Madonna revela por qué su biopic con Julia Garner se canceló: ‘Tuve una pelea con Universal’

Durante años nos pareció uno de los proyectos musicales más ambiciosos de Hollywood, algo que por fin nos acercaría a la vida secreta y no tan secreta de la reina del pop. Una película sobre la vida de Madonna, escrita y dirigida por la propia artista, estuvo a punto de hacerse realidad hace un tiempo, pero no todos los sueños se hacen realidad y ahora la cantante de 67 años revela el motivo detrás de la cancelación.

La biopic que no fue

El proyecto comenzó a tomar forma en 2020, cuando Madonna anunció la escritura de un guion basada en su propia vida. Al año siguiente, Universal Pictures ganó una competencia entre varios estudios interesados en producir la película. Esta propuesta contemplaba que la propia estrella participara como coguionista y directora, algo nada habitual en este tipo de producciones.

A lo largo del desarrollo se incorporaron distintas escritoras, entre ellas las renombradas Diablo Cody y Erin Cressida Wilson, quienes colaboraron en diferentes etapas de la construcción del guion. La biopic intentaría condensar décadas de carrera artística en una producción cinematográfica de escala mayor.

Julia Garner era la actriz protagonista del biopic (Foto: X)

En 2022, cuando Julia Garner obtuvo el papel principal tras un arduo proceso de selección que se volvió famoso incluso dentro de Hollywood. La actriz, ganadora del Emmy por Ozark, y famosa por su trabajo en La hora de la desaparición e Inventando a Anna, superó una serie de pruebas físicas y musicales diseñadas para encontrar a la intérprete adecuada.

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La película biográfica habría seguido a Madonna desde sus primeros años hasta su consolidación artística en Nueva York, recorriendo buena parte de la década de los ochenta. En este tenor, Madonna comentó recientemente para Interview Magazine que trabajó durante dos años en el guion y otros dos años junto a productores y especialistas financieros, así como equipos de casting dentro de Universal Studios. Cuando el proyecto se canceló, ya iba por una larga fase de preparación.

Madonna revela por qué su biopic se canceló

Después de un largo tiempo, la artista por fin explicó qué ocurrió con su película. Allí confirmó que las diferencias económicas terminaron provocando la caída de la película. “Se suponía que iba a hacer una película sobre mi vida. Trabajé en mi guion durante dos años y pasé dos años en Universal Studios con los productores de línea haciendo presupuestos y casting”, explicó.

Fue entonces cuando reveló el motivo principal detrás del fracaso del proyecto: “Tuvimos una pelea, Universal y yo, respecto al presupuesto porque necesitaba… he tenido una vida extraordinaria. He tenido una vida enorme, así que necesitaba un gran presupuesto. ¿Entiendes lo que quiero decir?”.

Foto: X

“Quizá simplemente no creían en mí”, comentó. “Una de sus primeras reacciones fue: ‘No creemos que aguantarías más de cuatro días en Serbia’. Y yo respondí: ‘¿Leíste el guion?’. Toda mi vida ha sido sobrevivir. No voy allí de vacaciones”.

Tras la ruptura con Universal, Netflix mostró interés en desarrollar una serie basada en su vida. Sin embargo, ese camino tampoco resultó sencillo, pues la propia Madonna no pudo utilizar libremente el material desarrollado para la película. “No podía usar el guion que tenía con Universal a menos que se los comprara por un precio extorsivo, aunque yo lo escribí. No me preguntes”. La cantante terminó abandonando también ese intento televisivo tras meses de incertidumbre.

Madonna y Julia Garner aparecerán juntas en The Studio

Aunque la biopic nunca llegó a realizarse, parte de su historia tendrá una curiosa segunda vida en la ficción. Madonna y Julia Garner participaron en la segunda temporada de El Estudio, la comedia creada de Apple TV+. Ambas están involucradas en uno de los arcos argumentales de la nueva temporada durante el Festival de Venecia del año pasado. El programa utilizará precisamente una película biográfica ficticia sobre Madonna como centro de una de sus historias.

De alguna manera, Julia Garner terminó encarnando el papel que ganó años atrás, aunque bajo circunstancias completamente distintas. Mientras tanto, Netflix ya desarrolla una serie autobiográfica sobre la cantante.

Con información de Variety.

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