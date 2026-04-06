‘La Oficina’, de Gaz Alazraki, tendrá segunda temporada en Amazon Prime Video: ‘La serie fue realmente un éxito en México’

Para nuestra buena suerte, el fenómeno de La Oficina en su versión mexicana no se quedó en una simple adaptación curiosa. La serie, desarrollada para Amazon Prime Video bajo la dirección de Gaz Alazraki, encontró un lugar seguro entre el público local y terminó por abrir la puerta a una nueva etapa. Así es, tendremos segunda temporada.

Se confirma nueva temporada para La Oficina

Fue en declaraciones a Variety donde Javiera Balmaceda, responsable de contenidos originales locales de Amazon MGM Studios para América Latina, confirmó la renovación. Ahí dijo que la serie logró un impacto inmediato en México, al punto de convertirse rápidamente en el título más visto dentro de la plataforma en el país.

“La Oficina irrumpió en México con un éxito inmediato y sostenido. Rápidamente se convirtió en nuestro título más visto en Prime Video a nivel local y, lo que es más importante, se mantuvo vigente. El público continúa descubriéndola y hablando de ella mucho después de su lanzamiento.”

Fernando Bonilla en La Oficina

En ese mismo espacio, la ejecutiva comentó que la comedia ocupa un lugar central en la forma en que Amazon concibe su contenido en la región:

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“La comedia es una parte fundamental de nuestra forma de concebir la narración de historias en Latinoamérica; conecta de verdad con el público y refleja la cultura de una manera muy directa y familiar.”

¿Quién produjo La Oficina?

Detrás del proyecto se encuentra una lista de nombres que ya habían probado su efectividad en la industria. La serie es producida por Amazon MGM Studios en colaboración con Máquina Vega, con Gaz Alazraki como director y productor ejecutivo. Su trayectoria incluye el fenómeno cinematográfico Nosotros los Nobles, que en su momento rompió récords de taquilla en México.

El proyecto también cuenta con la participación de Marcos Bucay como showrunner, con quien ya había trabajado en Club de Cuervos, una serie que marcó un punto de inflexión al convertirse en la primera producción original en español de Netflix.

La Oficina adapta el formato creado por Ricky Gervais y Stephen Merchant, cuya versión británica dio cabida a múltiples reinterpretaciones en distintos países. La versión mexicana se suma así a una tradición de la comedia, pero con la intención de apropiarse del tono y llevarlo a nuestro contexto.

¿De qué trata La Oficina México?

La acción se sitúa en Aguascalientes y sigue la vida cotidiana de los empleados de Jabones Olimpo, una empresa familiar caótica. Al frente se encuentra Jerónimo Ponce III, un gerente que heredó su puesto y cuya torpeza, dominada por el trabajo actoral de Fernando Bonilla, es de los puntos álgidos en la serie.

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¿Qué podemos esperar de la segunda temporada?

Sobre lo que veremeos en los nuevos capítulo de La Oficina México, Balmaceda adelanto un poco el panorama:

“Todo se vuelve más extraño y, de algún modo, más cercano. Expandimos el mundo, respondemos al caos que dejamos atrás e introducimos nuevos personajes que agitan las cosas. Romances inesperados en la oficina, un conglomerado francés de telenovelas y quizá incluso un caballo dentro de la oficina. La Oficina se adentra en un terreno más absurdo, pero de una forma que resulta curiosamente familiar si alguna vez has trabajado en México.”

También habló sobre lo que hace única a la versión mexicana, destacando que el país es en sí mismo es una fuente inagotable de situaciones chuscas que sirven como material de inspiración:

“México ya se siente como una comedia escrita. Una banda norteña aparece de repente en plena jornada laboral, el equipo rompe un récord con una barra de jabón gigante, el jefe lleva a un hombre sin hogar para dar una charla motivacional… lo surreal aquí es lo normal, así que La Oficina no empuja la realidad, solo presiona el botón de grabar.”

Aunque se acaba de confirmar la segunda temporada de La Oficina en Amazon Prime Video, por el momento no hay una fecha de estreno. Tendremos que esperar un poco más para volver a la sucursal de Jabones Olimpo.