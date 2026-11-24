¡Todavía no acaba el año y el 2027 pinta desde ya para ser un año muy interesante en el cine nacional! Y es que el director mexicano, Paco Álvarez, ha anunciado su incursión en el thriller psicológico con ‘Roto’, una película que reúne elementos del terror y el suspenso para hablar de temas complejos como la culpa, y que actualmente se encuentra en su etapa final de postproducción.

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¿De qué trata ‘Roto’?

La cinta nos presenta a Ana Vega, una mujer que tras sufrir un accidente decide aislarse del mundo, su vida da otro giro cuando es secuestrada y encerrada en un sótano, donde conoce a Otto, un hombre de apariencia intimidante, pero con una manera casi infantil de entender las cosas.

La película está protagonizada por Adriana Llabrés, Víctor Huggo Martín y Carlos Romero, y en el reparto también podemos encontrar a Martha Claudia Moreno y Fernanda Rivera. También cuenta con la participación de Dulce María, quien además de su trayectoria como actriz e integrante de RBD, debuta aquí como productora ejecutiva.

Lo que podemos esperar de esta producción

Con ‘Roto’, el director de ‘Sal’ y ‘Diario de un viaje inesperado’ lleva al terreno del terror una idea que le interesaba explorar, la de cómo una persona puede recuperar su libertad y seguir sintiéndose atrapada por algo que vivió en el pasado.

Por ello, buena parte de la tensión de la película se construye a partir de los silencios y los sonidos que escuchan los protagonistas durante el encierro, para lo cual se está trabajando en una mezcla de sonido en Dolby Atmos en los Estudios Churubusco.

Producida de manera independiente a través de Broken Films LLC y Moon & Sun Entertainment, la película está preparándose para su recorrido por festivales internacionales durante 2027 antes de llegar a las salas de cine.

En entrevista con Tomatazos, Paco Álvarez nos platicó sobre de dónde surgió la historia de ‘Roto’, el trabajar con un género que tiene tanta popularidad en nuestro país y cómo aprovechar un espacio reducido para provocar ansiedad.

El reto de entrarle al género

Después de explorar historias humanas desde el documental y el drama, ¿qué encontraste en el thriller y el terror que te permitiera hablar de la vulnerabilidad humana desde una perspectiva completamente distinta?

Es interesante que señales eso porque sí, efectivamente, a través de mi trabajo he intentado justo eso, hacerme preguntas sobre la vulnerabilidad humana en diferentes circunstancias. En este caso, ‘Roto’, nace de una pregunta que siempre ha estado conmigo desde muchos años, que es: “¿qué hacemos con la culpa cuando no hay una redención posible? ¿Cómo cargas con ese peso?” Entonces, a partir de ahí se desarrolla la historia de los personajes, pero efectivamente tiene que ver justo con la vulnerabilidad humana en diferentes circunstancias

Una nueva faceta para los involucrados

Hablando un poquito de este tema de toda la preparación, Dulce María justamente está debutando como productora ejecutiva en este largometraje, que es una historia bastante oscura y alejada de lo que muchas personas podrían asociar con su trayectoria artística. ¿Cómo nació esta colaboración y qué fue lo que conectó a ambos con una historia como esta?

‘Roto’ es una película que explora la culpa como un espacio habitable, un espacio donde los personajes viven atrapados, donde hay cuestiones humanas como lo que te hablaba hace rato, la redención, la soledad, la angustia. Y de cierta forma, en el trabajo de Dulce, en las canciones y todo, también hay eso. Lo que pasa es que obviamente la propuesta escénica de esta película sí es muy diferente a una canción de ella. Yo creo que eso es lo que más le llamó la atención, que llegara con una historia que no es un terror gratuito, no es un terror que busque asustarte con un sonido o con un ruido, sino buscamos más bien el terror de estos que nacen desde lo más profundo del alma porque tienen que ver justo con toda esa vulnerabilidad de este mundo. Y también emprender este camino juntos; creamos una empresa para juntos llevar la producción ejecutiva y ella se sumó inmediatamente porque le pareció una historia que podía hablar de sentimientos y de emociones de una forma diferente. Y eso creo que es importante.

‘Roto’ Dir. Paco Álvarez

Los monstruos que creamos en nuestra cabeza

Algo que me llamó mucho la atención al leer la sinopsis de ‘Roto’ es que Ana ya estaba emocionalmente aislada antes de ser secuestrada. ¿Qué te interesaba de contar sobre una historia donde escapar de uno mismo puede ser más difícil que escapar de un captor?

Pues justo eso. Imagínate, es el terror más grande porque el tema del secuestro en este país y el tema del abuso a través de este sistema en el que vivimos, es un problema y un terror grande de nosotros. Y no solo de México, sino de muchos países latinoamericanos. Entonces, como es tan universal este tema, yo justo lo que quería tratar no era el tema tal cual, sino más bien hablar de este origen invisible del abuso, que no es desde el golpe explícito, sino desde este eco prolongado que te va moldeando el espíritu a través del tiempo. Y que a la vez parece más difícil escapar de eso que tenemos dentro que de lo que tenemos fuera. Porque lo que tenemos dentro es pesado, es denso, no es físico. Entonces, probablemente esas mismas prisiones que nosotros nos ponemos sean las prisiones más fuertes. Esos mismos monstruos que nos creamos nosotros mismos, son los más difíciles de vencer. Y de alguna forma, la película es una gran metáfora de todo eso.

El cine es un trabajo en equipo

Y hablando un poco de este proceso de trabajar con Adrián y Víctor, ambos interpretan a dos personajes que atraviesan situaciones emocionalmente complejas. ¿Cómo fue trabajar con ellos para construir esa vulnerabilidad sin que sus interpretaciones perdieran esa intensidad que se necesita en el thriller?

Todos los que tienen un papel hicieron un gran trabajo. Pero en específico, Adriana y Víctor son con los que más pude platicar para moldear los personajes que estaban escritos en el guión. En el guión estaba claro hacia dónde iban, pero al momento que ellos toman el personaje, obviamente hay que transformar o remoldear. Porque a un actor no lo puedes limitar tanto a hacer lo que dice el guión y ya, eso sería limitar todos los talentos, todo el abanico de posibilidades que te puede dar. A mí me gusta trabajar con ellos con libertad. Es decir, yo trazo un personaje, trazo una línea hacia dónde van esos personajes, cómo se entrelazan. Pero al momento de platicar con los actores, lo que se forma es otra película. Es más completa, es más compleja, más cerrada. Porque ellos lo que hacen es darle una voz y un rostro a esas líneas que solo viven en el papel. Y al momento de hacer eso, se transforma, que es la belleza del cine. Entonces, a mí me gusta trabajar con ellos, platicar mucho con ellos. Tuvimos muchos ensayos, formamos mucho los personajes y hablamos mucho sobre los diálogos. Porque en esta película los diálogos tenían que ser sumamente efectivos y además tenían que estar ahí porque tenían una función, no podían sobrar. Ningún diálogo sobra. Todos tienen algo que poner hacia el objetivo de la historia. Entonces, también eso fue un proceso interesantísimo con ellos, de empezar a quitar, poner, y darle forma a los diálogos.

‘Roto’ Dir. Paco Álvarez

La importancia del espacio y los detalles

En una película donde buena parte de la atención ocurre dentro de un espacio cerrado, ¿tú como director cómo evitas que el escenario se vuelva repetitivo y consigues que ese mismo lugar pueda transmitir emociones completamente distintas conforme avanza la historia?

Pues ese es el gran reto y esa es la gran pregunta. Lo que intenta justo es que a través de los diálogos y de los diferentes estilos de cámara, un poco la sensación de cada escena y un poco la tensión que se va creando con los personajes de no saber qué va a pasar, es lo que te da la posibilidad de poder contar hechos sin que aburras a alguien. La gente piensa que filmar en una sola ocasión es más ágil porque entonces ya no tienes que moverte a ningún lado. Y sí, te evitas los company moves, te evitas a lo mejor cambios de vestuario, te evitas cambios obviamente de escenografía y arte y lo que quieras. Pero tienes un reto más difícil, que es justo lo que preguntas. ¿Cómo hacer que ese espacio no se vuelva repetitivo? Que no se vuelva reiterativo a la vista. Y entonces lo que hicimos fue obviamente generar un escenario junto con Diana Ortega, que es la directora de arte, una escenografía, un set que pudiera leerse con diferentes espacios como de sombras, de luz, las paredes por ejemplo que también tienen ciertos detalles interesantes. Y también el trazo de los actores y sus movimientos, que junto con la fotografía intentamos que siempre hubiera una cohesión y algo que la audiencia pudiera esperar.

‘Roto’ todavía no tiene una fecha de estreno oficial, pero paso por festivales y el estreno en salas está programado para el 2027.

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