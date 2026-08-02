‘IT: Bienvenidos a Derry’: Todo sobre la temporada 2 a cargo de Andy Muschietti

La exitosa IT: Bienvenidos a Derry ya prepara su regreso con una historia ubicada mucho tiempo antes de los acontecimientos que vimos en la temporada 1. Andy Muschietti y su equipo están trabajando duro en los nuevos episodios, cuyo escenario será una ciudad empobrecida y sacudida por la Gran Depresión, nuevamente vulnerable ante la criatura que aparece cada 27 años.

¿Qué detalles se conocen sobre la temporada 2 de IT: Bienvenidos a Derry?

La segunda temporada llevará la cronología hasta 1935, es decir, 27 años antes del relato ambientado en 1962. Muschietti confirmó a Variety que los guionistas se encuentra en plena labor, aunque HBO todavía no ha comunicado una fecha de estreno ni el comienzo del rodaje. La historia tomará como punto de partida la masacre de la Banda Bradley, uno de los episodios históricos en la novela de Stephen King. El grupo de criminales llega a Derry tras una serie de robos y encuentra un final violento a manos de habitantes aparentemente respetables.

IT: Bienvenidos a Derry (Foto: HBO Max)

“Estamos muy emocionados, ahora mismo estamos en la sala de guionistas”, explicó Muschietti. El realizador adelantó que los personajes vivirán bajo la presión económica de la década y podrían tomar decisiones extremas simplemente para conseguir alimento o un sitio donde dormir. Además, el aspecto visual será muy distinto al de la primera temporada y las películas, pues Muschietti describió a Derry como “un cementerio” habitado por personas agotadas y pobres:

No te pierdas: Christopher Nolan confiesa que quiere hacer una película de terror y que busca una gran idea como ‘Obsesión’

“En este caso, a simple vista, Derry es casi un cementerio. Es el cascarón de lo que alguna vez fue, porque la gente está agotada, es pobre, está cansada, desempleada y sin hogar. Los niños no tienen una vida suburbana cómoda ni reconfortante. Viven una realidad muy distinta. Algunos son huérfanos o han huido de casa, así que el entorno es bastante desolador. Pero siempre existe un elemento de esperanza que permanece encendido y que es lo que mantiene unido y en marcha a nuestro nuevo grupo.”

Muschietti concibió Bienvenidos a Derry como un relato contado hacia atrás. Su plan contempla una tercera temporada situada en 1908, alrededor de la explosión de la fundidora Kitchener, tragedia en la que murieron numerosos niños dentro de la historia ficticia del pueblo.

Andy Muschietti y los temas sociales

Muschietti quiere que la pobreza generada por La Gran Depresión determine cómo hablan los personajes y hasta qué punto una comunidad desesperada puede acostumbrarse a mirar el sufrimiento ajeno sin intervenir. “Habrá mucho de esa lucha por sobrevivir propia de la época de la Depresión. Todos intentan salir adelante y sobrevivir a las circunstancias. Van a hacer cosas disparatadas”, adelantó el cineasta al explicar el ambiente previsto para los episodios.

IT: Bienvenidos a Derry (Foto: HBO Max)

Entérate: ‘Carrie’: Primeras reacciones a la serie de Mike Flanagan son muy positivas y celebran su enfoque en la era digital

La temporada tampoco evitará la discriminación y la violencia social de Estados Unidos durante los años treinta: “También estarán presentes las cosas sociales y culturales horribles que ocurrían en aquella época. No vamos a omitirlas. Son el centro y el corazón de nuestra historia”, afirmó Muschietti. Si la primera temporada trabajó con tensiones raciales y violencia institucional en 1962, el salto a 1935 obligará a observar otro momento histórico, cuando la pobreza masiva convivió con estructuras sociales que dejaron a comunidades enteras sin protección.

Andy Muschietti quiere adaptar más historias de Stephen King

La relación del director argentino con King comenzó en el cine con IT, estrenada en 2017, y continuó con IT: Capítulo Dos en 2019. Ambas películas convirtieron a Bill Skarsgård en la nueva encarnación de Pennywise y sirvieron como base para las historias de Bienvenidos a Derry.

Muschietti desea permanecer dentro de la obra del novelista después de concluir su plan televisivo y uno de los relatos que más le interesa es The Jaunt, publicado en la colección Skeleton Crew y conocido en español bajo títulos como La expedición o El viaje, dependiendo de la edición. “Me voló la cabeza cuando lo leí. Tenía unos 14 años. Me destrozó por completo”, recordó.

Hasta ahora, IT se mantiene como la adaptación más taquillera del escritor con más de 700 millones de dólares recaudados a nivel mundial. IT: Capítulo Dos obtuvo alrededor de 473 millones.