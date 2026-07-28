Hija de Tom Cruise y Katie Holmes elimina legalmente el apellido de su padre y adopta el de su madre

Suri, la única hija de Tom Cruise y Katie Holmes, cambió legalmente su apellido y dejó de utilizar el de su padre. La joven de 20 años aparece registrada oficialmente como Suri Noelle, nombre que ya había empleado públicamente durante su graduación de preparatoria en 2024. Noelle corresponde al segundo nombre de Katie Holmes, con quien Suri ha mantenido una estrecha relación desde el divorcio de sus padres. Aunque la decisión ha generado interpretaciones sobre el vínculo de la estudiante con Cruise, hasta ahora ninguno de los involucrados ha explicado públicamente los motivos del cambio.

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¿Cómo se confirmó que Suri eliminó legalmente el apellido Cruise?

De acuerdo con información publicada por People, el cambio fue confirmado mediante los registros electorales del condado de Allegheny, Pensilvania. Suri se registró para votar en octubre de 2024, durante su primer año como estudiante de la Universidad Carnegie Mellon, y aparece en los documentos bajo el nombre de Suri Noelle.

Suri Noelle (Imagen: The Grosby Group)

La joven ya había utilizado ese nombre meses antes, cuando participó en su ceremonia de graduación de preparatoria en junio de 2024. En aquella ocasión, su nombre apareció sin el apellido Cruise, aunque todavía no se había confirmado públicamente que la modificación tuviera carácter legal.

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El artículo no precisa cuándo se completó exactamente el procedimiento para cambiar su apellido. Tampoco incluye declaraciones de Suri sobre las razones que la llevaron a adoptar Noelle. Por ello, no puede asegurarse que la decisión represente un rechazo directo hacia su padre, aunque el cambio ha vuelto a despertar preguntas sobre la relación que mantienen actualmente.

Katie Holmes ha defendido la privacidad de su hija

Katie Holmes ha procurado mantener a Suri alejada de la exposición mediática desde que se divorció de Tom Cruise en 2012. En una entrevista concedida a Town & Country durante 2024, la actriz habló sobre el ingreso de su hija a la universidad y expresó su entusiasmo por la nueva etapa que comenzaba.

“Estoy orgullosa de mi hija. Por supuesto, echaré de menos tenerla tan cerca, pero estoy realmente orgullosa de ella y estoy feliz”, declaró Holmes. También agregó: “Recuerdo tener esta edad, esta etapa de comienzos. Es emocionante descubrirse a uno mismo, y me encantó esa época, así que me alegra pensar en ella de esa manera”.

En diciembre de ese mismo año, la protagonista de ‘Dawson’s Creek’ desmintió una versión del Daily Mail que aseguraba que Suri había obtenido acceso a un fondo fiduciario creado por Tom Cruise al cumplir 18 años. Holmes compartió una captura del artículo y escribió: “Completamente falso”. En la descripción de la publicación añadió únicamente: “Suficiente”.

La relación de Tom Cruise y Katie Holmes

Tom Cruise y Katie Holmes comenzaron su relación en 2005 y rápidamente se convirtieron en una de las parejas más observadas de Hollywood. Suri nació en abril de 2006, siete meses antes de que sus padres se casaran en Italia. El matrimonio terminó en 2012, cuando Holmes presentó la solicitud de divorcio y ambas partes llegaron a un acuerdo pocos días después.

Katie Holmes y Suri en 2025 (Fotografía: Robert Kamau / Getty Images)

Desde entonces, Cruise y Holmes casi no han hablado públicamente el uno del otro. Distintos medios han descrito como distante la relación entre el actor y su hija, pero no existen declaraciones recientes de Suri o de sus padres que confirmen los detalles de ese vínculo.

Mientras Cruise ha continuado encabezando grandes producciones como la franquicia ‘Mission: Impossible’, Holmes ha ampliado su carrera como actriz, directora y guionista. En agosto de 2025, Suri fue fotografiada visitando a su madre durante el rodaje de ‘Happy Hours’ en Nueva York, película en la que Holmes volvió a trabajar junto a Joshua Jackson.

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