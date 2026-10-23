¿Habrá ‘Street Fighter 2’? Esto han dicho sus creadores y lo que podría ocurrir en una secuela

Hay ideas para continuar, sin embargo, el desempeño comercial será clave

‘Street Fighter’ dejó suficientes puertas abiertas para continuar las aventuras de Ryu, Ken y Chun-Li, e incluso sus responsables han reconocido públicamente que existen ideas para seguir desarrollando este universo. Sin embargo, entre las declaraciones del director Kitao Sakurai, las pistas que aparecen en la propia película y su desempeño comercial, el futuro de una segunda entrega está lejos de encontrarse asegurado.

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¿Qué han dicho los responsables de ‘Street Fighter’ sobre una secuela?

Antes del estreno, Sakurai explicó que el equipo estaba pensando en una continuación y aseguró que existían numerosas ideas sobre cómo seguir la historia. En ese momento también dejó claro que cualquier avance dependería de la respuesta del público hacia esta nueva versión de la franquicia de Capcom.

“Sin duda tenemos muchas ideas y actualmente estamos escribiendo, pero, ya sabes, no quisiera hacer promesas en un sentido u otro sobre qué es exactamente lo que vamos a hacer,” declaró entonces.

Fragmento del póster de ‘Street Fighter’ (imagen: IMDb)

Días después, el director fue mucho más cauteloso al hablar con The Hollywood Reporter y aclaró que todavía no existe un guion concreto.

“Es algo en lo que estamos pensando. Todavía no hemos plasmado nada por escrito. Es una historia que a todos nos encanta, y me encantaría seguir contándola. Creo que todos los miembros del reparto disfrutaron muchísimo, así que, sin duda, existe interés. Pero no hay nada definitivo ni planes concretos,” explicó.

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Aunque ambas declaraciones usan términos diferentes sobre el estado de la escritura, el mensaje central insiste en que si hay interés en continuar, pero ‘Street Fighter 2’ no ha sido anunciada oficialmente.

Ryu y Sagat ya tienen historias preparadas para continuar

La propia película ofrece varias pistas sobre lo que podría ocurrir. La escena postcréditos revela que Sagat sobrevivió a su enfrentamiento con Ryu y muestra a M. Bison acercándose a él, preparando una posible alianza con Shadaloo y una revancha contra el protagonista.

Además, Andrew Koji adelantó que Ryu todavía no ha dominado completamente el Satsui no Hado. Una posible continuación podría llevarlo hacia el Mu no Ken, el llamado Power of Nothingness y contraparte de esa energía oscura.

“No creo que lo haya contenido. Obviamente, está el Mu no Ken, el poder de la nada, que es lo opuesto al Satsui no Hado,” explicó Koji.

El final también mantiene abiertos los conflictos relacionados con Akuma, Cammy y M. Bison, por lo que una secuela ya tendría varios caminos narrativos disponibles.

¿Qué tan probable es que realmente veamos ‘Street Fighter 2’?

El principal obstáculo está en la taquilla. ‘Street Fighter’ abrió en primer lugar en Norteamérica con US$30.8 millones y sumó otros US$20.1 millones internacionalmente, alcanzando aproximadamente US$51 millones durante su estreno mundial.

El problema es que la producción tuvo un presupuesto reportado de US$82 millones. SlashFilm estima que necesitaría acercarse a los US$205 millones globales para convertirse en un éxito cinematográfico tradicional, aunque esa cifra no corresponden a un punto de equilibrio confirmado por Paramount, Legendary o Capcom.

Fragmento de un póster de ‘Street Fighter’ (Imagen: Paramount Pictures / Legendary Pictures)

Su futuro dependerá entonces de cuánto pueda mantenerse en cartelera, además de ingresos posteriores por VOD, streaming, mercancía y el valor que Capcom otorgue a la película como extensión de sus videojuegos.

Por ahora, una segunda entrega parece difícil, aunque no imposible. Las ideas existen y la primera película preparó deliberadamente varias historias para continuar, pero antes de volver a enfrentar a Ryu con Sagat, Legendary y Capcom tendrán que decidir si los resultados justifican otro combate.

Con información de Cosmic Book News y MovieWeb.

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