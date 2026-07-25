Katy Perry estalla contra la Casa Blanca por usar ‘Firework’ en video de ataques militares

Su protesta se suma a los reclamos de artistas como Kesha, Olivia Rodrigo, Sabrina Carpenter y Kenny Loggins

Katy Perry criticó públicamente a la Casa Blanca después de que su canción ‘Firework’ fuera utilizada como fondo musical en un video difundido en TikTok con imágenes de ataques militares atribuidos al gobierno de Estados Unidos. La cantante aseguró que nunca autorizó el uso del tema y rechazó que una canción concebida como un mensaje de esperanza y fortaleza personal fuera vinculada con escenas de destrucción y violencia.

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¿Qué dijo Katy Perry sobre el video de la Casa Blanca?

La artista reaccionó mediante una publicación en redes sociales después de descubrir que ‘Firework’, uno de sus mayores éxitos, aparecía en un montaje compartido por la cuenta oficial de la Casa Blanca. El video mostraba distintos ataques militares y explosiones, aunque no incluía información suficiente para identificar con claridad los lugares u objetivos bombardeados.

Katy Perry en ‘Venga la Alegría’ (imagen: YouTube)

Perry expresó su rechazo desde el inicio del mensaje:

“Me indigna y enfurece profundamente ver que se utiliza «Firework» en la cuenta de TikTok de la Casa Blanca como música de fondo para imágenes de ataques militares. No di mi aprobación, nadie me consultó y rechazo rotundamente esta acción.”

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La cantante dejó claro que no fue consultada y que tampoco respalda el contenido del video. Su reclamo no se limitó al uso no autorizado de la canción, sino que se concentró en la contradicción entre el significado original del tema y las imágenes que acompañaba.

‘Firework’ fue escrita como un mensaje de esperanza

Katy Perry explicó que compuso ‘Firework’ como un himno dirigido a personas que atraviesan momentos personales difíciles. La canción, publicada en 2010, se convirtió en uno de los temas más reconocibles de su carrera y suele estar asociada con mensajes de autoestima, recuperación emocional y confianza personal.

En su comunicado, la cantante escribió:

“Escribí esta canción para que fuera un himno de esperanza, sanación y fortaleza interior para las personas que atraviesan sus momentos personales más oscuros.”

Perry consideró que usarla en un montaje de ataques militares contradice por completo el propósito con el que fue creada:

“Ver cómo se instrumentaliza un mensaje de autoestima y superación para acompañar la destrucción y la violencia supone una violación absoluta de todo lo que representa mi canción.”

La artista cerró su posicionamiento con una frase directa sobre el uso que espera para su obra:

“Mi música sirve para unir a las personas, no para celebrar la guerra.”

Otros artistas han rechazado el uso de sus obras en propaganda oficial

La protesta de Katy Perry se suma a una lista creciente de artistas que han criticado a la administración de Donald Trump por utilizar canciones, películas o referencias de la cultura pop en mensajes políticos y militares sin su aprobación.

Sabrina Carpenter (Fotografía: Jamie McCarthy/WireImage)

A principios de 2026, Kesha reclamó por el uso de su canción ‘Blow’ en un video titulado “Lethality”, que mostraba aviones de combate y ataques militares. La cantante calificó el material como “asqueroso e inhumano” y aseguró que no había autorizado la inclusión del tema.

Sabrina Carpenter también protestó después de que el Departamento de Seguridad Nacional utilizara ‘Juno’ en un video relacionado con ICE. La cantante respondió: “Este video es malvado y repugnante. Nunca me involucren a mí ni a mi música para beneficiar su agenda inhumana.”

Olivia Rodrigo, por su parte, manifestó su indignación cuando ‘All-American Bitch’ fue empleada en una publicación sobre deportaciones. Además, Kenny Loggins rechazó el uso de ‘Danger Zone’, mientras Ben Stiller pidió retirar una escena de ‘Tropic Thunder’ de un video oficial sobre ataques contra Irán.

Con su pronunciamiento, Katy Perry vuelve a colocar en el centro del debate la forma en que la Casa Blanca utiliza obras populares para acompañar mensajes oficiales que sus propios creadores no respaldan.

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