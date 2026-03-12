Fernando Bonilla, actor de ‘La Oficina’, elogia a la producción por priorizar talento sobre fama

El actor también criticó la tendencia a priorizar métricas de popularidad al momento de seleccionar actores

El estreno de ‘La Oficina’, la adaptación mexicana de la popular serie ‘The Office’, está cada vez más cerca. La producción, que llegará a Prime Video el 13 de marzo de 2026, presentó recientemente sus primeros episodios ante medios y público en un evento en el que participaron miembros del elenco y del equipo creativo.

Durante la conferencia de prensa, Fernando Bonilla, quien interpreta al jefe Jerónimo dentro de la historia, aprovechó el espacio para hablar sobre el proceso de selección del reparto y lanzó una crítica directa a una práctica que, según él, se ha vuelto común en la industria audiovisual: elegir actores por su fama o presencia en redes sociales antes que por su talento.

¿Por qué Fernando Bonilla defendió el casting basado en talento?

Durante su intervención, Fernando Bonilla destacó que uno de los aspectos que más valoró de la producción de ‘La Oficina’ fue la forma en que se conformó el elenco. Según explicó, el hecho de trabajar con una franquicia reconocida permitió que la selección de actores se enfocara en encontrar a los intérpretes adecuados para cada personaje.

Fernando Bonilla en ‘La Oficina’

“Tenemos una franquicia que nos respalda… y eso permitió que se configurara un elenco que no es abrumadoramente mediático. Eso hizo que se eligieran a los actores ideales para contar esta historia y no a los actores ideales para el marketing”.

Para el actor, esta decisión fue clave para el tipo de proyecto que el equipo buscaba construir. En lugar de apostar por figuras con gran visibilidad pública, el casting priorizó a intérpretes capaces de sostener el tono cómico y las dinámicas del falso documental que caracterizan a la serie.

Bonilla critica la tendencia de elegir actores por fama

En su intervención durante el evento, Fernando Bonilla también cuestionó una tendencia que, según dijo, se ha extendido en la industria audiovisual: la de seleccionar intérpretes basándose en métricas de popularidad o números en redes sociales.

El actor señaló que esa lógica puede parecer una estrategia segura desde el punto de vista del marketing, pero advirtió que también puede afectar la calidad de los proyectos.

Bonilla describió ese enfoque como un “camino seguro” dentro de la industria, pero añadió que también es un camino “seguro para obtener resultados chafas”.

En ese contexto, aprovechó el espacio frente a productores y representantes de la industria para hacer un llamado directo a quienes desarrollan proyectos audiovisuales.

“Por favor, a toda la gente que produce audiovisual que está reunida aquí: ¡busquen actores con talento! Y si necesitan que sean famosos, pues háganlos famosos ustedes, que para eso son las pinches plataformas”.

Un mensaje para la industria durante la presentación de ‘La Oficina’

El actor cerró su intervención agradeciendo a Prime Video por respaldar una producción que, en su opinión, tomó una decisión distinta en la forma de conformar su elenco.

‘La Oficina’ (imagen: Amazon Prime Video)

De acuerdo con Bonilla, el proyecto puede funcionar como una especie de ejemplo dentro de la industria, al demostrar que es posible construir una serie apoyándose en el talento actoral en lugar de depender únicamente de la popularidad mediática. ‘La Oficina’ demostrará que el trabajo actoral y el desarrollo de personajes siguen siendo elementos fundamentales para contar historias dentro de la televisión contemporánea.

La serie se inspira en el formato de falso documental que hizo famosa a ‘The Office’, pero traslada la historia a un entorno laboral mexicano. En este contexto, la adaptación busca explorar las dinámicas de poder y convivencia dentro de una oficina a través de personajes que reflejan distintos perfiles del mundo laboral. El estreno de ‘La Oficina’ está programado para el 13 de marzo de 2026 en Prime Video.

