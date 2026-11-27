Los directores Astrid Valencia y Julio Ramos conversan con Tomatazos sobre 'Pieles', el cortometraje con el que se presentan en la primera edición del FICMAR.

¿De qué manera las experiencias de las generaciones anteriores se mantienen presentes en nuestras vidas? A través de la danza y el cine, los directores veracruzanos Astrid Valencia y Julio Ramos ofrecen una respuesta en su cortometraje ‘Pieles’, el cuál explora de forma muy original las heridas que dejó la conquista en México.

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¿De qué trata ‘Pieles’?

Dividido en tres actos, el cortometraje opta por dejar de lado de una narrativa convencional, recurriendo a pequeñas frases que acompañan las imágenes a manera de poema, mientras sus protagonistas se expresan principalmente a través de sus movimientos corporales.

Para desarrollar el corto, ambos directores partieron de sus propias historias familiares y de las experiencias que se han transmitido entre las mujeres de distintas generaciones, tomando como referencia el pasado histórico de Veracruz y sus implicaciones en la vida de las mujeres.

El trabajo detrás del corto

Las coreografías estuvieron a cargo de Astrid Valencia, quien cuenta con varios años de experiencia en disciplinas relacionadas con la expresión corporal. En esta ocasión, los movimientos de las bailarinas fueron el punto de partida para desarrollar el guion y las imágenes del cortometraje.

Otro de los elementos que resaltan en ‘Pieles’ es la fotografía de Luis Cardel, quien trabajó con escenarios como las playas de Chachalacas y antiguas construcciones de Veracruz, entre ellas una antigua sede diplomática estadounidense que luce espectacular en el corto.

Tras su estreno mundial en el festival Cinedans de Ámsterdam este año, el corto ha continuado su recorrido por festivales dentro y fuera de México, y justo antes de su llegada a la primera edición del Festival Internacional de Cine del Mar (FICMAR), Tomatazos pudo platicar con Astrid y Julio sobre cómo usaron la danza, el dolor generacional y el paisaje de Veracruz para crear un trabajo que respira autenticidad.

‘Pieles’ (FOTO: FICMAR)

Un ritmo contemplativo

Para empezar me gustaría justo hablar un poquito del ritmo que tiene ‘Pieles’, porque en una época en la que estamos constantemente expuestos a tantos estímulos y consumimos contenido a una velocidad impresionante, ¿qué encuentran de atractivo como artistas en hacer un cine que nos invite a detenernos un momento y contemplar lo que estamos viendo?

Astrid Valencia: Parte importante, como mencionaste, es el ritmo. ‘Pieles’ nace a partir de la creación corporal y coreográfica, y para construir ciertos estados necesitas tiempo. Creo que esa fue una de las principales decisiones que tomamos: el darnos el tiempo de respirar, de entrar, de permitir a las intérpretes habitar y es lo que buscamos lograr, más allá de que la gente se quede con un discurso 100% claro de lo que se está diciendo que pueda lograr sentir lo que está proponiendo el trabajo.

Julio Ramos: Yo creo que es el antídoto para el mundo en que vivimos, creo que estamos muy acostumbrados a qué es lo que sigue y creo que parte del cine que a mí me gusta es ese cine que invita a esta audiencia a ser partícipe de estos cuadros, a ser los activos. Entonces al trabajar con Astrid en este proyecto le contaba que mi intención y mi visión era hacer cuadros o tener frames que tuvieran a la audiencia viendo a lo lejos en primer plano y al mismo tiempo siguiendo el movimiento de las intérpretes para meterlos en la historia.

El colonialismo desde otro ángulo

Temáticamente, algo interesante del proyecto es que cuando pensamos en la conquista de México solemos acercarnos a ella desde una perspectiva más histórica, pero ustedes decidieron hacerlo desde una experiencia muchísimo más corporal y emocional, ¿qué posibilidades encontraron en ‘Pieles’ para aproximarse a este pasado nuestro de una forma distinta a la que estamos acostumbrados?

Astrid Valencia: Creo que una de las partes fundamentales fue integrar la historia viva de las intérpretes, mucho del trabajo que se realizó previo al proyecto fue de investigación personal, indagar en el propio linaje materno y también el de las intérpretes, entonces creo que eso es lo que aporta esta sensación de que es una historia que está viva que no es la historia que encontramos en los libros, sino es la historia de cada una y que al mismo tiempo se siente colectiva

Julio Ramos: Sumado a eso, creo que todo lo que hacemos tiene que venir de una vivencia personal, no tiene sentido involucrarte en algo que no es personal, nada de lo que hacemos no es personal siento yo, y en mi caso para mí fue una oportunidad única de explorar mi historia familiar que está llena de muchas figuras femeninas, hablo de mis abuelas, mi madre, mis hermanas y bueno aquí ponemos en la mesa una perspectiva diferente del colonialismo, todos estamos domesticados, entonces para mí fue hacer una retrospectiva y también cuestionar mucho de mi historia y también de de esta domesticación generacional.

‘Pieles’ (FOTO: FICMAR)

Bailar para liberar

Creo que también algo que destaca muchísimo del cortometraje es la sincronía que existe entre las bailarinas ¿podrían platicarme un poquito de cómo fue construir esta coreografía en la que cada cuerpo pudiera a lo mejor conservar su individualidad pero al mismo tiempo formar parte de una expresión colectiva?

Astrid Valencia: Mucho venía inspirado de las vivencias de las chicas, entonces lo que buscamos era sumar los otros cuerpos a esas distintas vivencias, por ejemplo, parte del proceso que me gusta contar mucho es que dimos una resignificación a ciertas marcas de la piel, toda la investigación corporal que se hizo fue a partir de la piel, entonces abordábamos la idea de la piel, del color, de la textura, de las cicatrices y uno de los ejercicios consistió en darle un significado a alguna marca. Había una chica que tiene tres lunares en la mejilla, entonces parte de como ella justificó el porque tiene esos tres lunares es porque las tres mujeres más importantes de su vida le dieron un beso al nacer: su abuela, su mamá y su prima la más pequeña.

Julio Ramos: Yo creo que también es un corto muy lleno de ternura y mucha dulzura. Yo creo que este es el antídoto que necesitamos. Y justo ahorita, Astrid comentaba esta historia acerca de los besos, que para mí me parece un acto muy tierno de reconciliación.

Una propuesta de pocas palabras

Entrando al tema de los diálogos que aparecen a lo largo del corto, que en nuestra opinión que funcionan casi como fragmentos de un poema ¿cómo fue encontrar las palabras adecuadas para acompañar imágenes que por sí mismas ya tenían una carga emocional tan fuerte?

Astrid Valencia: Teníamos muy claro los momentos del corto, en un inicio como parte interna de nuestro proceso, cada fragmento era una casa, era un hogar al que llamamos refugio y es el refugio de la madre, el refugio de la ancestra y el refugio propio entonces en el primer fragmento cuando hablamos de María que se escuchan unas voces que vienen como del mar y que aparte conectan con el nombre, María es un nombre que se dio aquí en México y que entró por el colonialismo y de manera personal en mi familia todas se llaman María desde mi bisabuela, y yo no sé cuántos años arriba vienen llamándose María pero mi tatarabuela, mi bisabuela mi abuela mi mamá, todas eran María. Entonces para mí era muy importante hacer este hincapié en el nombre y construir a partir de ahí un nombre que entró y que tiene una carga simbólica enorme, el nombre de una virgen, un nombre que también porta mucho dolor y bueno, a partir de esa idea se construyó y luego como rompe en algún punto. Y bueno esa es la manera personal en la que yo conecto con esta historia, y que se termina tejiendo como una especie de poema que habla acerca de la liberación del dolor. María ya no nos pertenece, el dolor tampoco, esto ya no es parte de nosotros, no tenemos que vivirlo así.

Julio Ramos: Todo fue también como muy Junguiano por así decirlo, porque en el rodaje hasta estábamos como enfermos y justo es un proyecto que habla sobre cómo para sanar tienes primero que enfermar, entonces fue algo muy metafísico, y bastante extraño. Y sí, habla sobre el dolor de generación en generación, pero pues el dolor no te deshaces de él, lo sublimas, lo tienes que transmutar, le tienes que dar un significado y usarlo para impulsarte.

‘Pieles’ (FOTO: FICMAR)

Las locaciones se vuelven un protagonista más

Creo que algo que también destaca mucho de este cortometraje son los escenarios que tienen una presencia tan fuerte que por momentos pareciera que también forman parte de los personajes ¿qué características buscaban en las locaciones para contar esta historia o por qué decidieron grabar ahí?

Julio Ramos: Yo todo lo que filmo, lo filmo en Veracruz. Es como una cruzada personal, y lo que quería era que la gente dijera: ¿eso se filmó aquí? Obviamente queríamos buscar lugares que no fueran tan comunes, que fueran lugares que no hubieran tenido una actividad filmica previa, y también implicó transformarlos, como cierta escena de Tarkovski que fue muy vital para el corto con la arena, yo quería sentir en las locaciones el paso del tiempo, realmente quería sentir casi como si estuviéramos hablando de un planeta externo, una realidad alterna, entonces pues por eso la arena, las enredaderas, las estructuras olvidadas. Yo quería que se sintiera como esta especie de paso del tiempo y olvido.

Astrid Valencia: Una parte muy importante era la sensación del abandono, creo que es un concepto con el que jugamos todo el tiempo en el corto, entonces tenían que sentirse como espacios en abandono y espacios que estaban siendo redescubiertos.

Un sueño hecho realidad

Y antes de finalizar, ‘Pieles’ es un corto que nace del encuentro entre distintas disciplinas artísticas y que propone también una manera poco convencional de acercarnos a nuestra historia… entonces ¿qué significa para ustedes encontrar en un festival como el FICMAR un espacio para compartir este tipo de propuestas con el público?

Julio Ramos: Para mí es muy poderoso, yo soy de Coatzacoalcos, que tiene una historia compleja y también me ha dado tanto, y me emociona regresar a casa y poder presentarles esto a la gente, con mis seres queridos, en los lugares donde yo fui de niño y justo hablamos de resignificar los espacios y resignificar la historia. Estoy muy emocionado, de hecho no es algo que esperaba y es muy bello concluir el año con este evento en el FICMAR.

Astrid Valencia: Me tiene muy contenta porque este proyecto lo creamos desde Veracruz y ver la aceptación que ha tenido en nuestra casa para nosotros representa todo, significa que eso que quisimos plasmar de nuestro espacio, de nuestra historia, es bien recibido, y la gente se logra identificar con eso. Nos da mucha alegría cuando el corto se proyecta a nivel nacional o en otros en otros países, pero poderlo compartir con nuestra familia, con nuestros amigos para quien lo hicimos, o al menos en mi caso fue crearlo para mi mamá, para mi abuela y que lo puedan ver pues para mí es todo.

El Festival Internacional de Cine del Mar (FICMAR) celebrará su primera edición en Coatzacoalcos del 2 al 5 de diciembre de 2026.

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