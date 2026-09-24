Jonathan Majors defiende su polémica película ‘Run Hide Fight: Infidels’ tras las críticas

El actor dice que aceptó el papel porque el guion le planteó preguntas y lo veía como una oportunidad de crecimiento

Jonathan Majors volvió al centro de la controversia con ‘Run Hide Fight: Infidels’, su nueva película con The Daily Wire, plataforma asociada con Ben Shapiro. El proyecto, disponible para suscriptores desde el 16 de septiembre, marca uno de los intentos más visibles del actor por regresar tras el caso de violencia doméstica que afectó su carrera en Hollywood y terminó con su salida de Marvel Studios.

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Sin embargo, su reaparición no llegó con una producción aclamada y modesta, sino con una cinta que varios críticos han señalado por su carga ideológica y por una representación del islam que ha sido calificada como islamófoba.

¿Qué dijo Jonathan Majors sobre aceptar ‘Run Hide Fight: Infidels’?

Durante una sesión de preguntas y respuestas con suscriptores de The Daily Wire, Jonathan Majors defendió su decisión de participar en la película dirigida por Kyle Rankin. El actor explicó que no elige sus proyectos únicamente por el tamaño del papel, sino por el peso del personaje dentro de la historia.

‘Run Hide Fight: Infidels’ (imagen: The Daily Wire)

“Me gustaría decir que existe una especie de tabla que consulta —«OK. No. No. No. Sí. Sí. Sí. Sí»—, pero, en última instancia, es una cuestión de intuición al leer el guion. Para mí, nunca ha sido cuestión de la magnitud del papel, sino de la responsabilidad que conlleva el personaje y del mundo en el que este se va a desenvolver”.

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El actor también habló de la reacción que tuvo al leer el guion de ‘Run Hide Fight: Infidels’. Lejos de deslindarse del material, aseguró que el proyecto le planteó preguntas que quería explorar como intérprete.

“Leí ‘Run Hide Fight: Infidels’ y pensé: «Vaya, realmente no tengo las respuestas a esto. Así que es algo en lo que debería involucrarme para crecer».”

Una película acusada de islamofobia por la crítica

La nueva cinta de The Daily Wire presenta a Jonathan Majors como Clay Saunders, un oficial retirado de Delta Force que se involucra en una crisis dentro de un campus universitario. La trama sigue a terroristas islámicos radicales que toman un campamento propalestino en una universidad liberal, donde imponen una versión violenta de la ley sharía y ejecutan a quienes consideran “infieles”.

El tono de la película provocó respuestas duras desde su lanzamiento. De acuerdo con Page Six, The Guardian la describió como “propaganda de extrema derecha ridículamente terrible”, mientras que Variety la llamó “basura islamófoba”. MS Now fue menos agresivo, pero la calificó como “un fracaso partidista torpe y cargado”. Slate también reaccionó con preocupación ante la idea de ver a Majors al frente de una película de The Daily Wire sobre protestas universitarias vinculadas al conflicto Israel-Gaza.

La polémica se intensificó por algunos diálogos de Clay Saunders. En una escena, el personaje dice: “Hay tres maneras en las que el islam conquistará Occidente: mediante la inmigración, mediante los vientres de nuestras mujeres y usando las libertades de nuestra nación en nuestra contra”.

En otra línea citada por Page Six, Saunders afirma: “Ellos desean la muerte con el mismo fervor con el que nosotros deseamos la vida. Creen que tienen derecho a quitarte lo tuyo, a someterte e incluso a matarte. Los actos horribles cometidos contra no musulmanes no solo están permitidos, sino que son alentados por Alá”.

El regreso más controvertido de Jonathan Majors

Antes de esta película, Jonathan Majors era uno de los actores mejor posicionados dentro de Hollywood. Su papel como Kang lo colocaba como una pieza central del futuro del Universo Cinematográfico de Marvel, pero ese camino se interrumpió tras su caso judicial con Grace Jabbari.

Jonathan Majors (Fotografía: Alex Gitman/Variety)

El actor fue declarado culpable de un cargo de agresión y uno de acoso, aunque fue absuelto de otros cargos, y posteriormente recibió una sentencia sin prisión enfocada en consejería por violencia doméstica.

Con ‘Run Hide Fight: Infidels’, Majors no intenta volver por una ruta neutral. La película se inserta directamente en la guerra cultural estadounidense y en el catálogo de una plataforma conservadora que suele presentarse como alternativa a Hollywood. Una vocería de The Daily Wire aseguró que el estreno superó expectativas y que, en su primer día, generó el triple de suscripciones que la primera ‘Run Hide Fight’ durante la misma ventana.

Para Majors, el papel representa una oportunidad de crecimiento. Según dijo, el personaje implicaba “crecer como persona, como artista” y tenía una gran responsabilidad dentro de la historia. Para sus críticos, en cambio, ‘Run Hide Fight: Infidels’ confirma que su regreso estará acompañado de controversia.

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