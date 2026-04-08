Madonna será parte de ‘El Estudio’ temporada 2: La cantante recreará el fracaso de su biopic en la exitosa serie de Apple TV+

Madonna prepara un regreso inesperado a la actuación y lo hará en uno de los espacios más afilados de la televisión. La ya cantante filmó escenas en Venecia para la segunda temporada de El estudio, la sátira de Apple TV+ creada por Seth Rogen y Evan Goldberg, una producción que ganó fama por burlarse de la maquinaria de Hollywood.

¿Por qué se canceló el biopic de Madonna y qué pasó con el proyecto original?

El largometraje biográfico sobre Madonna tenía todo para triunfar. Universal tenía el proyecto en sus manos y la propia cantante se reservó un papel central como coescritora y directora. La película seguiría su trayecto desde Michigan hasta la ebullición creativa de los años ochenta, con un cierre situado en la etapa de Ray of Light.

La elección de Julia Garner para interpretarla fue otro de los grandes y prometedores momentos de ese proceso. La actriz obtuvo el papel tras una audición muy comentada, una prueba dura de canto y baile en la que participaron innumerables aspirantes. Todo indicaba que la película sería una pieza mayor dentro del calendario de estudios, pero la maquinaria empezó a atascarse entre reescrituras y cambios internos.

En 2023, el plan quedó detenido cuando Madonna decidió priorizar una gira mundial. Esta vuelta de tuerca modificó el calendario y debilitó el impulso de la cinta hasta dejarla fuera de producción. Con el paso del tiempo, los derechos sobre su historia y su música dejaron de estar en manos de Universal. Más adelante surgió otra vía en forma de serie televisiva biográfica en desarrollo para Netflix y la biopic parece que murió para siempre.

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¿Cómo retoma El estudio temporada 2 el biopic cancelado de Madonna?

La segunda temporada de El Estudio toma ese antecedente y lo ficcionaliza, al menos de alguna manera. En lugar de reconstruir el proyecto tal cual existió, la serie plantea una versión alternativa en la que el biopic sí llega a concretarse bajo el sello de un estudio ficticio. La historia se traslada al Festival de Venecia.

Dentro de ese escenario meta ficticio, Madonna aparecerá interpretándose a sí misma en una historia llena de tensiones internas y el juego de apariencias que domina la industria. El filme dentro de la serie será un evento prestigioso, rodeado de cámaras y altas aspiraciones sobre su recepción. La propuesta no recreará fielmente lo que ocurrió en la vida real, más bien usará ese punto de partida para explorar cómo se construyen las narrativas en Hollywood.

Variety confirma que Madonna participa en un arco de dos episodios.

¿Qué papel tiene Julia Garner?

En la vida real, Garner fue la elegida para interpretar a Madonna en el biopic cancelado; otra contendiente famosa por el papel fue Florence Pugh. En la serie, la participación de Julia recuperará esa conexión y la trasladará a un espacio donde la ficción y la realidad se unen.

Garner aparece en el mismo entorno que la cantante, lo que nos hace pensar un juego muy interesante entre lo que pudo haber sido y lo que finalmente se presenta. El Estudio presentará una especie de universo alternativo donde los fans de la cantante de Like a Virgin sí obtuvieron la biopic de sus sueños.

Los premios de El Estudio

El Estudio ya tiene varios premios que la ponen como una de las comedias más dominantes del momento. En los Premios Emmy 2025, la serie rompió récords al convertirse en la comedia debut más premiada de la historia, con 13 estatuillas obtenidas de 23 nominaciones, incluyendo Mejor Serie de Comedia y Mejor Actor para Seth Rogen. Ese arranque de ensueño la posicionó de inmediato como una producción de referencia dentro del streaming.

También ganó el Globo de Oro a Mejor Serie de Comedia y el de Mejor Actor para Seth Rogen, además de sumar reconocimientos en sindicatos como el de productores y directores. También obtuvo el Critics Choice Award a Mejor Serie de Comedia y premios del Sindicato de Guionistas y del Sindicato de Actores, donde destacó su reparto completo y actuaciones individuales.

La temporada 2 de El Estudio todavía no tiene fecha de estreno.

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