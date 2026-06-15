¡Es un hecho! Fox compra la plataforma de streaming Roku por 22 mil millones de dólares

Fox Corporation acaba de sorprender con una de las resoluciones corporativas, relativamente inesperadas, más grandes del año al cerrar un acuerdo para adquirir Roku, pionera del streaming televisivo y dueña de una de las puertas de entrada más importantes a la televisión conectada. En este sentido, Fox ya no quiere depender solo de sus canales y, a través de Roku, la empresa busca entrar al hogar del usuario antes de que el espectador elija qué ver.

Fox compra Roku

De acuerdo con medios como Reuters y The Hollywood Reporter, Fox comprará Roku en una transacción de efectivo y acciones valuada en aproximadamente 22 mil millones de dólares, deuda incluida. El acuerdo fija un precio de 160 dólares por acción de Roku, compuesto por 96 dólares en efectivo y 0.9693 acciones clase A de Fox por cada acción de Roku.

Como era de esperarse, la operación todavía necesita aprobación de accionistas y autoridades regulatorias, por lo que el cierre está previsto para la primera mitad de 2027. Si todo avanza, los actuales accionistas de Fox poseerán alrededor del 73% de la compañía combinada, y los de Roku conservarán cerca del 27%.

Lachlan Murdoch, CEO de Fox

Lachlan Murdoch, presidente ejecutivo y director general de Fox, declaró la compra como un punto de inflexión para la empresa. “Este es un momento definitorio para Fox y una extensión de la estrategia deliberada y enfocada que hemos ejecutado durante casi una década”, dijo. Fox reorganizó su negocio alrededor de noticias y deportes en vivo; en 2020 compró Tubi. Ahora, con Roku, el siguiente paso es unir contenido en vivo, publicidad digital, datos propios y una plataforma que ya hace tiempo vive en nuestros hogares.

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Por otro lado, Anthony Wood, fundador y director general de Roku, no perderá relaciones con la compañía y se integrará al consejo de Fox cuando cierre la operación; es decir, Roku no desaparecería dentro de Fox de forma inmediata. De hecho, Wood defiende el acuerdo: “La combinación con Fox es una oportunidad extraordinaria para acelerar nuestra visión, crecer más rápido e innovar de manera más agresiva para espectadores, socios y anunciantes”, afirmó.

Los beneficios que Fox obtendrá de Roku

El activo más valioso de Roku no es solo The Roku Channel ni sus dispositivos… es su lugar definitivo dentro de la sala. La empresa llega a más de 100 millones de hogares en todo el mundo y controla una interfaz donde los usuarios descubren contenido y pasan tiempo antes de abrir una app. Fox ahora podrá introducir su entretenimiento en la plataforma, algo mucho más difícil en la televisión tradicional. Murdoch comentó que la fusión une el contenido en vivo más valioso con la plataforma de streaming televisivo por la que Estados Unidos lo ve.

Anthony Wood, CEO de Roku

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La relación pasada de Roku con Netflix

Anthony Wood trabajó con la empresa a comienzos de los años 2000, cuando Netflix todavía intentaba pasar del negocio de DVD por correo al futuro del streaming. Netflix exploró hardware propio para llevar video en línea al televisor, pero al final separó el proyecto. Roku lanzó su primer decodificador en 2008 y se convirtió en uno de los primeros puentes masivos entre internet y la pantalla grande del hogar.

Con el paso de los años, Roku dejó de ser solo una caja conectada al televisor y construyó un sistema operativo, acuerdos con fabricantes, publicidad propia, canales gratuitos y una posición muy privilegiada en televisores inteligentes de bajo costo. Ahora es una marca de renombre y acaba de pasar a manos de otro enorme corporativo estadounidense.

Lo más visto en pantalla

Sobre el el consumo televisivo, Nielsen reveló que este 2026 YouTube lideró con 13.5% del tiempo en Estados Unidos, seguido por Disney con 10.5%. NBCUniversal + Versant aparece con 8.4%, Netflix con 8.2 y Paramount con 8.1. Fox, por sí sola, tuvo 7.2%; Warner Bros. Discovery quedó en 6.1; Amazon alcanzó 3.8; y The Roku Channel registró 3%.