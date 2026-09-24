‘Glee’ tendrá reboot: Ryan Murphy confirma que ya tiene listo el guion

El posible regreso de Glee dio un paso importante con una actualización de Ryan Murphy sobre el proyecto. El creador de la comedia musical habló del trabajo que prepara junto a sus colaboradores originales y del contacto que mantiene con integrantes del elenco. Durante años, los fans pidieron un retorno para los personajes de la serie y el sueño está más cerca que nunca.

¿Un reboot de Glee?

Murphy tocó el tema durante una entrevista con Entertainment Tonight este miércoles, después de años de rumores sobre una nueva versión y de los recientes comentarios de Lea Michele acerca de su disposición a participar. Esta vez, el productor pudo ofrecer una actualización concreta sobre el trabajo creativo que ha realizado.

“Bueno, qué curioso que lo preguntes, porque acabo de terminar el guion hace una hora”, respondió. Murphy explicó que escribió el material con Brad Falchuk e Ian Brennan, los otros creadores de Glee. El productor también reveló que había contactado a aproximadamente diez integrantes del reparto original. “Es muy bonito, y todos tenían muchas preguntas, pero todos estaban muy entusiasmados con la idea”, contó.

Murphy también aseguró que nadie había leído el guion. “Así que no sé, ya veremos”, añadió. Lea Michele, quien interpretó a Rachel Berry, había expresado su interés en regresar una semana antes. “Amo Glee. Siempre amaré Glee. Amo a Ryan Murphy”, declaró a E! News. También afirmó que “seguirá a Ryan adonde vaya”, por lo que es probable que contemos con su talentos para la nueva empresa.

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El legado de Glee

Glee presentó su episodio piloto el 19 de mayo de 2009, después de American Idol, y comenzó su emisión regular en septiembre. La historia se desarrollaba alrededor de New Directions, el coro de la preparatoria ficticia William McKinley, en Lima, Ohio. La música permitía que las rivalidades escolares y los deseos de los personajes acapararan el escenario; el repertorio combinaba canciones de teatro musical con éxitos populares.

La serie permaneció al aire durante seis temporadas, entre 2009 y 2015, y conquistó los corazones de millones de personas que aman la música. Junto a Michele participaron Cory Monteith, Naya Rivera y Dianna Agron; el reparto también incluyó a Matthew Morrison, Jane Lynch, Heather Morris y Chris Colfer. Acumuló 40 nominaciones al Emmy y obtuvo seis estatuillas, además de cuatro Globos de Oro.

Fallecimientos y escándalos

La historia del elenco también incluye pérdidas personales y un proceso penal. Naya Rivera, intérprete de Santana Lopez, murió en julio de 2020 a los 33 años, después de desaparecer durante una salida al lago Piru, en California. Las autoridades recuperaron su cuerpo el 13 de julio y determinaron que falleció por ahogamiento accidental.

Cory Monteith, quien dio vida a Finn Hudson, fue encontrado muerto en un hotel de Vancouver el 13 de julio de 2013; tenía 31 años. El servicio forense de Columbia Británica estableció que la causa fue una intoxicación por la mezcla de heroína y alcohol, y señaló que no había indicios de que la muerte hubiera sido intencional.

Conocido por interpretar a Noah Puck Puckerman, Mark Salling enfrentó un caso federal por posesión de material de abuso sexual infantil. El 18 de diciembre de 2017 se declaró culpable ante un tribunal estadounidense. La audiencia para determinar su sentencia quedó programada para marzo del año siguiente, pero se suicidó el 30 de enero de 2018, a los 35 años. Su fallecimiento ocurrió después de la declaración de culpabilidad y durante el proceso judicial.

Con información de Variety.

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