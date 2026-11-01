Judi Dench revela el conmovedor gesto de Robin Williams durante la lucha de su esposo contra el cáncer

Judi Dench habló sobre el apoyo que Robin Williams le ofreció durante la enfermedad de su esposo, el actor Michael Williams, quien padeció cáncer de pulmón. Al repasar su vida para sus nuevas memorias, la actriz recuperó un episodio privado que conserva con especial cariño y que retrata una faceta del comediante alejada de sus actuaciones más famosas.

¿Cómo Robin Williams ayudó a Judi Dench?

Dench y Williams compartían antecedentes profesionales, pues ambos participaron en Hamlet, la adaptación dirigida por Kenneth Branagh en 1996. Tres años después, él le entregó el Oscar a mejor actriz de reparto por Shakespeare apasionado, sin embargo, el recuerdo que ahora comenta pertenece a una visita a Escocia, fuera de las ceremonias y los escenarios donde coincidían por trabajo.

La actriz y su esposo se hospedaban en casa de Billy Connolly. Una noche asistieron a una celebración en el bosque, con una fogata y un baile tradicional. Michael estaba muy enfermo y Dench notó que comenzaba a agotarse. Decidieron despedirse y emprendieron el camino de regreso, que implicaba subir una pendiente pronunciada.

Robin Williams en Patch Adams (Foto: IMDb)

Robin se acercó para ofrecer ayuda, pero Michael respondió que podía hacerlo por su cuenta. El comediante encontró una manera de acompañarlo sin discutir esa decisión: “Bueno, creo que de todos modos los acompañaré”, recordó Dench. “He pensado muchas veces en ese momento, la sensibilidad y comprensión de Robin, simplemente ofreciéndose a estar ahí, brindando apoyo con delicadeza, sin imponerse”, expresó la actriz.

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Dench y Michael se casaron en 1971. Él murió el 11 de enero de 2001, a los 65 años. Este episodio forma parte de los recuerdos que la actriz recupera alrededor de sus nuevas memorias, escritas con Brendan O’Hea. Su publicación está prevista para el 3 de noviembre.

La muerte de Robin Williams

Robin Williams murió por suicidio el 11 de agosto de 2014, a los 63 años. Su fallecimiento dejó una filmografía que había acompañado a públicos de distintas edades, con títulos como Jumanji, Papá por siempre, La sociedad de los poetas muertos y Mente indomable. Después de su muerte, los estudios de su cerebro identificaron la enfermedad por cuerpos de Lewy. Su viuda, Susan Schneider Williams, explicó el deterioro que había observado en un texto publicado en la revista Neurology en 2016. Durante los últimos meses de vida del actor, la pareja intentó comprender síntomas cuyo origen todavía no conocían por completo.

Judi Dench en Cats (Foto: IMDb)

El actor tenías problemas de memoria, ansiedad y otras dificultades que alteraban su vida cotidiana. Antes del fallecimiento, Williams había recibido un diagnóstico de párkinson, pero el hallazgo posterior permitió a su familia comprender mejor su enfermedad. Su viuda compartió esa experiencia con profesionales médicos para aportar el testimonio de alguien que había acompañado de cerca al paciente.

Los recuerdos sobre Williams también están presentes en la iniciativa de sus tres hijos, Zak, Zelda y Cody, quienes retomaron su cuenta oficial de Instagram este 2026. Agradecieron que nuevas generaciones descubran sus películas y que los seguidores de muchos años continúen celebrando su humor.

La lucha de sus hijos contra la IA

Los hermanos anunciaron que utilizarían la cuenta para compartir contenido y recuerdos auténticos. Zelda Willaims explicó que disponer de un sitio con material verdadero era una manera de enfrentar el uso indebido de la voz y la imagen de Robin mediante inteligencia artificial. La familia quiere que el público pueda conocer su trabajo sin depender de recreaciones que él nunca realizó.

Zelda ya había expresado su rechazo a esos contenidos en octubre de 2025. “Por favor, dejen de enviarme videos de papá hechos con IA”, escribió entonces. En septiembre de 2026, la directora volvió a denunciar un supuesto video privado que atribuía a su padre comentarios sobre conspiraciones. Zelda señaló que el material era artificial y reprochó que alguien utilizara a un hombre fallecido para dar credibilidad a sus propias ideas.

Con información de People y Variety.

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