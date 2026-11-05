Jimmy Kimmel se burla de Donald Trump tras la derrota republicana y le exige que abandone la Casa Blanca

Jimmy Kimmel dedicó su monólogo del miércoles a los resultados de las elecciones intermedias de Estados Unidos y a la respuesta de Donald Trump ante las pérdidas republicanas. El conductor de Jimmy Kimmel Live! celebró por todo lo alto los avances demócratas, cuestionó al presidente e incluso respondió a un comunicado de la Casa Blanca que había descalificado su trabajo.

Así fue como Jimmy Kimmel cargó contra Donald Trump

La emisión del 4 de noviembre convirtió el resultado electoral en material para otro episodio del enfrentamiento entre el comediante y el mandatario. Kimmel centró sus bromas en la explicación que Trump ofreció sobre las derrotas de su partido y en los insultos que la administración había dirigido contra él después de su programa previo a la votación.

Según el reporte, Trump sostuvo que los republicanos habrían ganado más contiendas si su nombre hubiera estado en la boleta. Kimmel rechazó esa explicación: “Eso es una completa tontería. Tú sí estabas en la boleta. Eres como el pelo de perro; estás en todo”. El conductor prolongó la crítica al responsabilizar a Trump de la división política estadounidense. “Has infectado cada rincón de nuestras vidas. Dividiste este país como nadie lo había dividido antes”, afirmó. Después presentó el voto contra los republicanos como una respuesta colectiva al mandatario.

“Renuncia de una vez, simplemente renuncia. Nadie te quiere. Ni siquiera tú quieres seguir siendo presidente”, solicitó Kimmel, quien también bromeó con que Trump utilizara su dinero en criptomonedas para comprar una isla.

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El triunfo de los demócratas

Las elecciones del martes 3 de noviembre dieron a los demócratas las mayorías de la Cámara de Representantes y del Senado, hecho que agitó como nunca a las redes sociales. Se registraron al menos siete escaños senatoriales ganados por la oposición, aunque todavía había contiendas pendientes. Associated Press informó que los demócratas ganaron las gubernaturas de Texas, Georgia, Iowa y Ohio. En Texas, además, recuperaron la Cámara de Representantes estatal por primera vez después de 2002, aunque los republicanos conservaron el Senado local.

Por encima de todos destacó el triunfo de Gina Hinojosa sobre Greg Abbott en Texas, con el que se convirtió en la primera gobernadora latina del estado. La agencia también documentó avances demócratas en cargos estatales encargados de supervisar elecciones y en fiscalías generales. El revés republicano tuvo así efectos más amplios que la distribución de asientos en Washington.

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Los roces previos entre Jimmy Kimmel y Donald Trump

El monólogo también recuperó un comunicado hecho por el portavoz de la Casa Blanca, Danny Ingle. En respuesta al programa anterior a las elecciones, el funcionario llamó a Kimmel un “perdedor sin talento” y lo acusó de difundir mentiras ante una audiencia decreciente. Kimmel aprovechó otra frase del comunicado, según la cual nadie con sentido común lo vería salvo para reírse de él. Respondió que hacer reír era, justamente, parte del propósito del programa.

Su réplica final conectó el insulto con el resultado electoral: “Lo último que quiero hacer es decirte cómo hacer tu trabajo, Danny Dingle, pero hoy parece un mal día para que me llames perdedor”. El conductor alteró deliberadamente el apellido del portavoz en el remate y utilizó la derrota republicana para devolver la descalificación.

El intercambio tiene antecedentes fuera de su programa nocturno, pues durante los Oscar de 2024, Trump publicó en Truth Social una crítica contra Kimmel como presentador y contra la ceremonia. El comediante leyó parte del mensaje en plena transmisión y respondió con una broma sobre la hora de ir a prisión. En septiembre del año pasado, el programa de Jimmy fue suspendido por sus comentarios sobre la administración de Trump en relación al asesinato de Charlie Kirk.

Con información de Ballotpedia y Variety.