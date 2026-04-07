Halle Bailey asegura que el racismo contra ‘La Sirenita’ le ayudó: ‘Fue liberador y aprendí a escucharme a mí misma’

Aunque no lo parece, ya transcurrieron tres años desde el estreno del live-action de La Sirenita en salas de cine. Lo que en su momento fue rechazo y también respaldo, hoy se revisa con otra mirada gracias a Halle Bailey, su propia estrella, quien habló para The Independent sobre aquel episodio y cómo el racismo se convirtió en impulso. La actriz que dio vida a Ariel en la adaptación de Disney, ha vuelto a convertida en madre y a la mitad de la promoción de nuevos proyectos.

¿Cómo fue la reacción hacia La Sirenita en 2023?

El anuncio del elenco de La Sirenita vaya que provocó una respuesta inmediata y muy dividida en redes sociales. La elección de Bailey como Ariel desató una discusión que rápidamente se polarizó. Abundantes sectores del público cuestionaron la decisión de Disney y otros defendieron la reinterpretación del personaje.

El rechazo mutó en campañas digitales negativas que circularon a la velocidad de la luz, acompañadas de comentarios que señalaban la apariencia de la actriz, quien durante el rodaje de la película tenía 20 o 21 años. El ambiente tóxico en redes creo una nube oscura que llovió sobre la película incluso mucho antes de su estreno en cines.

La otra cara de la moneda fue que el proyecto encontró apoyo en comunidades que celebraron la representación. La Sirenita dio paso a caminos variados, lo cual hizo de la película en un punto donde se cruzaron posturas opuestas, cada una con su propia intensidad.

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Halle Bailey habla sobre el racismo

En la nueva entrevista, Bailey reflexionó sobre ese periodo con una perspectiva diferente a la que predominaba en su momento. “La Sirenita fue una experiencia hermosa para mí, y siento que me enseñó a escucharme a mí misma y a las voces buenas dentro de mí. Aprendí a bloquear el ruido”, declaró.

La actriz profundizó en su pensamiento al hablar sobre lo que significó estar en medio de opiniones tan contrastantes: “Fue liberador estar en medio de esta conversación donde había tantas opiniones diferentes, y tan opuestas entre sí”. La experiencia, dijo, le permitió observar el fenómeno desde fuera, como si analizara reacciones en tiempo real.

“Sentía que me observaba a mí misma dentro de una copa, viendo cómo la gente reaccionaba… Crecer en la industria puede moldear mucho tu sentido de identidad y, en mi caso, me mantiene con los pies en la tierra de cierta forma. Sé que para algunas personas es lo contrario, pero yo siempre pienso: ¿Nada de esto es real’.”

Bailey afirmó que prefiere ver las cosas desde una escala menor para no sentir tan opresiva la ola de la industria del entretenimiento:

“Me encanta sentirme pequeña, darme cuenta de que el mundo es tan grande y hermoso y que yo solo soy una parte muy, muy pequeña de él. El hecho de estar aquí es una bendición, y estoy agradecida [por hacer música y actuar], pero al mismo tiempo, esto no es lo que importa en la vida. Lo que importa es mantener los pies en la tierra y abrazar a las personas que amamos.”

Halle Bailey como Ariel

La actriz de ahora 26 años habló en el pasado sobre cómo enfrentó el rechazo inicial. Reconoció que, como persona negra, este tipo de reacciones no resultan inesperadas, y recordó que figuras como Beyoncé le aconsejaron no prestar atención a los comentarios en redes sociales.

Las películas live-action de Disney más divisivas

Las adaptaciones en acción real de clásicos animados siempre dan pie a reacciones encontradas en distintos momentos, ya sea por decisiones creativas o cambios narrativos.

Producciones como El Rey León nos dieron un interesante realismo visual que dividió opiniones sobre la expresividad de sus personajes. Mulan y Blanca Nieves enfrentaron críticas por modificar elementos centrales de su historia original. En ambos casos no pararon los enfrentamientos y comentarios respecto a la fidelidad del material animado base.

Otras películas, como Aladdin, también atravesaron su propio ciclo de cuestionamientos antes de su estreno, particularmente en torno a su elenco y diseño de producción. Con el tiempo, algunas lograron ganar cariño entre el público, aunque no sin dejar atrás una mancha.

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