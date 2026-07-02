Boda de Taylor Swift y Travis Kelce: Todo lo que se sabe sobre los invitados, la ceremonia y la cena

La boda se perfila como uno de los eventos de celebridades más comentados del año

La boda de Taylor Swift y Travis Kelce apunta a convertirse en uno de los eventos de celebridades más vigilados del año. A casi un año de que la cantante y el jugador de la NFL anunciaran su compromiso en agosto de 2025, nuevos reportes ubican la celebración en Nueva York, con Madison Square Garden como posible sede principal y con un despliegue que incluiría cena íntima, ceremonia, recepción, invitados de alto perfil, restricciones de seguridad y una estricta política contra filtraciones.

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Hasta ahora, ni Swift ni Kelce han confirmado públicamente todos los detalles. La información disponible proviene de reportes de medios como Vogue, Forbes, People y Page Six, además de permisos, avistamientos de invitados y movimientos logísticos alrededor del recinto. Por eso, debe entenderse que ciertos datos provienen de la especulación.

Travis Kelce y Taylor Swift anunciando su compromiso (imagen: Instagram)

¿Cuándo y dónde sería la boda de Taylor Swift y Travis Kelce?

Los reportes más recientes colocan la celebración durante el fin de semana del 4 de julio en Nueva York. Durante meses se habló de una posible ceremonia en Rhode Island, pero TMZ reportó que la pareja habría abandonado esa opción después de que se filtrara información sobre el lugar.

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La atención cambió después a Madison Square Garden. The New York Times reportó que se solicitaron permisos para un evento de gran escala en el recinto, con cierres de calles alrededor de la arena entre el 2 y el 4 de julio. Esa información alimentó la versión de que Swift y Kelce podrían celebrar su boda el 3 o el 4 de julio en MSG.

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, también contribuyó a la conversación cuando fue cuestionado sobre los cierres y los rumores. “Mi recomendación para todos los neoyorquinos es que se queden en casa y se mantengan frescos,” dijo en una conferencia del 30 de junio (vía British Vogue). Luego agregó: “Y si resulta que te casas en el Madison Square Garden, te quedarás en el interior y te mantendrás cool.”

En los alrededores del recinto se han visto movimientos que encajan con los preparativos de un evento privado: cajas etiquetadas como “Garden Party”, alfombras, telas colgantes, pasto, canopys y equipo escénico. También circularon rumores sobre un castillo construido dentro de MSG, aunque una fuente citada por People negó esa versión y señaló que el lugar sí luce transformado, pero no con una estructura de ese tipo.

Madison Square Garden tampoco sería una sede completamente ajena a las bodas. Sly Stone se casó con Kathy Silva ahí el 5 de junio de 1974 frente a una audiencia de 23,000 personas. Swift, además, ha actuado en ese recinto en varias ocasiones a lo largo de su carrera.

La cena de ensayo y el posible orden de la ceremonia

Uno de los datos más repetidos es que la pareja tendría una reunión íntima el 2 de julio en el Infosys Theater, dentro de Madison Square Garden. CBS News reportó que sería una cena de ensayo para unas 100 personas, con llegada subterránea para evitar la exposición pública.

El evento grande, de acuerdo con Page Six, estaría programado para el viernes 3 de julio. Según ese reporte, las puertas para los invitados abrirían a las 3:30 p.m., con una hora de coctel a partir de las 4:00 p.m. en el concourse del sexto piso. La ceremonia comenzaría a las 5:30 p.m. en la arena principal y la recepción arrancaría a las 6:30 p.m., con final previsto alrededor de las 2:00 a.m.

Forbes señaló un punto importante: los permisos hablarían de un evento de etiqueta para entre 500 y 999 asistentes, pero eso no prueba que el matrimonio legal ocurra exactamente ahí. Una parte de los fans y especuladores cree que MSG podría ser la gran celebración pública de una ceremonia más íntima, realizada antes o en otro lugar para proteger la privacidad de la pareja.

También se ha reportado que el código de vestimenta sería black tie, que los invitados no podrían ingresar con teléfonos y que habrían firmado acuerdos de confidencialidad. NBC News añadió que las invitaciones incluirían marcas de agua únicas para evitar filtraciones.

Travis Kelce y Taylor Swift (Imagen: Getty)

¿Quiénes están invitados?

La lista de invitados es una de las partes más comentadas. Se espera la presencia de familiares de Taylor Swift y Travis Kelce, así como de figuras del círculo musical de la cantante y del entorno deportivo del jugador de los Kansas City Chiefs.

Entre los nombres que han sido mencionados están Jack Antonoff, las hermanas Haim, Selena Gomez, Gigi Hadid, Zoë Kravitz, Sabrina Carpenter, Gracie Abrams, Ed Sheeran, Suki Waterhouse, Cara Delevingne, Camila Cabello, Anya Taylor-Joy, Lena Dunham y Abigail Anderson, amiga de Swift desde la infancia. Suki Waterhouse confirmó en una entrevista con Variety que asistiría y bromeó con que esperaba tomar inspiración para su propia boda con Robert Pattinson.

Del lado de Kelce, se ha hablado de la presencia de Andy Reid, entrenador de los Kansas City Chiefs; George Kittle y su esposa Claire; Kyle Juszczyk y Kristin Juszczyk; además de varios jugadores y exjugadores de la NFL. People reportó que Donna Kelce, madre de Travis, ya fue vista llegando a Nueva York, junto con otros familiares y amigos cercanos del jugador.

Page Six también mencionó a Miranda Lambert y Brendan McLoughlin, Adrien Brody, los jugadores titulares de los New York Knicks y otros invitados ligados al mundo del deporte y el entretenimiento.

Taylor Swift (Imagen: Instagram, @taylorswift)

Swift ya había bromeado sobre el tamaño de su boda en una aparición en el programa de Graham Norton. “Me hace muchísima ilusión. Sé que va a ser divertido planificarlo, porque creo que las únicas bodas estresantes son aquellas en las que invitas a poca gente y hay personas que se quedan justo en el límite de la lista,” dijo. Después añadió: “Y tienes que evaluar tu relación con ellos para ver si deberían estar ahí. Yo no voy a hacer eso.” También soltó una frase que ahora circula con fuerza: “cualquiera con quien haya hablado alguna vez” estaría invitado.

Música, escenario y vestido: los detalles que siguen bajo reserva

En cuanto al entretenimiento, se ha reportado que Stevie Nicks y Tim McGraw podrían presentarse durante la celebración. La presencia de McGraw tendría un guiño especial para los fans de Swift, pues “Tim McGraw” fue uno de los primeros grandes temas de la cantante cuando tenía 16 años. Forbes también recordó que Swift bromeó alguna vez con que sería “difícil de impedir” a Ed Sheeran si el músico decidiera subirse al escenario.

Otro nombre clave es Mark Seed, señalado como el supuesto wedding planner del evento. Seed es conocido por trabajar con celebridades que buscan máxima discreción y ha estado ligado a bodas privadas como la de Jennifer Lawrence, la de Billie Lourd y la de Jack Antonoff con Margaret Qualley, evento al que Swift asistió.

Sobre el vestido, no hay confirmación. British Vogue planteó la posibilidad de varios cambios de look durante el fin de semana, algo común en bodas de celebridades de varios días. También recordó la afinidad de Swift por diseños femeninos, corsets y vestidos de silueta princesa, además de marcas como Stella McCartney, Givenchy y Vivienne Westwood. Por ahora, cualquier apuesta sobre diseñador sigue siendo especulación.

Taylor Swift y Travis Kelce (Imagen: Getty)

Lo confirmado y lo que aún debe tomarse como rumor

La información más consistente apunta a una celebración de varios días en Madison Square Garden, con cena íntima el 2 de julio y un evento principal el 3 de julio. También hay reportes coincidentes sobre código black tie, política de no teléfonos, acuerdos de confidencialidad y una lista de invitados enorme.

Lo que sigue sin confirmación oficial es si la ceremonia legal ocurrirá en MSG, si el evento será la boda completa o sólo una recepción posterior, quién diseñará el vestido de Swift y qué artistas actuarán. En un evento rodeado por NDAs, entradas discretas y restricciones para invitados, parte del interés está precisamente en esa falta de certezas.

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