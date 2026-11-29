La nueva serie de ‘Harry Potter’ de HBO no quiere limitarse a reproducir la apariencia de las ocho películas originales. Una de las principales diferencias estará en su ambientación: la producción está tratando los años 90 como parte esencial de la identidad visual de la historia, desde el vestuario de los estudiantes hasta los objetos cotidianos del mundo muggle. La intención es que cada temporada se sienta situada realmente en la época en la que transcurren los libros, comenzando por 1991.

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¿Cómo serán los años 90 en la nueva serie de ‘Harry Potter’?

Gracias a un extenso reportaje de Fotogramas, sabemos que la diseñadora de vestuario Holly Waddington y su equipo abordaron el proyecto prácticamente como un drama de época. En lugar de incluir únicamente algunos guiños reconocibles a los noventa, estudiaron cómo evolucionaban la ropa y la cultura durante esos años para trasladarlas a cada temporada.

Dominic McLaughlin en ‘Harry Potter’ (imagen: IMDb)

La producción se se inclinó especialmente por una corriente hippy y new age presente durante los primeros años de la década, caracterizada por diseños más optimistas, colores distintos y prendas alejadas de la imagen tradicionalmente asociada con los magos.

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También evitaron deliberadamente recurrir demasiado a una estética victoriana. El objetivo era imaginar cómo vestiría una persona perteneciente al mundo mágico que realmente viviera en 1991 o 1992, en vez de tratar a todos los personajes como si pertenecieran a un pasado indefinido.

Incluso los uniformes de Hogwarts cambiarán. El gris predominante de las películas fue descartado por considerarse demasiado moderno para esta interpretación, mientras que colores como el púrpura intenso y el verde botella tendrán mayor presencia.

Privet Drive también quedó atrapado en 1991

La estética noventera no se limita a Hogwarts. La casa de los Dursley en Privet Drive fue diseñada como una auténtica cápsula temporal, llena de objetos reconocibles de aquella década.

En su interior aparecen casetes, cintas VHS, teléfonos fijos con cable, juguetes Action-Man, revistas con Lady Di en portada y otros elementos domésticos propios de aquellos años. La producción también construyó la calle en exteriores para poder utilizar setos de aligustre reales, algo que no se hizo de la misma manera en las películas.

El mundo muggle tendrá además colores más saturados y una sensación artificial, mientras el universo mágico recurrirá a tonos más naturales. Esa diferencia ayudará a que la llegada de Harry a Hogwarts se sienta como el ingreso a un espacio completamente distinto, aunque ambos mundos permanezcan conectados con una realidad reconocible.

Hogwarts busca su propia identidad visual

Los cambios también llegan al castillo. La nueva versión de Hogwarts tendrá un aspecto más gótico, con una gran cantidad de escaleras, espacios conectados y decorados que podrán recorrerse físicamente durante largos trayectos. La producción quiere evitar la sensación de pasar únicamente de una localización espectacular a otra, construyendo también patios, pasillos y aulas que funcionen como tejido de unión.

Escena de la serie de ‘Harry Potter’, de HBO

Esa misma filosofía se aplica a los personajes. El nuevo Snape conservará su carácter oscuro, pero su vestuario será más urbano, minimalista y severo para evitar repetir la imagen creada para Alan Rickman. El despacho de Dumbledore, por su parte, tendrá una estructura circular inspirada en el Guggenheim de Nueva York.

Con estas decisiones, HBO pretende mantener elementos reconocibles de ‘Harry Potter’ mientras construye una identidad propia para serie, una que refleje con mucha mayor precisión la época concreta en la que comienza la historia.

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