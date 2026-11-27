Desde que somos pequeños comenzamos a descubrir nuestros gustos y a construir nuestra identidad, aunque muchas veces este proceso se ve condicionado por las ideas que existen sobre cómo debemos vestirnos o comportarnos. De esto y más nos habla la directora mexicana Tania Huidobro en ‘Marina y la falda’, un cortometraje con una vibra muy especial dedicado al público infantil pero que todos pueden disfrutar en la misma medida.

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¿De qué trata ‘Marina y la falda’?

La historia sigue a Marina, una niña de diez años que recibe una falda como regalo de su tía, pero al descubrir que le resulta incómoda para jugar decide guardarla en un cajón de su habitación, sin imaginar que la prenda cobrará vida e irá en su búsqueda.

Lejos de rechazar lo que tradicionalmente asociamos con la feminidad, el corto nos presenta a una niña que descubre cómo apropiarse de estos elementos a su manera, modificando su falda para poder seguir jugando fútbol y patinar con sus amigas.

El triunfo en festivales

Escrito y dirigido por Huidobro, el cortometraje tiene la particularidad de usar el stop motion para dar vida a la falda, trabajando con sus movimientos y los sonidos que emite para construir un personaje que no solamente interactúa con Marina a lo largo de la historia, sino que también se termina robando nuestros corazones.

Durante su recorrido por festivales este año, ‘Marina’ recibió el Premio del Jurado en la categoría de 7 a 9 años de Divercine, en Uruguay, y el reconocimiento a Mejor Cortometraje de Ficción Nacional en el Taxco Film Fest, además de formar parte de FUNCINEMA en Argentina.

Antes de su paso por la primera edición del Festival Internacional de Cine del Mar (FICMAR), Tania platicó con Tomatazos sobre cómo un cuento inspiró la historia de ‘Marina y la falda’ y su interés por abordar temas como la identidad y la libertad de expresión en la infancia.

‘Marina y la falda’ (FOTO: FICMAR)

Un cuento que se convirtió en cortometraje

Algo interesante es que el punto del partida del corto es que es algo tan cotidiano como recibir una prenda de vestir con la que no nos sentimos a gusto. ¿De dónde surgió tu necesidad de explorar la construcción de la identidad a través de una historia como esta?

Es una pregunta muy bonita que a mí me gusta siempre responder. Yo soy mamá, y tengo dos hijas que están ya casi por la adolescencia, pero justo la historia sucede a partir de una anécdota con una de ellas. Precisamente a mí me pasó que un día mi hija de cinco años me dijo que no se quería poner faldas. Y a pesar de que precisamente tenía faldas y vestidos muy hermosos que le habían regalado, ella se rehusaba a usarlas. Y precisamente a mí me hizo reflexionar mucho en ese momento como mamá cuando nuestras hijas, o en general los niños empiezan a tomar sus propias decisiones y empiezan a decir: “esto me gusta, esto no me gusta (…) y justo platicando con ella en ese entonces, que era muy pequeña, yo le decía: “ay pobre falda se va a quedar ahí colgada en el clóset y nunca nadie la va a usar”. Y entonces empezamos a inventar juntas una historia, ‘Marina y la falda’ comenzó como un poco un cuento que creamos ella y yo. Después yo entré con ese cuento a un taller de escritura para infancias y después a un taller de guión para hacer producciones dirigidas a infancias. Entonces fue cambiando mucho en el proceso, pero surge de ahí y de que, como tú lo dices, es una falda, pero realmente es un ejemplo de muchas otras cosas: que podemos tomar nuestras propias decisiones y la exploración de nuestra identidad, incluso desde muy pequeñas.

La niña interior de Tania

Hay artistas que encuentran inspiración en sus preocupaciones como adultos y otros que conservan una conexión muy fuerte con su curiosidad infantil. ¿Qué lugar dirías que ocupa tu niña interior dentro de tus procesos creativos?

Si bien yo tengo muchos recuerdos de mi infancia y pienso mucho en mi niña interior, también lo que me preocupa a mí es hablarle a las niñas y a los niños de ahora. Y sé que muchas cosas que yo como niña puedo pensar quizá no conectan con los niños de ahora. Entonces también justo una preocupación para mí como autora, como escritora de este corto y como directora, era no tomar este ejemplo o esta historia como algo de mi niña interior, sino más bien de niñas y niños en general, y también desde hace muchos años trabajamos talleres de cine y video con niñas y niños, precisamente en la búsqueda del ejercicio de su derecho a la comunicación, y pues una de las cosas que precisamente siempre nos cuestionamos es esto del adultocentrismo. Entonces escribí esta historia no pensando tanto en mi niña interior, sino pensando en el público al que le quiero hablar y al que me parece muy importante hablarle, que son las niñas y los niños de ahora.

‘Marina y la falda’ (FOTO: FICMAR)

Darle vida a la falda a través del stop motion

Quisiera retomar un poquito de lo que platicábamos fuera de cámara del stop motion, porque creo que justo uno de los grandes atractivos del corto es que consigues convertir una prenda de vestir en un personaje con el que de la nada ya construimos un vínculo. ¿Cómo fue el proceso de construir la personalidad de esta falda a través de una técnica como el stop motion?

Es muy interesante esta pregunta. Y puedo decirte que desde que empecé a escribir la historia, yo dije: “la falda se tiene que mover”. A mí me encanta el stop motion, de hecho el corto tiene muchos referentes del cine que a mí me gustan mucho en cuanto a ese estilo de animación, y una de las cosas precisamente que planteábamos era qué personalidad va a tener la falda, porque además es una falda así como rosa, y entonces a Marina no le gusta, pero entonces decíamos: “es que esta falda tiene que ser juguetona, y tiene que querer jugar con Marina para que Marina le dé la oportunidad y no la deseche de la nada”. Entonces decidimos que tenía que que ser juguetona y tenía que ser un poco intrépida y aventurera, porque se avienta y hace algunas cosillas para que Marina también vea que tiene esa disposición de jugar. Entonces creo que también se construyó la personalidad de la falda con base también a la personalidad de Marina. Escomo una dupla de ellas dos, en la que por un lado construimos o jugamos con la personalidad de Marina, pero al mismo tiempo con ella se fue construyendo la personalidad de la falda.

Compromiso y ensayo

Hablando un poquito de Marina, los niños tienen una espontaneidad y una manera muy particular de reaccionar ante las cosas. ¿Me podrías platicar un poquito de cómo fue trabajar desde la dirección para conservar esa naturalidad de Osmara Huerta frente a la cámara?

Fíjate que también fue un proceso muy bonito. El corto se hizo en Tamaulipas, y Osmara es una niña que vive en un municipio muy pequeñito, y la verdad desde que la vimos en el casting dijimos: “ella es Marina”. Entonces fue un proceso muy bonito en el que realizamos muchos ensayos, y la verdad es que ella y su familia fueron muy comprometidos para estar en todos ellos a pesar de que eran los fines de semana, y ella venía desde su municipio acá a la capital. Y además yo estuve acompañada en este proceso del diseño de los ensayos y del apoyo en el casting por una directora de la Ciudad de México que es Adriana Solís Quezada, y que la verdad para mí fue un acompañamiento y una asesoría muy valiosa, porque entre las dos construimos precisamente esos ensayos, lo que íbamos a trabajar con ella, y luego ese proceso fue muy importante para que cuando llegáramos a la puesta en escena y a la grabación, pues ella ya estuviera muy preparada. Entonces eso, el poder ensayar con ella, el que ella desarrollara la confianza, el que ella se creyera el personaje, desarrollara a partir de su propia personalidad, le diera vida al personaje, de una manera muy natural porque ella no es actriz, pero parece que lo tiene como también muy nato.

‘Marina y la falda’ (FOTO: FICMAR)

Una propuesta que no subestima a su audiencia

Adentrándonos un poquito en la reacción que ha tenido el corto ahora que has podido proyectarlo en varios Festivales, siento que existe una tendencia a pensar que las historias dirigidas a las infancias necesitan simplificar sus temas para conectar con ellas, pero ¿qué has descubierto tú sobre la sensibilidad y la inteligencia que tiene el público infantil?

La verdad es que las niñas y los niños son un público increíble, tienen mucha sensibilidad para saber lo que les gusta y lo que no les gusta, para emitir sus propias opiniones e incluso para ver cosas que tú no estás viendo en el corto. Y ha sido muy bonito también el poder proyectar el corto en espacios donde niños para escuchar sus opiniones y sus comentarios. Por supuesto que lo que más les impacta es que la falda se mueva, eso es lo que más les gusta, pero también surgen contrapuntos entre lo que hace Marina y cómo son ellas y ellos. Recuerdo que hubo una niña que llegó y me dijo muy decidida: “a mí sí me gustan las faldas”. Y otra niña que me decía: “a mí también me encanta patinar” aunque es una escena súper pequeñita. Entonces me fascina cómo conectan con estas cosas tan cotidianas, que precisamente, a pesar de que el corto tiene esta parte de fantasía, pues también queríamos poner a Marina en esta cotidianidad de muchas niñas y niños, del juego, del diálogo con sus amigas, con su familia, etc. Y que pudieran verse reflejados en esta cotidianidad, a pesar de esta parte fantástica que tiene el cortometraje. Entonces la verdad es muy bonito escucharles, muy interesante conocer las ideas que vienen a la mente, no solamente en cuanto a la falda y lo fantástica que es, sino también a cómo es Marina y cómo se identifican también con ella.

Regresar a casa

Y para finalizar nuestra plática, después del reconocimiento que has recibido del cortometraje en distintos festivales, ¿qué significa para ti presentarlo ahora en el FICMAR y qué importancia crees que tienen estos espacios para darle visibilidad a nuestro cine?

La verdad es que estamos muy contentas que ‘Marina’ ha tenido una ruta de festivales muy bonita, nos encanta cuando los festivales contemplan en su público a las infancias, y algo que me gusta del cine para niños es que es un cine que todas y todos podemos ver sin ningún problema y que todas las personas podemos disfrutar (…) todos los espacios los valoramos muchísimo, porque como tú dices, el esfuerzo de hacer cine en nuestro país y sobre todo un cine que es descentralizado, pues es obviamente un esfuerzo muy grande. En nuestros estados que hay muy poquita industria, pero que hay mucho talento y mucha gente que quiere hacer cosas. Entonces, los espacios de exhibición, como los festivales, como en este caso FICMAR, pues son muy importantes para poder ser la pantalla de todos estos trabajos y todos estos esfuerzos (…) Además, yo soy de Veracruz, yo soy de Poza Rica, aunque ya tengo un tiempo que no vivo allá, pero a mí me emociona mucho que el corto se exhiba en Veracruz, o que también ya haya estado en Xalapa.

El Festival Internacional de Cine del Mar (FICMAR) celebrará su primera edición en Coatzacoalcos del 2 al 5 de diciembre de 2026.

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