Boda de Taylor Swift y Travis Kelce: CEO de AMC filtra cómo fue la ceremonia y revela detalles secretos antes de borrar el post

La ceremonia fue oficiada por Adam Sandler y contó entre sus asistentes con figuras como Ed Sheeran y Paul McCartney

La boda de Taylor Swift y Travis Kelce en Madison Square Garden estaba planeada para ser un secreto, cuando Adam Aron, CEO de AMC Theatres, publicó en X un largo relato desde el interior del evento y después lo borró. La publicación, retomada por The Hollywood Reporter a partir de capturas compartidas por usuarios, ofreció detalles sobre la decoración, la ceremonia, los atuendos y el ambiente de una celebración protegida por acuerdos de confidencialidad y una estricta política contra celulares.

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¿Qué reveló Adam Aron antes de borrar su publicación?

El ejecutivo inició su relato con una frase que llamó la atención de inmediato: “Fue un verdadero privilegio estar ALLÍ”. Después explicó que se encontraba cerca del círculo de Taylor Swift desde que AMC llevó a cines la película de su gira en 2023, y vinculó esa relación con la sede de la compañía en Kansas City, ciudad asociada a los Chiefs.

Travis Kelce y Taylor Swift anunciando su compromiso (imagen: Instagram)

Su descripción del interior de Madison Square Garden dio algunos de los detalles más precisos sobre el montaje. “Nada más entrar, todo, suelos, paredes, techos, estaba decorado en tonos melocotón y blanco. Se exhibían grandes fotografías ampliadas de Taylor y Travis a distintas edades, año tras año, desde el año de vida hasta finales de la adolescencia,” escribió Adam Aron.

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El CEO también contó que una parte del recinto fue aislada para borrar cualquier rastro de arena deportiva. Según su relato, el espacio fue transformado en un jardín campestre, con flores reales, árboles artificiales y unas quince filas de sillas. Aunque mencionó que se hablaba de alrededor de mil asistentes, dijo que el montaje se sentía íntimo y cercano.

Dior, Adam Sandler y una ceremonia con música

De acuerdo con Variety, la boda ocurrió el viernes 3 de julio y reunió a una larga lista de invitados en Madison Square Garden. La publicación también reportó que Mark Seed fue el wedding planner del evento, mientras que un comunicado posterior a la ceremonia confirmó que los looks de Taylor Swift y Travis Kelce fueron creados por Christian Dior Haute Couture, bajo el diseño de Jonathan Anderson.

Adam Aron también habló de la llegada de los novios. “Unos cuantos violines y un violonchelo anunciaron la entrada del cortejo nupcial, encabezado por el apuesto Travis, vestido con un esmoquin blanco, y una Taylor deslumbrante, con un impresionante vestido de novia blanco y una larga cola con velo,” escribió en el post eliminado.

Otro detalle confirmado por Variety fue que Adam Sandler ofició la ceremonia. TMZ añadió que el actor cantó una canción original para los recién casados. La boda no tuvo damas ni padrinos tradicionales: Austin Swift fue el Man of Honor de Taylor Swift, mientras que Jason Kelce fue el Best Man de Travis Kelce.

Sobre los votos, Adam Aron escribió que fueron “Relatos extensos, entretenidos, personales, encantadores, emotivos, irreverentes y entrañables, narrados por cada uno de ellos, sobre cómo se conocieron y por qué desean estar juntos por toda la eternidad”. No identificó en su publicación a Adam Sandler como oficiante, algo que The Hollywood Reporter señaló como llamativo por la relación del ejecutivo con la industria cinematográfica.

Invitados, NDAs y detalles que sí salieron a la luz

Variety reportó que los invitados recibieron invitaciones digitales con marcas de agua y acuerdos de confidencialidad. Entre quienes fueron vistos o reportados como asistentes estuvieron Ed Sheeran, Bradley Cooper, Zoë Kravitz, Jack Antonoff, Gigi Hadid, Dakota Johnson, Ethan Hawke, Hugh Grant, Camila Cabello, Anya Taylor-Joy, Tom Hanks, Steven Spielberg, Paul McCartney, Emma Stone, Conan O’Brien, Millie Bobby Brown, Ice Spice, Brad Pitt, Gracie Abrams, Jennifer Lopez, Paul Rudd y Seth Meyers.

Taylor Swift, ‘The Life of a Showgirl’

People también reportó que los invitados recibieron un pañuelo color marfil con encaje, bordado con las iniciales de la pareja, la fecha “Julio 3, 2026”, la ubicación “New York City” y la frase “Así que va a ser para siempre…”, tomada de ‘Blank Space’.

Los reportes también apuntan a un operativo estricto para evitar filtraciones. TMZ retomó un reporte de Bloomberg según el cual Madison Square Garden habría despedido a empleados que violaron los acuerdos de confidencialidad. El medio también señaló que se confiscaron teléfonos al entrar al recinto, incluso a personal de seguridad.

En medio de esas restricciones, varios detalles terminaron saliendo a la luz. Robin Roberts confirmó en ‘Good Morning America’ que Stevie Nicks actuó durante la boda y describió el concierto como íntimo. Variety añadió que, antes del enlace, Taylor Swift y Travis Kelce donaron $26 millones a por lo menos 20 organizaciones, entre ellas Food Bank for NYC, Los Angeles Regional Food Bank, Feeding America, Grammy In The Schools y Children’s Mercy Hospital.

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