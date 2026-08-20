Fusión de Paramount-Warner dejaría a miles de personas sin trabajo

La posible unión de Paramount Skydance y Warner Bros. Discovery podría agravar la crisis laboral que atraviesa la industria audiovisual de Los Ángeles. Un estudio de CVL Economics, solicitado por autoridades del condado, advierte que la integración reduciría proyectos y duplicaría funciones internas, aunque las compañías sostienen que su plan permitirá elevar la inversión en películas y televisión.

¿La fusión Paramount-Warner provocaría miles de despidos?

El informe, liberado a petición de la supervisora Lindsey Horvath y publicado por el Departamento de Oportunidades Económicas del Condado de Los Ángeles, estudia los posibles efectos sobre la producción regional durante los tres años posteriores al cierre de la operación, sin presentar sus resultados como anuncios formales de recortes. La proyección calcula que podrían perderse alrededor de 4,500 empleos de cine y televisión en Los Ángeles, y que el impacto extendido alcanzaría hasta 10,360 empleos.

David Ellison, CEO de Paramount Skydance

Entre los puestos figuran integrantes de equipos técnicos y trabajadores de posproducción. También aparecen proveedores como compañías de transporte y negocios dedicados a utilería. El estudio calcula 2,661 empleos amenazados, junto con otros 3,204 puestos dependientes del dinero que las filmaciones dejan en la economía regional. El golpe potencial ascendería a 1.260 mil millones de dólares en salarios y 4.060 mil millones en actividad comercial.

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CVL Economics aclara que estos números representan riesgo económico, pero no una confirmación de despidos. Paramount y Warner Bros. Discovery no han anunciado recortes de la escala reportada.

Las demandas de los 12 estados y la WGA

La operación permanece detenida por una demanda antimonopolio impulsada por el estado de California y respaldada por otros once estados del país. Los gobiernos de cada uno argumentan que el acuerdo concentraría demasiado poder en la distribución cinematográfica y la televisión de paga básica, situación que podría reducir la competencia y facilitar aumentos de precios. El Departamento de Justicia de Estados Unidos cerró su revisión y aprobó la transacción el pasado 12 de junio. Poco después, los fiscales estatales acudieron a una corte federal de Oakland para intentar bloquearla.

La WGA, o Sindicato de Guionistas de Estados Unidos, presentó su propia demanda y colocó el empleo creativo entre sus preocupaciones centrales al considerar que la desaparición de uno de los grandes compradores dejaría menos oportunidades para vender proyectos. Ambas acciones serán examinadas dentro del mismo calendario judicial, aunque cada una plantea daños distintos. El Sindicato de Directores y la alianza IATSE consideran que prolongar la incertidumbre también puede causar daños, por lo que han pedido una solución negociada.

Rob Bonta, Fiscal General del estado de California

Recientemente, Paramount solicitó que los estados y la WGA depositen una garantía de 1.880 mil millones de dólares para mantener detenido el acuerdo. California rechazó la maniobra y recordó que las empresas aceptaron voluntariamente las penalizaciones vinculadas con cualquier demora.

Las deudas se acumulan para Paramount

La adquisición valora Warner Bros. Discovery en 81 mil millones de dólares en capital y 110 mil millones como valor total de la compra clarificada hace unos meses. Hay de por medio 54 mil millones en compromisos de deuda, incluidos 39 mil millones de financiamiento nuevo.

Si la transacción no se completa antes del 30 de septiembre, Paramount deberá pagar a los accionistas de Warner una penalización cercana a 7 millones de dólares diarios. La empresa calcula que esos pagos podrían acumular 1.7 mil millones si el retraso continúa hasta junio.

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