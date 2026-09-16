Ke Huy Quan revela el cruel comentario que una estrella de Hollywood le hizo antes de ganar el premio a Mejor actor de reparto

En su nuevo libro de memorias, Ke Huy Quan habló sobre un encuentro desagradable que ocurrió durante una de las noches más importantes de su regreso a Hollywood. El actor relata que una figura a la que admiraba respondió con desprecio a su entusiasmo durante los premios del Sindicato de Actores de 2023. La anécdota aparece en Never Say Die y muestra un momento incómodo detrás de aquella celebración.

¿Cuál fue el cruel comentario hacia Ke Huy Quan?

Durante la temporada de premios de Todo en todas partes al mismo tiempo, Quan aprovechaba los encuentros con sus colegas para pedir todas las fotografías posibles. Sus imágenes junto con figuras de Hollywood acompañaron una etapa que vivía con entusiasmo después de años de pocas oportunidades frente a la cámara. Sin embargo, una de esas solicitudes produjo una respuesta muy diferente de la que esperaba.

Según cuenta, vio detrás de él a un actor conocido al que respetaba y le preguntó si podían retratarse juntos. Extendió el teléfono, se acercó e hizo una expresión juguetona con la boca abierta; el hombre lo miró y preguntó con brusquedad: “¿Por qué hiciste esa cara estúpida?”. Quan respondió con una risa y sin saber cómo interpretar lo que acababa de pasar.

Ke Huy Quan en los Globos de Oro 2026 (Foto: Getty)

De acuerdo con el relato, el otro actor negó con la cabeza y añadió: “No vas a ganar esta noche con esa cara estúpida”. Quan decidió no revelar su identidad en el libro de memorias. También precisa que el intercambio sucedió en voz baja, que nadie alrededor pareció advertirlo y que después cada uno siguió por su lado.

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Más tarde, Quan lo vio sentado a unas mesas de distancia e intentó dejar atrás el episodio. Cuando anunciaron su categoría y escuchó su nombre, permaneció inmóvil un instante antes de levantarse. Subió al escenario para recibir el reconocimiento a Mejor actor de reparto por Waymond Wang, el personaje que lo había devuelto a una posición destacada en el cine. “Había ganado con esa cara estúpida”, escribe al recordar su regreso a la mesa con la estatuilla. “No iba a permitir que el comentario de otra persona afectara esa noche. Era demasiado importante para mí”. El resto es solo triunfo.

Fama infantil, desaparición y resurgimiento de Ke Huy Quan

Quan debutó en el cine como Short Round, el pequeño compañero de Harrison Ford en Indiana Jones y el templo de la perdición, estrenada en 1984. Un año después interpretó a Data en Los Goonies. Aquellos personajes lo hicieron famoso para millones de espectadores, aunque el éxito infantil no le garantizó una trayectoria estable al crecer.

Las oportunidades para actores asiáticos eran muy limitadas y sus apariciones se hicieron cada vez menos frecuentes. Quan estudió cine y encontró trabajo detrás de la cámara, colaborando en coreografías de acción para X-Men y como asistente de dirección en 2046. El éxito de Locamente millonarios lo animó a buscar nuevos papeles y su regreso incluyó Ohana: Un magnífico tesoro; después, Todo en todas partes al mismo tiempo.

Ke Huy Quan en Todo en todas partes al mismo tiempo (Foto: IMDb)

Su victoria en los premios del Sindicato de Actores también tuvo un significado colectivo muy valioso, pues fue el primer actor asiático en ganar esa categoría. Al recibirla, dijo: “Este momento ya no me pertenece solo a mí, también pertenece a todos los que han pedido un cambio”.

Todos los premios que ganó por Todo en todas partes al mismo tiempo

La temporada culminó con el Óscar a Mejor actor de reparto en marzo de 2023. Por la misma interpretación ganó el Globo de Oro y el Critics Choice de reparto, además del premio individual del Sindicato de Actores y el reconocimiento compartido al elenco. En los BAFTA fue nominado, aunque no obtuvo la estatuilla.

También recibió el Gotham y el Independent Spirit de interpretación de reparto, el Satellite y el Saturn, y añadió un Critics Choice Super como actor de ciencia ficción o fantasía, reconocimientos de la asociación de periodistas cinematográficas y de la Gold List.

Con información de Entertainment Weekly.

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