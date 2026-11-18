Con la llegada de ‘El caso de los milagros’ a nuestro país, Tomatazos conversó con el director Mani Sandoval sobre todo lo que hay detrás de estos sucesos inexplicables.

¿Los milagros existen o hay una explicación detrás de los acontecimientos que parecen desafiar a la ciencia? Esta es una de las preguntas que plantea ‘El caso de los milagros‘, una interesantísima propuesta dirigida por Mani Sandoval que llegó a los cines mexicanos el pasado 12 de noviembre.

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¿De qué trata ‘El caso de los milagros’?

Basada en el libro homónimo de Lee Strobel, la película sigue al periodista estadounidense durante un recorrido por la histórica Ruta 66, donde investiga testimonios de personas que aseguran haber experimentado sucesos extraordinarios.

A lo largo de su carrera, Sandoval ha dirigido documentales como ‘The case for heaven’, donde también colaboró con Strobel para investigar testimonios relacionados con la vida después de la muerte, una temática que retoma desde otra perspectiva aquí.

¿Qué veremos en ‘El caso de los milagros’?

En ‘El caso de los milagros’, Sandoval acompaña a Strobel durante su recorrido por Estados Unidos, donde conocen historias de personas que aseguran haberse recuperado de enfermedades graves, además de conversar con especialistas en medicina, ciencia y religión.

Entre los casos que presenta el documental se encuentran el de una mujer diagnosticada con esclerosis múltiple, el testimonio del músico venezolano Daniel Calveti y las investigaciones de la académica Candy Gunther Brown sobre prácticas de sanación religiosa en Mozambique.

Sin embargo, la película también aborda una de las preguntas más difíciles alrededor de la fe, qué ocurre cuando las personas no reciben el milagro que esperan y cómo enfrentan el sufrimiento quienes creen en una intervención divina.

Con motivo del estreno de ‘El caso de los milagros’ en México, Tomatazos pudo conversar con Mani Sandoval acerca del proceso de investigación detrás de estos testimonios y la conversación que la película abre sobre la ciencia, fe y las experiencias humanas.

La aventura siempre es mejor cuando se comparte

Para comenzar nuestra entrevista, le preguntamos a Mani sobre por qué eligieron presentar esta investigación a través de un viaje por carretera y qué les permitía descubrir ese formato que quizás no habían encontrado en una narrativa construida únicamente con entrevistas, a lo que el director comentó:

Me encanta la pregunta porque la verdad nuestro deseo fue siempre hacer algo distinto, queríamos llevar esto más como una historia de dos amigos y lo que sucedería si van al desierto, que es muy bello, con unos paisajes increíbles y yo creo que eso es lo que sucede cuando uno va a un road trip, todos se ponen a hablar de la familia, de los sueños y, en este caso, estamos hablando de milagros.

¿Qué hay detrás de un milagro?

Y adentrándonos un poco más en la temática de la película, le preguntamos a Mani sobre cómo fue crecer junto a su hermano, Gil, que también es productor del filme, en una familia donde la fe tenía un lugar importante y cómo ha cambiado su manera de entender los milagros desde que eran niños hasta ahora que han tenido la oportunidad de investigarlos como cineastas:

Básicamente desde niños tuvimos muchas experiencias fuertes con los milagros de Dios, entonces yo creo que creer en milagros no fue algo difícil, era algo que de lo que estuvimos rodeados en nuestro crecimiento (…) luego conocimos al señor Lee Strobel, que es un autor que ha vendido más de 17 millones de libros, y la película está inspirada y basada en su trabajo, porque lo que hace Lee es que tiene una manera de escribir muy especial para poder demostrar con evidencia la existencia de los milagros (…) yo crecí en un ambiente latino inmigrante, de bajos recursos, entonces el milagro era como una señal que Dios estaba con nosotros, nos daba ánimo para seguir adelante.

Y para complementar la idea anterior, Mani abrió su corazón y nos relató una experiencia personal que atravesó junto a su familia donde fueron testigos de algo tan inusual que solo podría ser catalogado como un milagro.

Un milagro no sólo es algo increíble, es algo que pasa en un instante que la ciencia no puede explicar. Por ejemplo, en el caso de mi mamá que tuvo una sanación, un milagro, ella tenía cáncer e iba a entrar a cirugía y la noche anterior tuvo un sueño donde Dios básicamente le dijo que ya no tenía cáncer, y antes de entrar a la cirugía les pidió por favor que revisaran otra vez, que hicieran otro scan y lo hicieron, y el cáncer ya no estaba ahí. El cáncer no sólo se va así, toma tiempo, hemos escuchado casos donde toma semanas o meses y esas cosas suceden, pero el milagro que estamos demostrando en la película son cosas que la ciencia no puede explicar y no sabemos cómo es posible, lo que sí sabemos es que había una acción de fe, había alguien quien extendió su mano, oró por esa persona, esa persona clamó a Dios y sucedió algo.

‘El caso de los milagros’

La visión de Mani como cineasta

Hablando un poco de su enfoque como director, le planteamos a Mani una situación sobre cuando alguien se acerca a contarles que vivió algo que considera un milagro y le preguntamos sobre cómo, desde la silla de director, encuentra el equilibrio entre respetar profundamente su experiencia y mantener la distancia necesaria para investigar lo que realmente ocurrió

Este documental va a la pantalla grande, no es un documental de tele, entonces la producción también te tiene que traer al cine, tiene que ser una experiencia, por eso recorrimos la ruta 6, porque si vas a invertir los costos de los boletos y salir con tu esposa o tu amigo es un gasto, entonces queríamos que fuera una experiencia única pero además de eso, los casos tienen que ser comprobables, entonces no quiero faltar respeto a nadie porque yo creo que hay muchos milagros que han sucedido pero cuando tenemos datos comprobados. Por ejemplo, hay una historia de una señora que se llama Barbara en la película a la que le dijeron que iba a morir, y en un momento ella obviamente orando y pidiéndole a Dios que la sanara, escuchó la voz de Dios y la voz de Dios le dijo que se parara y caminara, y a pesar de que ella no había podido caminar en tres años logró levantarse fuera de la cama, y los doctores no lo podían creer, nunca lo pudieron explicar (…) a veces no tenemos los datos o cosas como un testigo, y eso no es que no crea que tu milagro es no es un milagro, pero tratamos de poner en la película milagros que tienen testigos, que tienen datos y evidencia fuerte.

En el dilema central de ‘El caso de los milagros’ vemos cómo la ciencia a veces intenta comprender cómo funciona el mundo mientras que la fe muchas veces busca encontrarle un sentido a nuestra existencia. Sobre qué cosas descubrieron al poner estas dos maneras de interpretar la realidad frente a frente, Mani compartió:

Mira yo creo que tenemos que respetar ambos, la fe no está contra la ciencia, yo creo que muchas de las mentes más así como inteligentes que tienen mucha credibilidad creen en la fe pero también creen en la ciencia (…) yo creo que la ciencia te puede ayudar a entender algo, pero si tú quieres entrar a un nivel de fe sólo tú puedes dar un paso de confianza. La ciencia no te va a hacer eso, la ciencia no te controla, tú tienes una decisión propia, yo creo que la ciencia para mí y lo que hicimos en el documental es como estos colores que combinamos para la portada que representa mi fe, entonces la ciencia, la historia, la filosofía, son colores de la pintura de la imagen de mi fe. Entonces yo creo que la ciencia me ayuda a entender mi fe hasta mejor y sabes qué es lo que me encanta, que la película obviamente va a ser divertida, van a ver unos paisajes increíbles, si nunca has podido viajar entonces vas a viajar con nosotros en este coche, las tomas de los paisajes son increíbles.

‘El caso de los milagros’

Y hablando directamente a los resultados obtenidos a través del documental y cuestionando qué enseñanzas le dejo esta investigación sobre la diferencia entre lo que una persona recuerda, lo que realmente ocurrió y el significado que esa persona le atribuye a su experiencia, Mani mencionó:

Lo que preguntaste es literalmente lo que intentamos capturar en la película. Está la persona recibiendo el milagro, está el testigo y está la referencia con la ciencia, entonces el que el que vive el milagro obviamente va a tener su perspectiva, y el testigo va a ver lo que ellos vieron con la de la perspectiva de ellos y el doctor obviamente es el que está como ese balance (…) por ejemplo si tienes hermanos o hermanas y tu papá o tu mamá te dieron una charla, tu hermano se va a recordar una cosa diferente y tú vas a hacer algo completamente distinto (…) he escuchado que la gente dice: “Pues si Dios es tan grande y hace milagros, por qué no nos deja grabar los milagros?” Pues tengo una noticia, en la película van a ver lo que está pasando en Mozambique, África, donde pudimos grabar de forma inédita los milagros que ocurren allá.

Una película imperdible

Finalmente, Mani nos compartió que su sueño siempre fue poder compartir este valioso material con el público de Latinoamérica, y agradeció al público mexicano por cada boleto gastado en ver ‘El caso de los milagros’ en la pantalla grande.

Nuestro sueño era estrenar ‘El caso de los milagros’ en Latinoamérica y estamos muy agradecidos con el público mexicano, y tu apoyo con cada boleto vendido nos ayuda a llegar a regalar esta película, por decirlo así, a otros países, que es nuestro sueño y nuestro deseo. Y los invito a llegar al cine con la mente abierta, el corazón abierto y también creo que la van a disfrutar no sólo por la fotografía y el viaje, sino porque estas personas son personas vivas que están contando sus milagros y si tú tienes alguien que ha recibido un milagro llévalos, porque a veces la gente tiene temor a compartir su milagro porque obviamente la gente a veces puede juzgarte, pero la gente necesita esperanza. Estamos llegando a la Navidad, mucha gente está sufriendo con algo y necesita esperanza, y yo creo que esta película te da precisamente eso y también nos enseña que si tenemos un ser querido que está pasando un momento duro nosotros podemos ser un vehículo de fe para orar por ellos y ver un milagro.

‘El caso de los milagros’ ya se encuentra disponible en salas de todo el país. ¡No te la pierdas!

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