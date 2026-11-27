El actor de 'Cyrano de Bergerac' enfrenta acusaciones presentadas por Charlotte Arnould, además de una condena previa por agresión sexual y otras denuncias

Famoso por películas como ‘Cyrano de Bergerac’ y ‘Le Dernier Métro’, Gérard Depardieu enfrentará un nuevo proceso judicial relacionado con acusaciones de violencia sexual. El Tribunal de Apelaciones de París resolvió hoy un recurso presentado por sus abogados en una causa iniciada hace ocho años. Se trata de otro episodio importante en los problemas legales del intérprete de 77 años, cuya trayectoria cinematográfica se ha visto acompañada por múltiples denuncias.

¿Cuáles son las acusaciones contra Gérard Depardieu?

El caso comenzó en 2018, cuando la actriz Charlotte Arnould denunció a Depardieu por presuntos actos de violencia sexual ocurridos en su residencia de París. La joven, que entonces tenía 22 años, conocía al intérprete desde su infancia y había acudido a su domicilio para trabajar informalmente en una obra teatral. Los acontecimientos denunciados habrían ocurrido durante dos visitas realizadas en agosto.

Arnould aseguró que sufrió agresiones sexuales y violaciones los días 7 y 13 de agosto de 2018; el actor habría aprovechado su estado de conmoción para realizar actos sexuales sin su consentimiento. Depardieu rechazó las acusaciones, mientras que sus representantes legales cuestionaron las pruebas utilizadas para sustentar el procedimiento.

Gérard Depardieu en ‘Cyrano de Bergerac’ (Foto: IMDb)

Las autoridades archivaron el expediente en 2019 al considerar que no existían pruebas suficientes, pero Arnould consiguió que la investigación fuera reabierta en 2020 mediante un procedimiento que permitió la intervención de un juez instructor independiente. La revisión incorporó distintos elementos probatorios.

No te lo pierdas: Danny Boyle dice que Jack O’Connell habría sido un gran James Bond, pero propone otro papel para la película con Robert Pattinson

En agosto de 2025, un juez consideró que existían indicios suficientes para enviar el caso a juicio y los abogados de Depardieu rechazaron aquella decisión. Presentaron un recurso con el propósito de impedir que el actor tuviera que responder ante un tribunal penal. La resolución definitiva de esa apelación quedó pendiente hasta noviembre de este año.

El actor sí enfrentará juicio

El Tribunal de Apelaciones de París confirmó este jueves que Depardieu deberá ser juzgado por los presuntos delitos de violación y agresión sexual relacionados con el 7 de agosto de 2018. Cabe mencionar que los magistrados desestimaron las acusaciones correspondientes al 13 de agosto. El actor podría enfrentar una condena de entre 15 y 20 años de prisión si fuera declarado culpable.

La abogada de Arnould, Carine Durrieu-Diebolt, recibió favorablemente la decisión. “Lleva mucho tiempo esperando este momento. Está completamente preparada”, declaró sobre su clienta. Por otra parte, David-Olivier Kaminski, abogado de Depardieu, destacó que el tribunal había descartado una de las dos fechas denunciadas. La defensa todavía estudia la posibilidad de presentar un recurso ante el Tribunal de Casación de Francia, la máxima instancia judicial del país.

Otras acusaciones contra Gérard Depardieu

Gérard Depardieu como Astérix (Foto: IMDb)

En mayo de 2025, Depardieu fue declarado culpable de agredir sexualmente a dos trabajadoras durante el rodaje de ‘Les Volets verts’, película dirigida por Jean Becker. Los hechos ocurrieron en 2021 e involucraron a una encargada de decoración y una asistente de dirección. Por aquel caso recibió una sentencia de 18 meses de prisión suspendida, es decir, no debía ingresar en prisión mientras cumpliera las condiciones judiciales. Inicialmente apeló el fallo, pero retiró su recurso el pasado 16 de noviembre y ofreció disculpas a las víctimas.

En abril de 2023, una investigación de Mediapart publicó testimonios de 13 mujeres que lo acusaron de distintas conductas sexuales inapropiadas. Entre las denunciantes está Hélène Darras, quien señaló presuntos hechos ocurridos en 2007. La periodista española Ruth Baza también presentó una denuncia por una presunta violación ocurrida durante una entrevista realizada en París en 1995.

Más recientemente, el 23 de noviembre, Mediapart informó sobre otra investigación relacionada con el rodaje de ‘Thalasso’ de 2019. Una actriz denunció presuntos actos de violación grupal y agresión sexual cometidos durante la filmación en 2018. El procedimiento también involucra al escritor Michel Houellebecq y al director Guillaume Nicloux, aunque ninguno ha sido declarado culpable de los hechos denunciados.

Entérate acá: Brad Pitt rechazó la que David Fincher considera que podría ser la película más aterradora de la historia