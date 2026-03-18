‘La Oficina’: Fernando Bonilla celebra el éxito de la nueva serie de Gaz Alazraki comparándola con la política mexicana

El estreno de La Oficina en el catálogo de Prime Video abrió una nueva etapa para una de las franquicias de comedia más queridas de la televisión. La adaptación mexicana, dirigida por Gaz Alazraki a partir del fenómeno creado por Ricky Gervais y Stephen Merchant, aterrizó con una identidad que no está interesada en copiar el gesto ajeno de Estados Unidos y el Reino Unido. En su lugar, busca llevar el absurdo burocrático a un espacio local… y es tan acertado que impresiona.

¿De qué trata La Oficina?

La serie sitúa su caos en Aguascalientes, dentro de la sucursal de jabones Olimpo. Se trata de una empresa ficticia que le sonará muy familiar a quienes trabajan como burócratas. La estrella es Jerónimo Ponce III, gerente regional y heredero del negocio, un jefe que quiere caer bien y ser querido por sus subordinados, aunque casi siempre consigue lo contrario.

A su alrededor tenemos un desfile de figuras que también sostienen el argumento de la serie. Hay ejecutivos de ventas que viven entre bromas y rivalidades, trabajadores de atención al cliente que sobreviven a la rutina con ironía, un encargado de sistemas limitado a tareas elementales, una secretaria que conoce todos los secretos del lugar y un responsable de recursos humanos que intenta imponer reglas sin mucho éxito.

La Oficina fue producida por Gaz Alazraki

El reparto también ayuda a que la serie respire como una comedia situada en México y no como una réplica de su material de origen. Allí están Fernando Bonilla, Edgar Villa, Fabrizio Santini, Elena del Río, Armando Espitia, Alejandra Ley, Alexa Zuart, Erika de la Rosa y Guillermo Quintanilla, entre otros intérpretes que convierten la oficina en una ecosistema demasiado vivo para cualquiera que haya sobrevivido a juntas absurdas y jerarquías caprichosas.

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Bonilla encabeza este proyecto en el papel de Jerónimo Ponce III. Dentro de la comedia mexicana contemporánea, el actor ha construido una carrera en el teatro y el humor incómodo. También ha trabajado mucho la improvisación, y de hecho ese fue uno de los elementos centrales para el éxito de la serie.

Fernando celebra el éxito de La Oficina

En su cuenta de X (antes Twitter), Fernando Bonilla escribió: “Hola, a todas las personas que han estado tuiteando que les gustó #LaOficina”, y remató con una frase que copia las promesas clientelares de la vida política mexicana: “les recuerdo que hoy las esperamos afuera del metro Popotla para darles su torta, su Frutsi, un bote de pintura y una tarjeta Monex con 140 pesos. Saludos”.

También citó un video protagonizado por el periodista Carlos Pozos, también conocido como Lord Molécula, durante una reciente conferencia de Clara Brugada, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, sobre el cáncer de mama. En el material observamos a Pozos comentar: “Antes que nada, un agradecimiento a todas las mujeres de México, porque gracias a sus senos, gracias a sus chiches, fuimos amamantados todos y todas los que estamos presentes aquí”.

Fernando Bonilla como Jerónimo Ponce III

Respecto al video, Bonilla escribió: “La vida imita al arte” y “Lord Molécula es una extraña combinación entre Jero y Aniv”, en relación a su personaje y al de Edgar Villa.

No te pierdas La Oficina en Prime Video

Bonilla se apoyó en imágenes muy conocidas del imaginario electoral y periodístico mexicano para exagerar el agradecimiento e inclinarlo hacia la sátira que vemos en la primera temporada de La Oficina. Cabe mencionar que Lord Molécula ofreció disculpas por su intervención. “Ofrezco una disculpa sincera a las compañeras reporteras y a todas las mujeres que se hayan sentido ofendidas por el comentario que realicé durante la conferencia de prensa de la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México”, escribió en X.

Los ocho capítulos de La Oficina, producidos por Amazon MGM y Máquina Vega, están disponibles en la plataforma de Prime Video. Por el momento no hay confirmación sobre una segunda temporada de la serie.

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