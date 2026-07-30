‘Carrie’: Primeras reacciones a la serie de Mike Flanagan son muy positivas y celebran su enfoque en la era digital

Una de las innovaciones de esta nueva versión es que se abordan el acoso y las ansiedades adolescentes desde la era digital

La nueva adaptación de ‘Carrie’, desarrollada por Mike Flanagan para Prime Video, comenzó a recibir sus primeras reacciones después de una proyección anticipada de los dos episodios iniciales. Aunque todavía faltan más de dos meses para su estreno, previsto para el 7 de octubre, las opiniones publicadas hasta ahora son ampliamente favorables y destacan tanto la interpretación de Summer H. Howell como la decisión de actualizar la historia de Stephen King.

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Una de las innovaciones de esta nueva versión es que se abordan el acoso, las ansiedades adolescentes y la violencia desde la era digital. Los comentarios también advierten que la serie se aleja en varios aspectos de la novela y de las adaptaciones anteriores, por lo que algunas de sus decisiones podrían dividir a los seguidores más apegados al material original.

¿Qué dicen las primeras reacciones de la nueva serie de ‘Carrie’?

Bill Bria, crítico de SlashFilm, fue uno de los asistentes a la presentación anticipada y aseguró que las dudas que tenía sobre el proyecto desaparecieron durante los primeros minutos. Su comentario también resaltó el trabajo de Summer H. Howell, encargada de interpretar a Carrie White.

Summer H. Howell en ‘Carrie’ (Imagen: EW)

“Hoy vi los dos primeros episodios de ‘Carrie’ y cualquier duda que pudiera haber tenido se disipó a los pocos minutos. Mike Flanagan vuelve a hacer su magia a la hora de adaptar una obra. Summer H. Howell está conmovedora y magnífica en el papel de Carrie. Es una propuesta relevante, respetuosa y sorprendente. ¡Estoy deseando ver el resto!”

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Tessa Smith, de Mama’s Geeky, compartió una impresión igualmente entusiasta. La crítica señaló que la serie no se parece a lo que esperaba y consideró que Howell ofrece una actuación sobresaliente en el papel principal.

“¡Lo único que puedo decir es ‘guau’! No es en absoluto lo que te esperas. Es absolutamente increíble y me muero de ganas de ver el resto de los episodios. Summer H. Howell está fenomenal. Es una exploración muy relevante de esta historia.”

Ambas reacciones resultan especialmente significativas debido a las dudas que habían surgido alrededor de la extensión del proyecto. La novela publicada por Stephen King en 1974 es relativamente breve, mientras que la adaptación de Prime Video estará compuesta por ocho episodios. Esto provocó preguntas sobre si existía suficiente material para sostener una temporada completa sin alargar artificialmente la historia.

Por ahora, las opiniones corresponden únicamente a los dos primeros capítulos. Por lo tanto, todavía no permiten evaluar el resultado completo de la serie ni la manera en que Flanagan desarrollará los acontecimientos más conocidos de la novela.

Una actualización centrada en la violencia digital

Tyler Taing, de DiscussingFilm, ofreció una reacción más cautelosa, aunque también favorable. El crítico explicó que la propuesta representa un cambio considerable tanto frente al libro como respecto al trabajo anterior de Flanagan con las historias de Stephen King.

“Supone un cambio radical tanto respecto a la obra original como a la reputación de Flanagan como el gran artífice de las historias de King. Es una auténtica modernización centrada en las inquietudes adolescentes y en el ciclo de la violencia en nuestra era digital.”

La modernización de ‘Carrie’ había provocado dudas desde la presentación de su avance en la Comic-Con de San Diego de 2026. Esta nueva versión trasladará el aislamiento, el acoso escolar y la humillación pública de Carrie a un entorno marcado por teléfonos celulares, videos virales y redes sociales.

Taing reconoció que estas decisiones podrían generar controversia, especialmente entre quienes consideran la novela o la película de 1976 como obras difíciles de reinterpretar. Sin embargo, defendió el interés de Flanagan por utilizar a los personajes para observar conflictos actuales.

“Flanagan es consciente de que esta historia ocupa un lugar muy especial en el corazón de muchas personas, pero me parece realmente fascinante su motivación de examinar los temas actuales a través de estos personajes, aun cuando tales decisiones puedan resultar polémicas. ¡Sin duda seguiré viendo el resto!”

Thalia Dudek, Summer H. Howell y Alison Thornton (Fotografía: Robert Falconer/Prime)

La película de 2013 ya había incorporado elementos del acoso digital, incluida la grabación y difusión de la humillación sufrida por Carrie en las duchas. La serie, sin embargo, parece utilizar este contexto como una parte central de su lectura sobre la violencia adolescente contemporánea.

La nueva versión de una historia adaptada varias veces

Mike Flanagan creó, escribió y desarrolló la serie como showrunner. También dirige cuatro de sus ocho episodios y participa como productor ejecutivo. Stephen King se encuentra involucrado en el proyecto como productor ejecutivo.

Summer H. Howell encabeza el reparto como Carrie White, mientras que Samantha Sloyan interpreta a Margaret White, su madre. La producción también cuenta con Siena Agudong, Alison Thornton, Joel Oulette, Josie Totah, Arthur Conti, Thalia Dudek, Amber Midthunder y Matthew Lillard.

La serie será la cuarta adaptación audiovisual directa de la novela, después de ‘Carrie’ de 1976, dirigida por Brian De Palma y protagonizada por Sissy Spacek; la película televisiva de 2002, con Angela Bettis; y la versión de 2013, encabezada por Chloë Grace Moretz. Algunos recuentos la describen como la quinta gran producción de la franquicia debido a que incluyen ‘The Rage: Carrie 2’, estrenada en 1999. Sin embargo, esa película funciona como una secuela de la versión de 1976 y no como una adaptación directa del libro.

La nueva ‘Carrie’ llegará a Prime Video el 7 de octubre de 2026. Las primeras reacciones sugieren que Flanagan optó por conservar los conflictos esenciales de la historia mientras los traslada a una época en la que la humillación y la violencia pueden extenderse con rapidez a través de una pantalla.

Con información de Total Film (vía Yahoo! Entertainment)

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