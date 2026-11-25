Entre las propuestas nacionales que forman parte del Festival Internacional de Cine del Mar (FICMAR) se encuentra ‘Mirar las nubes‘, un conmovedor cortometraje del director veracruzano Uriel Hernández que aborda la salud mental entre los jóvenes y lo difícil que puede resultar hablar de nuestros problemas incluso con las personas más cercanas.

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¿De qué trata ‘Mirar las nubes’?

El corto nos presenta a Héctor, un joven que después de intentar quitarse la vida emprende un viaje por carretera junto a sus tres mejores amigos, un recorrido en el que surgen diferencias entre ellos y que poco a poco lo lleva a enfrentar los motivos detrás de su crisis emocional.

Protagonizado por Néstor Vidrio, Adrián de la Paz, Luis Enrique Castro y Juan Pablo Gallo, ‘Mirar las nubes’ surge en parte de los recuerdos de infancia del director, particularmente de los viajes en coche que hacía con su padre y la tranquilidad que encontraba al observar el paisaje desde la ventana.

En sus notas, Uriel también menciona haber encontrado inspiración en algunas de las inquietudes de su generación, como el miedo al fracaso, la presión por cumplir ciertas expectativas y el sentimiento de soledad que podemos experimentar aun estando rodeados de amigos.

El equipo detrás del corto

Para contar esta historia, Uriel optó por una fotografía naturalista de su colaborador André Camarillo, quien con su cámara acompaña de cerca a los personajes durante el viaje, dando espacio a los silencios y a esos momentos entre amigos en los que no siempre es necesario decir algo.

Originario de Xalapa y egresado de la Escuela Veracruzana de Cine Luis Buñuel, Uriel Hernández comenzó a dirigir cortometrajes de ficción y documental a los 17 años, trabajando a través de su casa productora Abron Producciones en historias que hablan de las experiencias de los jóvenes.

Recientemente, Tomatazos pudo platicar con Uriel Hernández acerca de cómo los viajes por carretera dieron origen a ‘Mirar las nubes’, su interés por darle voz a los jóvenes a través del cine y presentar su corto en la primera edición del FICMAR.

Soñando a través de la ventana

En el presskit del corto mencionas que los viajes en coche con tu papá te transmitían una paz muy particular. ¿En qué momento ese recuerdo tan personal se convirtió en la idea de contar una historia sobre alguien que está intentando encontrar una razón para seguir adelante?

Es una buena pregunta, hubo un tiempo en el que yo empecé como que a realizar unos trayectos muy largos de Xalapa a Veracruz, y eran muy constantes, entonces pasaba mucho tiempo en carretera, y eso únicamente me detonó a ese recuerdo de cuando yo con mi papá nos íbamos a dar viajes por carretera y yo me la pasaba observando el trayecto, haciendo muchas búsquedas de sentido (…) eran viajes de trabajo, pero era un trabajo que no me fascinaba, entonces era como que ponerme a pensar si esto merecía la pena, y ahí cayó el tema de la búsqueda de sentido. Empecé a dar varias vueltas a unas situaciones personales y de conocidos, y todo esto me terminó llevando a que quería contar una historia en esos espacios, en esas carreteras, en esos poblados al costado de las carreteras que no se suelen contar. Y sí, creo que automáticamente uno no lo piensa, pero regresa a sitios de su memoria, y esto me sorprendió mucho. Cuando finalmente pude ver el corto con mi familia, mi mamá me decía: “es que es verdad, esto tú lo hacías”.

El camino del artista

Para ti, ¿qué tiene la carretera que te parece tan cinematográfico para hablar de las emociones humanas? ¿Dirías que es a lo mejor la sensación de libertad que ofrece, o el hecho de que en cierta forma nos obliga a convivir con nosotros mismos y nuestros pensamientos?

Creo que sí viene un poco en parte de la soledad, pero la soledad también es compartir ese tiempo, es compartir ese pensamiento con uno mismo. Entonces yo veo las carreteras como espacios en movimientos, como trayectorias definidas, lo que está pasando a los lados no importa, lo que importa es el trayecto y lo que importa es quién está haciendo ese trayecto, que en este caso somos nosotros mismos. Entonces creo que en ese sentido las carreteras se convirtieron en un espacio muy interesante para navegar una evolución, navegar un camino, un personaje, una persona.

‘Mirar las nubes’ (FOTO: FICMAR)

La amistad es lo más importante

Y hablando un poquito de esta amistad que vemos en el corto de estos cuatro amigos, yo creo que a veces pensamos que para ayudar a alguien tenemos que encontrar las palabras correctas, cuando quizás lo único que necesita es nuestra compañía. Así que me gustaría preguntarte, ¿qué descubriste sobre la amistad mientras escribías esta historia?

Fue muy interesante porque, los nombres de los protagonistas son nombres de amigos míos. En general todas estas cosas que pasan en el corto, muchas son cosas que me han pasado con amistades. Si en algún momento un amigo agarra una guitarra y se ponía a tocar, yo eso lo convertía en una escena del corto. Entonces para mí también fue muy divertido hacer el proceso de poner mis experiencias o poner las cosas que yo entiendo y mis amigos también en un cortometraje. Y ahí fue justamente donde caché la idea del final, que al final de cuentas uno siempre tiene estas amistades y a veces uno decide alejarlas como parte de este autosabotaje que tenemos. Creo que el corto tiene una idea muy bonita de que las amistades son no solamente quienes nos forman, sino quienes además nos mantienen en el camino, que además siempre es difícil, siempre hay abandono, siempre hay pérdidas, pero al final de cuentas lo único que se queda son esas personas que están contigo por tu amistad, por quién eres realmente, por tu personalidad.

No es tan sencillo pedir ayuda

Para darle seguimiento al tema de la amistad, me gustaría retomar la parte del corto en el que este grupo de amigos también atraviesa momentos incómodos y de cierta forma conflictos. ¿Qué tan importante era para ti mostrar que querer ayudar a alguien no significa necesariamente saber cómo ayudarlo?

¡Sí! Muchas veces la gente que más necesita ayuda es la gente que menos lo pide y esto lo sé desde mi experiencia. Muchas veces, incluso en el proceso del trabajo cinematográfico, uno necesita ayuda y no sabemos cómo pedirla, cómo acercarse, cómo hacer el trato. Entonces yo puse mucho esa cualidad de mí en decir, bueno, a mí me cuesta bastante pedir ayuda a las personas. Creo que es algo más común de lo que pensamos, sobre todo en generaciones más jóvenes. Y ahí es donde caí en mente de que muchas veces cuando yo tuve estos procesos en los que yo no pedí ayuda, eran mis amigos quienes de cierta forma me ayudaban sin tener que pedirlo. Entonces creo que sí, verdaderamente una persona que necesita esa ayuda no la pide, pero los amigos siempre están ahí para ofrecerla, intencionada o no intencionadamente.

‘Mirar las nubes’ (FOTO: FICMAR)

Tiempo record

Y hablando un poco del formato en el que presentas esta historia, al tratarse de un cortometraje tienes un tiempo muy limitado para construir una relación emocional con el espectador. ¿Cómo decidiste qué momentos de este viaje necesitábamos ver sí o sí para conectar con la historia?

Creo que al final de cuentas sí fue un desafío, no solamente logístico, de filmarlo, sino de estructurar todo en 15 minutos. Originalmente eran 20 y hasta un poquito más. El género del road trip es muy arriesgado justamente por lo mismo, porque necesitas un debido tiempo para no solamente plantear qué causa el viaje, sino que además qué desarrolla el viaje y en qué termina el viaje. Entonces, hacerlo en un formato tan corto, la verdad sí fue un poco un tiro en el pie, pero creo que solamente seleccioné lo que era más necesario para entender la trama. De hecho, el final es un poco abierto, es un poco de: “tú termina de escribir la historia, porque lo que importa aquí es más que nada el trayecto y las motivaciones”. El final lo pone cualquier persona, lo pone el espectador en su cabeza, en cómo él quiere que acabe, porque ya tiene las herramientas para construir un final. Entonces, sí fue mucho de decir: “esto ya es mucha redundancia, esto ya es innecesario, esto me cambia el tema, o me pone mil preguntas más”. Pero siempre pensando en qué sea necesario para que el road trip se cumpla y la gente termine conectando.

Un corto que apuesta por lo natural

Al estar desarrollando esta dinámica con los cuatro amigos, ¿cómo fue trabajar con tus actores para conseguir que su relación se sintiera genuina a través de la pantalla?

Los actores eran increíbles, son buenísimos. Cuando llegaban al set ponían una vibra en la que todos se empezaban a conocer. Hubo muy pocos ensayos antes, porque la verdad, por cuestiones de coordinación, un poco académicas, pues no se pudo tener tanto tiempo con los ensayos. Pero cuando yo los vi dije: “son ellos”. Me recordaban mucho la vibra con mis amigos y a esos momentos que yo quería plasmar. Y creo que entre ellos nace mucho del corazón del corto, porque ellos se conectaron tanto que por momentos tenía que decirle al actor principal: “desconectate, salte un poco de esa vibra, porque tu personaje está en otro lugar mental, tu personaje no está como ellos” (…) y aprendí mucho de que las relaciones entre los personajes no solamente se construyen en el ensayo o en el guión, sino que también se construyen muchos en el set y con la personalidad de los actores. Creo que eso es lo que más me gusta de trabajar con actores, el ver sus personalidades y ver cómo alimentan a los personajes.

‘Mirar las nubes’ (FOTO: FICMAR)

La llegada a FICMAR 2026

Tu cortometraje nace de recuerdos muy personales que ahora vas a poder compartir con tu generación, ¿qué significa para ti llevar una historia tan íntima a un festival como FICMAR y descubrir cómo conecta con las experiencias de otras personas?

A mí me encanta hacer cine para los jóvenes. Creo que hay muchas historias y tenemos pensamientos y tenemos ideas muy diferentes que no han sido contadas en pantalla. A mí me encanta mostrar este corto a jóvenes. Creo que es la mejor manera de que ellos puedan resolver un poco sus dudas o puedan siquiera empezar a planteárselas. Creo que es muy bonito invitar al debate con el cine, y es un poco desnudarse hacia el espectador, decirles: “mira, yo tengo este sentimiento, yo me siento así, y a lo mejor no es verdad, pero puede que en algún momento tú te sientas así. Y si tú te sientes así, yo me siento igual, podemos acompañarnos juntos”.

El Festival Internacional de Cine del Mar (FICMAR) celebrará su primera edición en Coatzacoalcos, Veracruz, del 2 al 5 de diciembre de 2026.

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