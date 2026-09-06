Kane Parsons vuelve a ‘Backrooms 2’: Todo sobre la secuela que ya se está desarrollando en A24

Así es, las paredes amarillas y el zumbido de los fluorescentes tendrán otra oportunidad para incomodar al público en la pantalla grande. A24 ya prepara la continuación de Backrooms: Sin Salida tras el enorme resultado comercial de la primera película, y el joven cineasta que llevó este rincón de internet hasta las salas volverá a guiar el descenso.

¿Kane Parsons volverá en Backrooms 2?

La continuación parecía una posibilidad obvia después de que Backrooms transformara un experimento realizado para YouTube en una propiedad cinematográfica rentable. La verdadera pregunta consistía en saber qué proyecto dirigiría Parsons primero, pues también desarrolla una película original con Oz Perkins, productor de la adaptación y mentor del realizador durante su entrada al sistema de estudios.

Dread Central informó hoy, 6 de septiembre, que Parsons ya firmó para dirigir Backrooms 2 y que esta será su siguiente película, además adelantó que un anuncio oficial es inminente tras algunos meses de éxito en salas de todo el mundo. A24 todavía no había comunicado públicamente el acuerdo.

Renate Reinsve y Chiwetel Ejiofor, estrellas de Backrooms (Foto: X)

Parsons ya había explicado para Variety a finales de mayo que su película no estaba diseñada como una aventura de una sola visita: “Sin duda, Backrooms siempre fue planeada como una serie que iría más allá de los límites de esta película”. También señaló que tenía obligaciones contractuales relacionadas con futuras historias en preparación, aunque no reveló su contenido antes del estreno. No hay noticias sobre el argumento de Backrooms 2 o su reparto.

No te pierdas: Susan Sarandon denuncia que Hollywood le quita películas por sus opiniones políticas

Parsons publicó The Backrooms (Found Footage) en 2022, cuando tenía 16 años y se había instruido de manera autodidacta en edición y renderizado; el corto acumuló cerca de 80 millones de reproducciones. El productor Chris White conoció el video gracias a un familiar y llevó la propuesta a James Wan, dueño de Atomic Monster. El resto es historia reciente.

El éxito de Backrooms en cine y la competencia de Obsesión

Backrooms se estrenó el 29 de mayo con 81.4 millones de dólares en Estados Unidos y Canadá, el mejor debut registrado para un lanzamiento de A24. La cifra superó ampliamente los 25.5 millones con los que Guerra Civil poseía el récord previo del estudio. Parsons, ahora con 21 años, se convirtió además en el director más joven de una película situada en el primer lugar de la taquilla norteamericana.

Ahora The Numbers registra 197.5 millones de dólares en Norteamérica y 195.6 millones en mercados internacionales, para un total mundial de 393.1 millones. El costo de producción fue de 10 millones, por lo cual sus ingresos globales equivalen a más de 39 veces esa inversión, antes de considerar publicidad y participación de las salas.

Kane Parsons y Chiwetel Ejiofor en el set de Backrooms (Foto: IMDb)

La historia comienza cuando una puerta extraña aparece en el sótano de una tienda de muebles. Chiwetel Ejiofor interpreta al propietario que atraviesa el acceso y desaparece dentro de una dimensión formada por oficinas vacías. Renate Reinsve va a buscarlo, acompañada en el reparto por Mark Duplass, Finn Bennett, Lukita Maxwell y Avan Jogia.

Entérate: ‘Spider-Man: Un Nuevo Día’ alcanza 2.4 mil millones en la taquilla mundial y es la tercera película más exitosa de todos los tiempos

La competencia más sorprendente de Backrooms fue Obsesión, dirigida por Curry Barker, otro realizador formado mediante proyectos publicados en línea. La cinta había comenzado con 17 millones de dólares domésticos y después aumentó sus ingresos durante varios fines de semana, un comportamiento increíble. Al comenzar septiembre, la recaudación ya se situaba en 505 millones a nivel mundial.

Obsesión costó aproximadamente 750 mil dólares y cuenta la historia de Bear, un joven que utiliza un objeto sobrenatural para pedir que Nikki se enamore de él. Auqnue Backrooms ganó el duelo del estreno, Obsesión terminó arriba en el acumulado mundial. Juntas comprobaron que dos propuestas de terror provenientes de dos veinteañeros nacidos en YouTube podían llegar lejos.