‘Green Lava’: Todo sobre el documental que el Vaticano presentará para su consideración en los Oscar

El documental Green Lava prepara su llegada a Los Ángeles con un objetivo que conecta una historia personal con la industria cinematográfica: entrar al proceso de consideración de los Oscar. Realizado con la colaboración de medios del Vaticano, el documental tiene la convicción de acercar a nuevos espectadores a su protagonista. La iniciativa abre una posibilidad inédita para las producciones relacionadas con la Santa Sede.

¿De qué trata Green Lava?

La película propone un encuentro con la vida cotidiana de un joven italiano y con las personas que le hacen compañía. Su relato presta atención a la independencia y al apoyo entre vecinos, dentro de un entorno donde las relaciones personales tienen el lugar más importante. Las montañas de las Dolomitas forman parte del paisaje y de la experiencia que retrata.

El protagonista es Giacomo Mattivi, quien vive con distrofia muscular de Duchenne. El documental aborda su historia después de la muerte de su hermano Mattia, que también padecía esa enfermedad. A lo largo de 39 minutos, la obra nos muestra cómo enfrenta esa ausencia y encuentra apoyo en su comunidad, además de su relaciones estrecha con la naturaleza.

Giacomo Mattivi (Foto: X)

Los materiales de presentación describen una historia sobre autonomía frente a las limitaciones y los prejuicios que viene con la enfermedad. Giacomo es el protagonista del relato, acompañado por amigos que comparten actividades con él. Su historia también está relacionada con Shemà, asociación creada por sus padres, Stefano y Lara. Alrededor de la familia creció una comunidad de jóvenes que posteriormente se organizó para impulsar actividades sociales y espirituales.

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El documental ya había tenido una proyección privada en enero de 2025, durante el Jubileo de la Comunicación, con Giacomo entre los asistentes. Su historia también llegó al formato sonoro mediante el pódcast El talento de Giacomo, producido por Vatican News–Radio Vaticana.

¿Quiénes están detrás del documental?

Lia Beltrami y Ali Aksu comparten la dirección de Green Lava. La compañía de Beltrami, Emotions to Generate Change, produjo la película en colaboración con Vatican News, Radio Vaticana y Vatican Media. Sobre la cercanía con el protagonista que precede al rodaje, Beltrami comentó: “Vivo en el mismo pueblo que Giacomo y su familia. Las personas que viven en las Dolomitas, en las montañas, son personas muy especiales que cuidan y atienden a sus familias y a sus comunidades”.

La directora destacó el trato que Giacomo recibe de quienes lo rodean y expresó el efecto que desea provocar entre los espectadores: “Es hermoso ver que, en el mundo actual, la comunidad se ha unido en torno a Giacomo y que lo tratan de manera natural con amabilidad y lo hacen sentir incluido. Espero que el mundo vea esta película y se sienta inspirado a ser como la gente de las montañas”.

¿Por qué es histórico para la Ciudad del Vaticano?

Esta será la primera ocasión en que una película producida por el Vaticano se presenta para consideración de la Academia. La categoría elegida es Mejor Cortometraje Documental. Green Lava todavía no cuenta con una nominación, además de que la intención de inscribirla no garantiza que alcance las etapas posteriores; aún así, la intención es meritoria.

Lo que procede es su exhibición en el Lumiere Music Hall, en Beverly Hills, programada del 18 al 24 de septiembre, donde el equipo completará la documentación para presentarlo a consideración después de esa temporada en salas. Ese es el orden previsto para avanzar con la candidatura. La función inaugural del viernes 18 contempla una alfombra roja, seguida de la proyección y una sesión de preguntas y respuestas. Cabe mencionar que el cortometraje no competirá como representante nacional bajo el procedimiento de Mejor Película Internacional.

Con información de Variety.

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