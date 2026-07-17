‘God of War’: Suspenden rodaje de la serie en Amazon Studios hasta nuevo aviso por esta razón

La serie live-action de God of War en Prime Video enfrenta su primer gran tropiezo de producción. El ambicioso proyecto de Amazon MGM Studios y Sony Pictures Television, pensado como una adaptación a gran escala de la saga de PlayStation, tuvo que pausar sus filmaciones en Vancouver mientras el equipo reorganiza el calendario y dejan a los fans de la marca en estado de shock.

Esta producción ya nos tenía en el bolsillo por su orden inicial de dos temporada y la promesa de llevar a imagen real la etapa nórdica de Kratos y su hijo, Atreus. Ahora, el avance del rodaje queda condicionado por un problema físico sufrido en el set.

¿Por qué se detuvo el rodaje de God of War y cuándo será retomado?

De acuerdo con TMZ, Ryan Hurst, actor que interpreta a Kratos en la serie, sufrió un desgarro de bíceps mientras grababa una escena de riesgo. Lo peor es que ese tipo de lesión requiere cirugía, por lo que la producción tuvo que detenerse hasta nuevo aviso y ajustar sus planes inmediatos. El mismo reporte señala que el equipo esperaba tener a Hurst de regreso hacia mediados de agosto, pero la recuperación no permitiría cumplir ese plazo. La pausa podría alargar el calendario de manera considerable, con posibilidad de que algunas etapas pasen hasta 2027.

God of War

No se han revelado detalles sobre la escena que provocó la lesión y Amazon Studios declinó hacer comentarios ante TMZ. Previamente, la empresa confirmó que God of War recibió luz verde para dos temporadas y que el rodaje estaba en marcha en Canadá, con Ronald D. Moore como escritor, showrunner y productor ejecutivo.

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La historia adaptará la etapa más reciente de los videojuegos, enfocada en Kratos y Atreus tras la muerte de Faye. Ambos tendrán la misión de esparcir sus cenizas en la cima de la montaña más alta de la zona, en un mundo dominado por dioses nórdicos y la complejidad que conlleva la relación entre un padre distante y un niño que quiere entenderlo.

Las estrellas de la nueva serie

Ryan Hurst es Kratos, el guerrero espartano convertido en dios, ahora en una vida más austera y cargada de culpa. El actor interpretó a Thor en God of War Ragnarök, trabajo por el que recibió una nominación al BAFTA. Callum Vinson dará vida a Atreus, hijo de Kratos y Faye, un niño hábil con el arco y deseoso de obtener la aprobación de su padre, obligado a conocerlo mejor tras la muerte de su madre.

Ólafur Darri Ólafsson interpretará a Thor, ahora separado del papel que Hurst hizo en el videojuego. Mandy Patinkin será Odin, el Padre de Todo y uno de los grandes antagonistas de la historia. El elenco también incluye a Teresa Palmer como Sif, Max Parker como Heimdall, Ed Skrein como Baldur, Alastair Duncan como Mimir, Jeff Gulka como Sindri y Danny Woodburn como Brok. Duncan, además, regresa a un personaje que ya había interpretado en los videojuegos.

Frederick E.O. Toye, ganador del Emmy y con créditos en Shōgun y Fallout, dirigirá los dos primeros episodios.

Laufey, lo nuevo de God of War

Elenco oficial de la serie de God of War (Foto: Especial)

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La suspensión momentánea de la serie ocurre mientras la franquicia vive otro movimiento importante en videojuegos gracias a God of War Laufey, la próxima entrega principal de Sony Santa Monica que tendrá como protagonista a Faye, esposa de Kratos y madre de Atreus, conocida también como Laufey.

Este juego no será una secuela de God of War Ragnarök. Su historia retomará el hilo posterior al funeral de Faye mostrado en God of War de 2018. Kratos no será el protagonista principal y el jugador controlará a una guerrera más ágil y también más poderosa.

Sony Santa Monica confirmó que Laufey estará disponible en disco físico, aunque todavía no tiene fecha oficial de lanzamiento. Es poco probable que llegue en 2026 por la competencia de otros títulos grandes, por lo que una ventana en 2027 parece más razonable.

ACTUALIZACIÓN: Collider reportó que Ryan Hurst finalmente será reemplazado por un nuevo actor tras su lesión.