportes especializados colocar el posible valor del anillo en rangos amplios, desde 550 mil dólares a 1 millón, porque una piedra antigua de ese tamaño cambia de precio según color, claridad, procedencia y estado de conservación. Lo único claro es que no fue barato.

El diamante del anillo tiene aproximadamente de 8 a 10 quilates, una medida rara para un Old Mine auténtico de alta calidad. Otros joyeros han dado estimaciones menores, entre 5 y 8 quilates; esto nos hecha luz sobre por qué el precio publicado en medios varía tanto. Sin certificado público y tasación oficial, nadie puede fijar una cantidad definitiva.

Lo que también puede afirmarse es que no se trata de un anillo común de celebridad. El valor dependede los quilates, pero también de la antigüedad de la piedra, la rareza del corte, el trabajo de filigrana y el diseño personalizado en oro amarillo. Una fuente citada por Us Weekly dijo sobre Kelce: “Travis es increíblemente considerado. Tenía una visión clara de lo que ella quería”.

La boda de Taylor Swift y Travis Kelce

Anillo de Taylor Swift (Foto: Instagram)

Swift y Kelce por fin se casaron este 3 de julio en el Madison Square Garden, en Nueva York, según confirmó el representante de la cantante a People y otros medios estadounidenses. La ceremonia reunió a familia, amigos y celebridades, con Adam Sandler como oficiante, Austin Swift como “hombre de honor” de la novia y Jason Kelce como padrino del novio.

Reuters reportó que el lugar de la boda fue decorado como un jardín interior creado dentro de la arena, con votos escritos por la pareja y una política estricta de no teléfonos. El mensaje “JUST&T MARRIED!” apareció en pantallas del recinto. Swift usó zapatos Christian Louboutin personalizados y joyería Cartier; tanto ella como Kelce eligieron Dior para la ceremonia. Entre los asistentes aparecieron Selena Gomez, Ed Sheeran, Gigi Hadid, Tom Hanks y Paul McCartney, aunque las imágenes oficiales fueron limitadas por las restricciones del evento.

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