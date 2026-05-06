Habrá subasta de objetos de Matthew Perry: Esto es todo lo que deba saber

A casi tres años del final de la vida de Matthew Perry, parte de su historia pública y privada volverá a estar bajo la mirada de sus seguidores, aunque ahora con un propósito ligado directamente a una de las causas que el actor defendió con mayor insistencia. Diversos objetos personales del patrimonio del intérprete, recordado mundialmente por su papel como Chandler Bing en ‘Friends’, serán puestos en subasta en una iniciativa vinculada con la fundación que lleva su nombre y que busca combatir el estigma alrededor de la adicción.

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¿Qué objetos de ‘Friends’ formarán parte de la subasta?

De acuerdo con información publicada por Variety, la subasta incluirá varios artículos relacionados con ‘Friends’, una de las series más influyentes de la televisión estadounidense y el proyecto que convirtió a Matthew Perry en una figura reconocida a nivel internacional. Entre las piezas más llamativas se encuentra una colección de 26 guiones de episodios, incluidos “The One With Ross’s Tan”, “The One Where Joey Speaks French” y el final de dos partes, “The Last One”.

Lisa Kudrow, Matthew Perry, Jennifer Aniston, David Schwimmer, Courteney Cox and Matt Le Blanc en ‘Friends’ (Imagen: David Bjerke/NBCU Photo Bank/Getty Images)

También se pondrán a la venta dos guiones firmados por Matthew Perry y sus compañeros de reparto Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc y David Schwimmer. Estos materiales fueron donados por Warner Bros., lo que añade un valor especial para los coleccionistas y seguidores de la serie.

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La lista incluye además un álbum de fotos titulado “The One With the Last Supper”, con una carta de “Jenny” al final, así como una réplica del famoso marco amarillo de la mirilla del departamento de Monica. Ese objeto, aunque simple en apariencia, se volvió uno de los elementos visuales más reconocibles del departamento donde transcurrían buena parte de las escenas de ‘Friends’.

La subasta apoyará el trabajo de la fundación de Matthew Perry

La puja por poder abrió el martes, antes de la subasta principal, que se llevará a cabo el 5 de junio en formato presencial y en línea desde Dallas. Los artículos podrán verse previamente en el showroom de Heritage Auctions en Beverly Hills, del 18 al 29 de mayo.

Según un comunicado de Heritage Auctions citado por Variety, las ganancias netas serán destinadas a “impulsar el legado más significativo de Matthew: construir un futuro libre del estigma de la adicción, donde cada persona que busca recuperarse tenga acceso a la atención, los recursos y la comunidad que necesita para prosperar.”

La iniciativa beneficiará a la Matthew Perry Foundation, creada para continuar el trabajo del actor en torno a la recuperación y el tratamiento de las adicciones. También apoyará el Matthew Perry Foundation Fellowship in Addiction Medicine del Massachusetts General Hospital, Healing Appalachia, un festival musical sobrio enfocado en recuperación, y becas comunitarias para organizaciones que trabajan directamente con personas en procesos de rehabilitación.

Lisa Kasteler Calio, CEO de la Matthew Perry Foundation, resumió el propósito de la subasta con una declaración centrada en el enfoque que el actor defendía: “Matthew creía que la adicción debía abordarse con compasión y ciencia, no con estigma y silencio”, declaró Lisa Kasteler Calio, directora ejecutiva de la Fundación Matthew Perry. “Esta subasta impulsa la labor de la fundación para ampliar el acceso a la atención basada en la evidencia y combatir el estigma. Es una forma más de garantizar que nadie tenga que luchar solo contra esta enfermedad.”

Matthew Perry (imagen: Getty)

Otros artículos personales también serán vendidos

Además de los objetos ligados a ‘Friends’, la subasta incluirá piezas personales de Matthew Perry que reflejan distintas etapas de su vida y carrera. Entre ellas está el SAG Award de 1995 por actuación sobresaliente de un elenco en una serie de comedia, reconocimiento que recibió junto al reparto de la serie.

También se pondrá a la venta una colección personal de arte con obras de artistas como Banksy y Mel Bochner. Estos objetos amplían el alcance de la subasta más allá del interés televisivo y muestran otra dimensión del patrimonio del actor.

Matthew Perry murió el 28 de octubre de 2023 por los efectos del uso de ketamina. Su muerte derivó después en un caso penal contra varias personas acusadas de participar en la distribución ilegal de la sustancia. En ese contexto, la subasta busca colocar el foco en la parte de su legado que él mismo había convertido en una causa pública: hablar de la adicción desde la atención médica, la recuperación y la reducción del estigma.

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