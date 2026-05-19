‘Grey’s Anatomy’ tendrá spin-off: De qué trata y cuándo se estrena

Después de más de dos décadas entre quirófanos y romances hospitalarios, el universo de Grey’s Anatomy no deja de crecer y se prepara para algo más. ABC aprobó de manera oficial un nuevo spin-off ambientado en Texas, una región muy distinta al Seattle lluvioso donde Meredith Grey pasó buena parte de su vida.

La franquicia creada por Shonda Rhimes lleva tantos años al aire que ya forma parte de varias generaciones de espectadores. Ahora, en vez de mirar hacia los grandes hospitales urbanos, la historia se volvará hacia zonas rurales.

De qué trata exactamente el nuevo spin-off de Grey’s Anatomy

La nueva serie, todavía sin título definitivo, será un drama médico de una hora centrado en un equipo que trabaja en un centro de salud rural ubicado en el oeste de Texas. Según la descripción oficial, ese lugar representa “la última oportunidad de atención médica antes de kilómetros de nada”.

La idea modifica el tono que ya conocemos en Grey’s Anatomy. No habrá un hospital gigantesco lleno de tecnología de punta y decenas de especialistas; el nuevo escenario será muy distinto y llevará la historia por otros vericuetos.

Ellen Pompeo todavía forma parte de Grey’s Anatomy pero su participación se ha disminuido

Meg Marinis, showrunner de Grey’s Anatomy desde la temporada 20, fungirá como cocreadora y productora ejecutiva junto a Shonda Rhimes. Ellen Pompeo también participará detrás de cámaras como productora ejecutiva.

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Marinis declaró sentirse emocionada por contribuir una vez más al universo de la serie con nuevas historias y personajes relacionados con el estado de Texas, lugar donde creció:

“Estoy increíblemente emocionada de expandir el universo de Grey’s Anatomy. Esta oportunidad dará vida a nuevos personajes e historias que conservarán el mismo corazón, emoción y conexión que el público ha amado de ‘Grey’s’ durante más de dos décadas, todo ambientado en mi estado natal, Texas. Estoy muy agradecida con Shonda Rhimes por crear este mundo tan dinámico y me siento muy afortunada de poder formar parte de él.”

Por ahora, ABC no confirmó si Meredith Grey aparecerá dentro del spin-off ni si otros médicos conocidos harán cameos.

Cuándo se estrena

ABC planea estrenar la nueva serie durante la temporada televisiva 2026-2027. Eso significa que llegará entre otoño de 2026 y primavera de 2027 dentro de la programación estadounidense. La producción correrá a cargo de Shondaland y 20th Television, compañías responsables de sostener el enorme universo televisivo creado por Rhimes hace más de veinte años. El proyecto ya entró en desarrollo formal tras recibir luz verde oficial de la cadena.

Shonda Rhimes, productora de Grey’s Anatomy

Aunque aún faltan anuncios sobre elenco y fecha de estreno, el hecho de que ABC aprobara la serie es muestra de la confianza en la franquicia y la fidelidad que su público le profesa, incluso tanto años después. Pocas producciones conservan suficiente fuerza para abrir nuevas historias después de 22 temporadas.

Este será el cuarto spin-off derivado de Grey’s Anatomy. Antes vimos Private Practice, centrada en Addison Montgomery; Station 19, enfocada en bomberos de Seattle; y Grey’s Anatomy: B-Team, una producción digital sobre internos médicos.

El éxito de Shondaland

Resulta extraño pensar en una serie estrenada en 2005 que todavía encuentra maneras de seguir vigente. Pero Grey’s Anatomy logró sobrevivir cambios de elenco y todo tipo de transformaciones en la televisión. La serie se convirtió en una especie de organismo mutante, con muchos personajes históricos que ya no están, pero cuyo formato permite que nuevos médicos entren al hospital, lo que da pie a más historias.

El éxito de Grey’s Anatomy convirtió a Shonda Rhimes en una de las productoras más aclamadas de la televisión estadounidense. Otras series televisivas bajo su nombre son Scandal, Bridgerton, Queen Charlotte y Inventing Anna.

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