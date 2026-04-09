Gaz Alazraki dirigirá la película ‘Se Cayó el Sistema’, sátira mexicana que abordará la elección presidencial de 1988

El director, productor y guionista Gaz Alazraki es, desde hace tiempo, una de las figuras más aclamadas dentro del entretenimiento mexicano contemporáneo. Su debut en el cine con Nosotros los Nobles marcó para siempre a la comedia nacional y, desde entonces, el creativo no ha cesado en su labor por llevar el cine y la televisión nacionales al siguiente nivel, siempre con propuestas interesantes que destaquen en el mercado. Ahora, ya conocemos cuál será su nuevo proyecto, una película que llevará por título ‘Se Cayó el Sistema’.

¿De qué trata Se Cayó el Sistema?

Gaz Alazraki se establece como director en esta película que recupera la memoria colectiva de la elección presidencial de 1988 y la lleva al terreno de la sátira cinematográfica. El proyecto, desarrollado en colaboración con Cinépolis y Máquina Vega, se une a una tendencia que busca abordar historias desde perspectivas poco convencionales. En este caso, el tono explorará el absurdo que rodeó aquella noche que quedó grabada en el imaginario nacional.

La película toma como punto de partida el episodio conocido como la “caída del sistema”, una interrupción en el conteo electoral durante la elección de 1988 que con el paso del tiempo se convirtió en desconfianza institucional.

Luis Gerardo Méndez, Mariana Treviño y Gaz Alazraki

Gaz Alazraki explicó en boletin de prensa que el evento no solo forma parte de la memoria política del país, también plantea preguntas sobre la construcción de instituciones y la transparencia en los procesos democráticos.

No te pierdas: ‘La Oficina’, de Gaz Alazraki, tendrá segunda temporada en Amazon Prime Video: ‘La serie fue realmente un éxito en México’

“La elección de 1988 nos obliga a recordar por qué fue tan importante construir instituciones independientes capaces de garantizar transparencia y contener el fraude electoral. Y quizá no exista mejor manera de mirar ese momento que desde el humor, que nos permite atravesar el absurdo político que ha acompañado a este país durante décadas.”

El guion, escrito por Alexandro Aldrete, tomará el tema desde la lente de la comedia. El propio Aldrete comentó que su experiencia previa en campañas políticas influyó en esa decisión:

“Antes de entrar al cine trabajé en campañas políticas durante varios años, y sé por experiencia que en ese mundo hay muy poca seriedad, y de hecho parece imperar la eterna vacilada, con la única preocupación de ganar la próxima elección. Cuando comenzamos a investigar los hechos de 1988, no nos quedó duda de que la única forma correcta de tratar el tema es desde la comedia. Me entusiasma mucho poder contar así esta historia.”

La intervención de Cinépolis y Máquina Vega

La producción reúne a dos actores centrales dentro de la industria audiovisual mexicana. Cinépolis y Máquina Vega participan como coproductores. Miguel Rivera, representante de Cinépolis, habló sobre el interés de la compañía por respaldar propuestas que dialoguen con la cultura contemporánea. “Se Cayó el Sistema tiene un punto de partida extraordinario: toma un momento decisivo de la historia política del México reciente y lo convierte en una sátira con evidente potencial cinematográfico”, comentó.

Gaz Alazraki en el set de Club de Cuervos

Por su parte, Máquina Vega mantiene una trayectoria relacionada con proyectos que han logrado conectar con audiencias enormes. La compañía, con presencia en México y Los Ángeles, ha participado en producciones que van del cine a la televisión.

El trabajo de Gaz Alazraki

En televisión, Alazraki tiene a Club de Cuervos bajo su nombre, la primera serie original internacional de Netflix, donde nos presentó las chistosas dinámicas del poder en el ámbito deportivo. Más recientemente, trabajó en el desarrollo de La Oficina, adaptación mexicana de la serie británica que se convirtió en todo un éxito en Amazon Prime Video; de hecho, el propio Alazraki confirmó la segunda temporada hace unos días en entrevista con Variety.

En este momento no hay fecha de estreno para Se Cayó el Sistema.

Chécate esto: ‘La Oficina’: Fernando Bonilla celebra el éxito de la nueva serie de Gaz Alazraki comparándola con la política mexicana