‘Heated Rivalry’ tendría una tercera temporada y una película en camino, según nuevos reportes

El éxito de ‘Heated Rivalry’ podría llevar a la serie romántica ambientada en el mundo del hockey mucho más lejos de lo que sus seguidores esperaban. Aunque su segunda temporada ya está confirmada, nuevos reportes apuntan a que la producción estaría trabajando en varios proyectos adicionales para ampliar la historia creada por Jacob Tierney. Entre ellos figuran una tercera temporada y una película que podría llegar a los cines. Sin embargo, los planes todavía no han sido anunciados oficialmente y algunos detalles podrían sorprender a los fanáticos de la pareja protagonista.

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¿Qué se sabe sobre la tercera temporada de ‘Heated Rivalry’?

De acuerdo con una exclusiva publicada por Deadline este 7 de noviembre, ‘Heated Rivalry’ estaría filmando su segunda y tercera temporada de manera consecutiva. Según fuentes consultadas por de el medio, cada entrega constaría de seis episodios, lo que permitiría a la producción completar doce capítulos durante el rodaje actual.

Hudson Williams como Shane Hollander y Connor Storrie como Ilya Rozanov en ‘Heated Rivalry’ (imagen: HBO Max)

Las grabaciones terminarían entre finales de noviembre y principios de diciembre de 2026. Aunque la tercera temporada todavía no cuenta con una renovación oficial, existen algunas pistas que respaldan el reporte. En agosto, el actor Dylan Walsh comentó en un video de Cameo que creía que estaban preparando doce episodios. Posteriormente, señaló en su perfil que un video viral le había causado problemas.

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Por su parte, Jacob Tierney confirmó recientemente durante una entrevista con Andy Cohen que la segunda temporada tendría seis episodios, al igual que la primera. No obstante, también mencionó que terminarían de filmar antes de finalizar el año, sin especificar todos los proyectos involucrados.

‘Heated Rivalry’ también podría tener una película navideña

La información de Deadline señala que, una vez concluidas las grabaciones de ambas temporadas, comenzaría la producción de una película independiente en diciembre de 2026.

El proyecto estaría concebido como un especial navideño con un posible estreno cinematográfico en diciembre de 2027. Sin embargo, una de las mayores sorpresas sería la ausencia de Connor Storrie y Hudson Williams, quienes interpretan a Ilya Rozanov y Shane Hollander, respectivamente.

En lugar de continuar directamente la historia de ambos jugadores, la película se concentraría en Scott Hunter y Kip Grady, personajes interpretados por François Arnaud y Robbie G.K. También podrían aparecer otros integrantes del elenco.

Una posible inspiración sería ‘Merry Christmas, Scott and Kip!’, relato escrito por Rachel Reid que presenta la primera Navidad de esta pareja. Por ahora, no se ha confirmado que el proyecto adapte directamente esa historia. Un representante de Crave, la plataforma canadiense responsable de la serie, declaró a Deadline que no había nuevos proyectos que confirmar.

¿Cuándo se estrenará la segunda temporada de ‘Heated Rivalry’?

Mientras se aclara el futuro de los proyectos adicionales, la segunda temporada tiene previsto estrenarse durante la primavera de 2027, posiblemente en abril. La nueva entrega continuaría la relación de Shane e Ilya mediante una adaptación de ‘The Long Gae, sexta novela de la saga ‘Game Changers’, escrita por Rachel Reid.

Shane Hollander (Hudson Williams), Ilya Rozanov (Connor Storrie) en ‘Heated Rivalry’ (imagen: HBO Max)

También incorporaría personajes de Role Model, otra entrega literaria de la franquicia. Justice Smith interpretará a Harris Drover, mientras que Charlie Gillespie dará vida a Troy Barrett. Entre las nuevas incorporaciones al elenco también figuran Emily Hampshire, Brendan Morgan, David Tomlinson y Lauren Chan.

Entretanto, la primera temporada está disfrutando de una exhibición limitada en salas estadounidenses de Regal, AMC y Cinemark. Según Deadline, 880 cines reportaron ingresos de 420 mil dólares durante el viernes, con proyecciones de aproximadamente 1.3 millones de dólares para su primer fin de semana.

Este desempeño refleja el interés que continúa despertando la producción, aunque tanto la tercera temporada como la película permanecen, por ahora, en el terreno de los reportes no confirmados.

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