La historia real que inspiró ‘Mensajes de voz para Isabelle’, la película que lidera el top 10 de Netflix

¿Cuál fue el origen real de 'Voicemails for Isabelle'? nació de una experiencia personal de su escritora y directora

‘Mensajes de voz para Isabelle‘ se colocó entre los títulos más vistos de Netflix con una premisa que mezcla comedia romántica, duelo y una conexión inesperada a través del teléfono. La película, protagonizada por Zoey Deutch y Nick Robinson, sigue a una joven que continúa llamando al número de su hermana fallecida sin saber que sus mensajes llegan ahora a un desconocido. Aunque la historia de Jill y Wes no ocurrió exactamente en la vida real, su origen sí está ligado a una experiencia personal de su escritora y directora, Leah McKendrick.

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¿‘Mensajes de voz para Isabelle’ está basada en una historia real?

La respuesta corta es que ‘Mensajes de voz para Isabelle’ no está basada en hechos reales de forma literal. La historia de Jill, interpretada por Zoey Deutch, y Wes, interpretado por Nick Robinson, pertenece a la ficción. Sin embargo, la idea central de la película sí nació de una experiencia muy cercana para Leah McKendrick, quien escribió y dirigió el filme.

‘Mensajes de voz para Isabelle’ (Voicemails for Isabelle) (imagen: Netflix)

En entrevista con People, McKendrick explicó que el proyecto comenzó hace más de siete años. La cineasta, quien también aparece en la película con un papel menor, encontró la semilla de la historia durante una presentación de comedia. Una de las participantes habló sobre los largos mensajes de voz que su padre le dejaba, incluso para contarle cosas cotidianas como lo que había comido o el clima. Después, otra comediante subió al escenario y respondió con una frase que cambió por completo el tono del momento:

“Qué bien que tu padre te llame. El mío no me ha llamado en tres años.”

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Luego vino el remate:

“Está muerto.”

McKendrick contó que fue la única persona que se rió, pero la idea se quedó dando vueltas en su cabeza. Primero imaginó a una mujer esperando que su padre muerto le devolviera la llamada. Después trasladó la emoción a un vínculo más cercano para ella: su hermana.

De un chiste sobre la muerte a una película sobre hermanas

La directora explicó que, al pensar en su propia familia, entendió que la premisa tenía más fuerza si se centraba en una hermana. Según recordó, llegó a esa conclusión casi de inmediato:

“Si mi padre muere, no esperaré a que me devuelva la llamada porque mi padre no me llama y está vivo.”

Luego pensó:

“Si mi hermana muriera, estaría esperando a que me llamara.”

Y finalmente encontró la idea que terminó sosteniendo la película:

“No, si mi hermana muriera, seguiría llamándola.”

A partir de ahí nació ‘Mensajes de voz para Isabelle’. En la película, Jill intenta sobrellevar la muerte de su hermana menor, Isabelle, interpretada por Ciara Bravo, quien falleció a causa de fibrosis quística. Como una forma de mantenerse conectada con ella, continúa llamando a su antiguo número y le deja mensajes sobre su vida diaria, sus problemas en el trabajo, sus citas fallidas y sus pensamientos más íntimos.

El giro llega cuando ese número es reasignado a Wes, un agente inmobiliario de Austin, Texas. Sin que Jill lo sepa, él empieza a escuchar esos mensajes y se enamora de la versión más vulnerable y espontánea de ella.

La relación de Leah McKendrick con su hermana fue clave

La parte más personal de la historia viene de la propia relación de Leah McKendrick con su hermana. Cuando ella se mudó a Nueva York para estudiar, la directora comenzó a dejarle mensajes de voz largos y desordenados sobre lo que ocurría en su día. En esos audios hablaba de citas desastrosas, problemas emocionales y de lo difícil que era abrirse camino en Hollywood.

Zoey Deutch en ‘Mensajes de voz para Isabelle’ (Voicemails for Isabelle) (imagen: IMDb)

Sobre esa costumbre, McKendrick dijo:

“Yo simplemente lo dejaría todo al descubierto.”

Esa vulnerabilidad terminó conectándose con la parte romántica del guion. La directora pensó en lo aterrador que sería que alguien escuchara la versión más honesta y sin filtros de una persona, pero también en lo significativo que sería si alguien se enamorara justamente de esa versión.

“Y qué historia de terror sería si alguien escuchara alguna vez mi versión más personal sin filtros. Pero sabrías que si alguien se enamorara de ese yo sin filtros, sería real.”

Por eso, aunque ‘Mensajes de voz para Isabelle’ funciona como comedia romántica, su centro emocional está en el amor entre hermanas. McKendrick también la definió como una “carta de amor” para su hermana y explicó que, para ella, el amor familiar enseña a reconocer el amor verdadero en otras formas de relación.

“Creo que si has experimentado el amor verdadero a través de la familia, no te conformas cuando lo buscas en el amor romántico porque sabes lo que se siente.”

Nick Robinson en ‘Voicemails for Isabelle’ (imagen: IMDb)

Una comedia romántica con duelo, humor y vulnerabilidad

‘Mensajes de voz para Isabelle’ llegó a Netflix el 19 de junio y rápidamente conectó con los espectadores por su mezcla de romance, pérdida y humor incómodo. La película parte de una situación que podría parecer propia de una comedia romántica clásica: una conexión accidental entre dos desconocidos. Sin embargo, el peso de la historia está en la manera en que Jill procesa la ausencia de Isabelle.

La película no busca venderse como una reconstrucción exacta de la vida de Leah McKendrick. Su fuerza está en tomar una emoción real (el miedo a perder a alguien, la necesidad de seguir hablando con quien ya no está y el valor de mostrarse sin filtros) para construir una historia de amor atravesada por el duelo. Ese origen personal ayuda a explicar por qué ‘Mensajes de voz para Isabelle’ ha encontrado un lugar visible dentro del catálogo de Netflix y por qué su historia está generando conversación más allá de su premisa romántica.

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